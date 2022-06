Lipavský: Ruská invaze ovlivňuje i bezpečnostní situaci v Asii či Indo-Pacifiku

Praha - Ruská invaze na Ukrajinu ovlivňuje bezpečnostní situaci nejen v Evropě, ale i v Asii či Indo-Pacifiku. Ruský prezident Vladimir Putin se snaží nabourat mezinárodní řád. Novinářům to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) během Pražského dialogu k Indo-Pacifiku, který dnes zahájil. Česko podle šéfa diplomacie nabídlo pomoc na svém území téměř 400.000 ukrajinských obyvatel.

"Putin se snaží nabourat mezinárodní řád. Na Chartě OSN je vystavěna i bezpečnostní situace v Asii, Indo-Pacifiku. Proto i země tohoto regionu projevují velmi intenzivní zájem o to, jakým způsobem dopadne válka na Ukrajině, ačkoli pro ně, přiznejme si to na rovinu, je to konflikt, který se odehrává velmi daleko z jejich pohledu," řekl Lipavský.

V zahajovacím projevu uvedl, že Česká republika podporuje protiruské sankce EU a plně stojí za rezolucí OSN vyzývající zemi k okamžitému, úplnému a bezpodmínečnému stažení všech vojenských sil z Ukrajiny v jejích mezinárodně uznávaných hranicích. Konference se zúčastnili například šéfové diplomacií Litvy, Maďarska či Indonésie.

První den patří politickému dialogu a bezpečnosti, právě v této souvislosti šéf české diplomacie zmínil ruskou agresi proti Ukrajině. Od počátku války dostalo víza dočasné ochrany 371.282 lidí příchozích z napadené země.

"Vnímáme, že euroatlantická a indo-pacifická bezpečnost jsou nerozdělitelné, že respekt k mezinárodnímu právu, územní suverenitě zemí a právu na nezávislost by měl být v každém případě bráněn," uvedl v projevu k účastníkům debaty.

Konference bude zaměřena právě na indo-pacifický region, který je podle Lipavského jednou z priorit nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU. "Chceme mít čerstvý obrázek o možných společných krocích a porozumět výzvám a příležitostem v Indo-Pacifiku," uvedl Lipavský. Během předsednictví EU zintenzivní dialogy s partnery o bezpečnosti a obraně včetně kyberbezpečnosti či vesmírných otázek, řekl.

EU podle Lipavského může s indo-pacifickým regionem spolupracovat v ekologických otázkách, ve výzkumu a inovacích, v digitální transformaci obchodu i veřejných službách.

"České předsednictví má své priority zakotvené ve strategii EU pro spolupráci s Indo-Pacifikem. Zaměřují se na oblasti, kde čeští tvůrci politických strategií, vědci, byznysmeni a experti mohou posílit vazby s partnerskými zeměmi," dodal ministr.

Evropská strategie je podle zvláštního zmocněnce pro Indo-Pacifik Libora Sečky zaměřena na sedm oblastí. Česko si z nich vybralo tři, v nichž má dobrou expertizu a tradici. Jde o vesmír, kybernetickou bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Česko bude za předsednictví chtít také aktivně přistoupit k debatám o uzavření obchodních dohod s Austrálií, Novým Zélandem a Indonésií. "Pozornost budeme upírat také na realizaci všeobecných obchodních dohod s Japonskem, Koreou, Singapurem a Vietnamem," dodal Lipavský.

Ministr upozornil na to, že během koronavirové pandemie bylo mnoho obchodních cest a dodavatelských řetězců narušeno. Snížil se také počet leteckých spojení mezi Evropou a Indo-Pacifikem. Česko podle něj chce spojení prohloubit a zaměří se na formální dokončení dohody o všeobecné letecké přepravě mezi EU a ASEAN, tedy sdružením zemí jihovýchodní Asie.