Lipavský a slovenský ministr zahraničí jednali o bezpečnosti či Ukrajině

Praha - Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) jednal se svým novým slovenským protějškem Miroslavem Wlachovským o spolupráci ve střední Evropě, bezpečnosti, válce na Ukrajině či dezinformacích. Uvedl to po dnešním setkání v Praze, kam Wlachovský vyrazil na první cestu po pondělním jmenování slovenského kabinetu. Vztahy obou zemí označili ministři za jedinečné. Vzhledem k dorůstání generací, které nezažily společný stát, na nich chtějí pracovat.

Lipavský řekl, že debata se týkala bilaterální spolupráce i kontaktů v dalších formátech středoevropské spolupráce. Ministři mluvili také o bezpečnostních otázkách včetně ruské agrese na Ukrajině. "Opakovaně říkám, že podpora Ukrajiny na mezinárodně-politickém poli musí pokračovat," uvedl Lipavský. Podle Wlachovského se s novou vládou nemění ani postoj SR. "Chceme nadále pomáhat Ukrajině a spravedlivý mír," řekl.

Mezi tématy byly i dezinformace, což je podle Wlachovského oblast, kterou Slovensko po deset let zanedbávalo a nyní je rakovinou tamního prostředí. "Dezinformační ekosystém na Slovensku je velmi nebezpečný, je to velký úkol pro jakoukoliv vládu," řekl slovenský ministr. Lipavský řekl, že Česko se může podělit o své zkušenosti na vládní úrovni i na úrovni občanské společnosti.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala novou vládu na začátku týdne, necelých pět měsíců před předčasnými parlamentními volbami. Slovensko poprvé vede úřednický kabinet, jehož předsedou je dosavadní viceguvernér centrální banky Ľudovít Ódor. Ten ve čtvrtek oznámil, že na první zahraniční cestu vyrazí do Německa, s českým premiérem Petrem Fialou (ODS) se sejde v Bratislavě na konci května při mezinárodní konferenci Globsec.

Lipavský ocenil, že první návštěva slovenského ministra mířila do Prahy. "Je to dlouhodobá konstanta, úroveň našich vztahů je světovým unikátem. Děláme vše pro to, aby to zůstalo i nadále," uvedl. Wlachovský řekl, že vztah s ČR je pro Slovensko strategicky důležitý, žádného bližšího partnera nemá. "Neberme to jako samozřejmost. Dorostla nová generace, která nezažila soužití ve společném státě," doplnil. Chce pokračovat v projektech, které v tomto smyslu nastartoval jeho předchůdce Rastislav Káčer.