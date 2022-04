Lipavský by rád, aby země jako Německo dělaly více pro vyzbrojení Ukrajiny

Washington - Český ministr zahraničí Jan Lipavský by rád, aby velké země jako Německo dělaly více pro vyzbrojení Ukrajiny. Řekl to v rozhovoru s americkou televizí CNN a dodal, že by to Ukrajině hodně pomohlo. Zároveň poznamenal, že ale chápe vnitropolitickou situaci v těchto státech. Německá vláda je opakovaně terčem kritiky za to, že Kyjevu, který čelí ruské agresi, neposkytuje větší pomoc.

“Rád bych viděl, aby ty země dělaly více," odpověděl Lipavský na otázku, jestli by větší státy jako Německo neměly Ukrajině pomáhat větší měrou. "Na druhé straně rozumím tomu, že mají svou vlastní vnitropolitickou situaci, což respektuji. Vidět Německo poslat výrazné množství zbraní Ukrajině, to by hodně pomohlo, určitě," podotkl dále.

Lipavský byl v rozhovoru dotazován také na českou pomoc, jejíž součástí byly i těžké zbraně, včetně tanků sovětské výroby T-72. Pro Prahu je podle něj velmi důležité pomáhat. "A ten důvod je, že Ukrajina bojuje o své přežití. Pokud by Putinova agrese (ruského prezidenta Vladimira Putina, pozn. ČTK) pokračovala a Ukrajina padla, pokračoval by dál a my jsme již jednou Ruskem byli okupováni v roce 1968 a nechceme to opakovat,“ vysvětlil.

Šéf české diplomacie také zdůraznil, že je do budoucna třeba zbavit se závislosti na ruské ropě a plynu. "Nebude to jednoduché, ale zvládneme to," řekl. Je podle něj třeba hledat evropské řešení. Důležité je, aby Evropa v postoji k Rusku zůstala jednotná, dodal.

Pokud jde o kritickou situaci v Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny, podpořil by Lipavský zapojení třetí země do evakuace zdejších obyvatel. "Musíme těm lidem pomoci," míní. Česko podle něj ale samo nemá prostředky, jak evakuaci zajistit. "Musela by to udělat jiná země, ale politicky jsme připraveni to podpořit," míní.