Limberského při rozlučce 17. května povede Vrba, Krmenčík pozvánku nedostal

Plzeň - Rozlučkový zápas bývalého plzeňského fotbalisty Davida Limberského s profesionální kariérou se uskuteční v úterý 17. května. V Doosan Areně proti sobě od 18 hodin nastoupí současný A-tým Viktorie proti výběru "zlaté éry" Západočechů, který povede aktuální sparťanský trenér Pavel Vrba. Limberský naopak nepozval někdejšího plzeňského spoluhráče Michaela Krmenčíka ze Slavie.

"Tým jsme dávali dohromady poměrně dlouho. Nechtěl jsem, aby na takovém speciální zápase chyběl někdo, kdo je mi blízký a zaslouží si hrát. Máme hotovo na 99 procent, čekáme ještě na jedno nebo dvě jména," řekl Limberský na tiskové konferenci.

Zveřejnil, že jeho spoluhráči budou současní asistenti plzeňského týmu Pavel Horváth, Marek Bakoš a Matúš Kozáčik, jablonecký Václav Pilař a Jan Rezek, jenž naposledy hrál za Teplice. Prostřednictvím videa pak přislíbili účast i Roman Hubník z Olomouce, Vladimír Darida z Herthy Berlín a Milan Petržela ze Slovácka.

Vrba, jenž Viktorii dovedl ke třem mistrovským titulům, pozvánku přijal okamžitě. "Myslel jsem, že bude náročné sem dostat současného trenéra Sparty, ale taťka neváhal ani vteřinu a řekl, že jednoznačně přijede. On si to na tam vykomunikoval se svým PR týmem a dostal zelenou. Jsem za to šťastný," uvedl Limberský.

"Teď by se asi měly odhodit veškeré sváry. Je to oslava fotbalu, celé Viktorky, mě. Jsem rád, že účast přijal na první dobrou," doplnil osmatřicetiletý bývalý reprezentační obránce, který ukončil profesionální kariéru po minulé sezoně, ale dál nastupuje za třetiligové Domažlice.

Krmenčík na jeho rozlučce nebude, protože se během říjnového duelu Slavie s Plzní nepatřičně vymezil proti bývalému klubu, někdejší spoluhráče provokoval a dokonce se předtím přidal k vulgárnímu pokřiku fanoušků proti Viktorii.

"Přemýšlel jsem nad tím, že ho pozvu, ale situace je taková, že teď to nejde. To, jak se zachoval k fanouškům, jsem i já těžko kousal. Je mi líto, že si to takhle zkazil, protože jinak výkony a tím, co pro Viktorku odvedl, by si to zasloužil. Ale situace je taková, že neexistuje," dodal Limberský.

Celý výtěžek "Limbova finále" půjde na plzeňskou mládež. Lístky se budou prodávat ve čtyřech cenových kategoriích od 100 do 250 korun.