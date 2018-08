Praha - Příměstskou železniční linku S41 ze středočeských Roztok do pražské Libně a Hostivaře bude od letošního 9. prosince nově provozovat společnost Arriva. Výběr společnosti dnes schválili pražští radní. Dosud vlaky na lince provozovaly České dráhy, kterým v prosinci končí smlouva s hlavním městem.

Naše závazná nabídka, kterou jsme předkládali městu prostřednictvím organizace ROPID, byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, citoval server zdopravy.cz šéfa Arrivy Daniela Adamka.

Vlaky na lince budou nízkopodlažní a bude v nich fungovat wi-fi. Smlouvu bude mít společnost na tři roky. Do tendru se přihlásily i firmy RegioJet a Leo Express. Linku pro město nyní provozují České dráhy. Organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, zamýšlí prodloužit i ve všední dny linku z Libně na nádraží v Hostivaři. Linka nyní jezdí z Roztok u Prahy přes Holešovice do Libně a do Hostivaře jede pouze o víkendu.

Systém příměstských vlakových linek vznikl před zhruba čtvrt stoletím. Do systému pražské veřejné dopravy je zapojena více než desítka linek. Ve vlacích platí tarif městské hromadné dopravy a cestující mohou použít běžné jízdenky MHD.