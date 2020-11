Lingr poslechl maminčinu radu a proti Nice vstřelil životní gól

Nice (Francie) - Za životní gól označil fotbalový záložník Ondřej Lingr svou premiérovou soutěžní trefu za Slavii ve čtvrtečním duelu 4. kola základní skupiny Evropské ligy v Nice. Jeho výstavní rána z dálky do horního růžku branky pomohla k výhře Pražanů 3:1. Lingr poslechl maminku, která mu před utkáním poradila, aby více střílel.

"Jsem rád, že můj první gól ve Slavii byl takový. Obrovsky si ho cením a nikdy na něj nezapomenu. Musel jsem to vzít na sebe. Ještě před zápasem jsem volal mamce a ta mi říkala, že málo střílím, tak to byl gól i pro ni," řekl dvaadvacetiletý Lingr v rozhovoru pro ČT sport.

"Vzal jsem to na sebe, trefil jsem to a krásně to tam zapadlo. Jsem za to strašně rád. Hlavně že jsme to zvládli. Udělali jsme velký krok k postupu," uvedla letní posila z Karviné.

Skóre otevřel ve 14. minutě. "Stoprocentně to byl můj životní gól. Vzal jsem si balon před polovinou. Věděl jsem, že je za mnou hráč, ale snažil jsem se míč vyvést. Honza Kuchta mi tam ještě řval, ale vzal jsem to na sebe a trefil jsem to parádně," prohlásil Lingr v nahrávce pro média od klubu.

Jeho trefa nadchla i gólmana Ondřeje Koláře. "Když jsem viděl, odkud střílí, tak jsem si říkal, že je blázen. Mohl přihrát, promeškal to, ale pak vystřelil a neuvěřitelně to tam zapadlo. Myslím si, že se mu muselo ulevit, protože ani nevím, jak to tam zapadlo," řekl šestadvacetiletý rodák z Liberce.

"Balon letěl pět metrů nad bránu a nakonec tam spadnul neskutečně, ani nevím jak. Zaslouží si to, je to poctivý kluk a má výborné zakončení. Myslím si ale, že i on sám ví, že to bylo štěstí," konstatoval Kolář.

Lingr má podle svých slov adaptační fázi ve Slavii, v níž si zvykal na tempo, za sebou. "Jsem velmi vděčný, že dostávám pravidelně šance v lize i v Evropě. Je to o tvrdé dřině. Pracuju a takhle pracovat budu i nadále. Za každou šanci jsem nesmírně rád," uvedl někdejší mládežnický reprezentant.

Slavia je dvě kola před koncem základní skupiny blízko postupu. Stejně jako Leverkusen má devět bodů, zatímco Nice s Beer Ševou tři. Postup do jarní vyřazovací fáze může vršovický celek stvrdit příští čtvrtek v domácím zápase s Beer Ševou, které v úvodním duelu v Izraeli podlehl 1:3.

"Stačí nám sice k postupu ze skupiny jen bod, ale do zápasu s Beer Ševou půjdeme s cílem vyhrát. Máme jim co vracet. Doufám, že jim to vrátíme i s úroky," řekl Lingr.