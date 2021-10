Linka A pražského metra je pokryta internetovým signálem kromě Jiřího z Poděbrad

Praha - Linka A pražského metra je pokryta internetovým signálem. Lidé se mohou připojit i na dosud nepokrytých úsecích mezi stanicemi Skalka a Depo Hostivař. ČTK to řekl vedoucí oddělení komunikace dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Jedinou výjimkou na trase A je stanice Jiřího z Poděbrad, kterou bude DPP v následujících měsících rekonstruovat a signál v ní bude zaveden po opravách. Kromě ní pak nyní chybí signál již jen v pěti stanicích celého metra. S pokrýváním metra signálem začalo konsorcium mobilních operátorů (T-Mobile ČR, O2 ČR a Vodafone ČR) a společností CETIN po dohodě s DPP v roce 2018.

"Cestující na lince A tak mohou telefonovat či datovat v celém úseku od Nemocnice Motol po Depo Hostivař. Jedinou výjimku tvoří samotná stanice Jiřího z Poděbrad, do které síť zavedeme po dokončení modernizace a vybudování výtahů, které zde realizujeme," řekl Šabík. V tunelech před a za stanicí signál funguje.

K úplnému pokrytí pražského metra signálem LTE zbývá pět stanic, a to Střížkov, Prosek, Letňany na lince C a Rajská zahrada a Černý most na lince B. "V další fázi dokončíme pokrytí linky C, přičemž operátoři v současnosti pracují už na Střížkově a Proseku. Jako poslední zůstane linka B, ale vše by se mělo stihnout do konce tohoto roku," dodal Šabík.

Dozorčí rada DPP v roce 2018 schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě.