Plzeň - Bývalý plzeňský fotbalista David Limberský se v exhibičním utkání rozloučil s profesionální kariérou. Jako kapitán dovedl výběr "Zlaté éry" Viktorie z let 2011 až 2018 k vítězství 6:5 nad současným A-týmem Západočechů, který v uplynulé sezoně získal prvoligový titul. Osmatřicetiletý levý bek při své rozlučce vstřelil dva góly, tím druhým v nastavení rozhodl. Klub zároveň navždy vyřadil dres číslo osm, s nímž Limberský hrál.

"Bylo to strašně emotivní. V závěru mě to strašně dojalo, a když mi vyřadili osmičku, to jsem byl úplně hotový. Jsem rád, že jsem se mohl takhle rozloučit. Ani v nejlepším snu jsme si nepředstavoval, že to bude takhle krásné," řekl na tiskové konferenci Limberský.

Při úvodním představování týmů Limberský nastoupil na hřiště jako poslední za obrovského potlesku zaplněných tribun Doosan Areny. Od fanoušků brzy zaznělo i oblíbené skandování "Limberský, ty jsi hovado", kterým bývalého reprezentačního obránce původně častovalo především sparťanské publikum.

Zápas s názvem "Limbovo finále" měl redukovanou hrací dobu 2x35 minut a střídalo se hokejově. "Zlatá éra" vedená trenérem Vrbou, jenž v minulém týdnu po odvolání ze Sparty získal angažmá v Ostravě, začala lépe. V páté minutě otevřel skóre Pilař a pak zvýšil Vaněk po přihrávce současného asistenta A-týmu Horvátha.

Po Havlově snížení se ve 23. minutě poprvé prosadil Limberský patičkou. Za úřadující šampiony se trefil Šulc, ale Bakoš s Ševinským stanovili poločasový výsledek na 5:2 pro legendy Viktorie. "Výjimečný zápas zlaté generace. Nevím, jestli se spolu ještě takhle potkáme," uvedl Limberský.

Svěřenci kouče Bílka, trenéra současného A-týmu Viktorie, po změně stran rychle dotáhli tříbrankové manko. Nejdřív skóroval Beauguel, který byl s 19 ligovými góly nejlepším střelcem uplynulého ročníku a v létě Viktorii opustí. Krátce nato francouzského útočníka napodobili Kopic s Hlavatým.

Limberský v úvodu osmiminutového nastavení exhibici symbolicky rozhodl povedenou střelou z voleje do horního rohu poté, co mu z přímého kopu za vápnem nohou lehce nadhodil míč nynější obránce Zlína Václav Procházka.

"Věřil jsem si. Říkal jsem si, že to netrefím pokaždé, maximálně devětkrát z deseti. Povedlo se, bylo to stylové. Gólman dělal, co mohl, ale nestačilo to," smál se Limberský. "Rozhodčí říkal, že kdybych to náhodou netrefil, dal by mi ještě opravný pokus," dodal.

Po závěrečné děkovné řeči někdejší levý bek na trávníku usedl na připravený trůn a jako dárek dostal i sud plzeňského piva. Několik písniček Limberskému věnoval muzikant Marek Ztracený, současný vítěz ankety Zlatý Slavík a plzeňský fanoušek. Na závěr Viktoria oznámila, že navždy vyřadila číslo osm a za brankou, kde sídlí "kotel", symbolicky spustila velký Limberského dres.

"Je to asi nejkrásnější den mého života. Chtěl bych, aby se to opakovalo furt dokola, což samozřejmě nejde. Jsem šťastný, že jsem si tady naposledy mohl zahrát, protože je to samozřejmě nejhezčí stadion v celé České republice," řekl fanouškům dojatý Limberský. Celý výtěžek z akce poputuje na mládež Viktorie.

Limberský ukončil profesionální kariéru vloni v létě. Plzeňský odchovanec v dresu Viktorie odehrál 544 soutěžních utkání a pomohl mimo jiné k pěti mistrovským titulům. Bývalý reprezentační bek stále nastupuje za třetiligové Domažlice.

"To, že kluk z Plzně, která dříve putovala mezi první a druhou ligou, tady získá pět titulů a dostane se do národního týmu, už hovoří samo za sebe. Myslím, že v Čechách dosáhl nejvíc, co mohl. Jen je třeba škoda, že svůj talent nemohl zkusit někde v zahraničí. Ale to už jsou kroky, které nechtěl udělat, a zůstal tady v Plzni," řekl bývalý útočník Viktorie Jan Rezek.

"Můžeme se hodně dlouho bavit o obrovských kvalitách Davida na hřišti. Vyskakuje mi jeden zápas za druhým, třeba obrovský zápas na Schalke. V tom momentě to byl evropský levý bek. Nebo doma zápas s Lokerenem, v němž mi přihrál na gól a rozhodli jsme tím o postupu do Evropské ligy. Určitě to byl nejlepší český levý bek ve své dekádě," doplnil další někdejší útočník a současný asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Rozlučkový exhibiční zápas bývalého plzeňského fotbalisty Davida Limberského (hráno 2x 35 minut)

Viktoria Plzeň A-tým - Viktoria Plzeň "Zlatá éra (2011-18)" 5:6 (2:5)

Branky: 19. Havel, 26. Šulc, 38. Beauguel, 40. Kopic, 44. Hlavatý - 23. a 70.+2 Limberský, 5. Pilař, 12. Vaněk, 28. Bakoš, 32. Ševinský.

Sestavy:

A-tým Plzně: Tvrdoň - Pernica, Sýkora, Beauguel, Kopic, Trusa, Potočný, Chorý, Mihálik, Mosquera, Hlavatý, Bucha, Falta, Kalvach, Havel, Matějka, Šulc, Santos, Janošek, Holík, Káčer, Ndiaye, Staněk. Trenér: Bílek.

Zlatá éra Plzně: Kozáčik, Bolek, Pavlík - Hubník, Pilař, Hořava, Fillo, Limberský, Horváth, Ďuriš, Řezník, Ševinský, Rezek, Vaněk, Procházka, Baránek, Bakoš, Jiráček, Kolář. Trenér: Vrba.