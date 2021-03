Linet v aktuálním obchodním roce vyrobí rekordních 130.000 lůžek

Želevčice (Kladensko) - Výrobce zdravotnických lůžek Linet v aktuálním obchodním roce 2020/2021, který končí nyní v březnu, vyrobí rekordních 130.000 lůžek. Tržby poprvé přesáhnou devět miliard korun, což znamená růst zhruba o pětinu. Největší evropský výrobce se tak stal hlavním hráčem světového trhu, mění i marketing, uvedla za Linet v tiskové zprávě Daniela Benešová.

Společnost má přímé zastoupení ve dvaceti zemích, exportuje do více než 100 zemí světa. "V minulosti jsme investovali do produktových inovací, do své obchodní sítě. Nyní jsme velmi silní, jsme připraveni na další expanzi. A jelikož se svět změnil, měníme i komunikaci, kterou už koncipujeme pro celý svět," uvedl ředitel Linetu Tomáš Kolář.

Se změnou marketingu souvisí nové heslo i slogan Designed to help you care, který vyjadřuje dlouhodobě zaměření Linetu na technologické i designové inovace. Způsob prezentace firmy se přizpůsobuje digitalizaci. "Pracujeme na 3D prezentacích, virtuální realitě, která klientům umožní klidně i návštěvu našich továren, a především aby se co nejlíp mohli seznámit s našimi výrobky. Obchodníci a koučové musí mít možnost co nejlepšího spojení se zákazníky," dodal marketingový ředitel Linetu Vladimír Soukup.

Linet sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává 1900 lidí v 20 společnostech a lokalitách. Před 30 lety jej založil Zbyněk Frolík v Želevčicích u Slaného, kde je dosud jeden ze závodů. Přes 95 procent tržeb má společnost na zahraničních trzích, především v USA a Německu. V obchodním roce 2019/2020 činil obrat Linetu přibližně 290 milionů eur (přibližně 7,6 miliardy korun).