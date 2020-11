Lille v Evropské lize porazilo AC Milán 3:0, Yazici dal hattrick

Milán - Fotbalisté Lille ve třetím kole Evropské ligy nečekaně zvítězili na stadionu AC Milán 3:0 a vystřídali italského favorita v čele "sparťanské" skupiny H. Hattrickem se blýskl záložník Yusuf Yazici. Leverkusen v Izraeli porazil Beer Ševu 4:2 a ve skupině C má stejně jako vedoucí Slavia šest bodů. Bývalý sparťan Guélor Kanga pomohl Crvené zvezdě Bělehrad gólem k domácí výhře 2:1 nad Gentem ve skupině L, kde hraje i Liberec.

Yazici na milánském San Siru otevřel skóre ve 22. minutě z penalty. Třiadvacetiletý Turek přidal další dvě trefy v 55. a 58. minutě a v této sezoně EL zaznamenal už druhý hattrick. Tři branky Yazici vstřelil i při říjnové výhře 4:1 na Letné a s šesti góly vede tabulku kanonýrů soutěže. Lídr italské ligy poprvé v ročníku prohrál a na vedoucí Lille z druhé příčky ztrácí bod.

Leverkusen, který minulý týden v Edenu podlehl 0:1 a utrpěl první porážku v sezoně, dobře začal a už v páté minutě ho poslal do vedení Leon Bailey. Domácí Elton Acolatse dvěma góly otočil skóre, ale ještě před pauzou vyrovnal vlastní brankou Or Dadia. Beer Ševa držela remízu do 75. minuty, kdy se trefil znovu Jamajčan Bailey. Těsně před koncem přidal pojistku Bayeru Florian Wirtz.

Crvenou zvezdu poslal do vedení ve 12. minutě záložník Kanga, jenž po prodělaném koronaviru poprvé nastoupil v hlavní fázi Evropské ligy. Za Gent ještě před pauzou odpověděl Vadis Odjidja-Ofoe. Domácím v 59. minutě vrátil vedení Aleksandar Katai z přímého kopu. Bělehradský tým je s šesti body druhý ve skupině za stoprocentním Hoffenheimem, který deklasoval Liberec 5:0.

Omonia Nikósie s českými obránci Janem Lecjaksem a Michaelem Lüftnerem doma podlehla Granadě 0:2 a ve skupině E zůstává poslední s jedním bodem. Kyperskému týmu zkomplikoval situaci bývalý plzeňský útočník Michal Ďuriš, který byl ve 41. minutě vyloučen po druhé žluté kartě.

Tottenham zvítězil v Razgradu 3:1 a spravil si chuť po minulé překvapivé prohře 0:1 s Antverpami. Jako první se trefil ve 13. minutě kanonýr Harry Kane a při svém 300. soutěžním utkání za Spurs zaznamenal 200. gól. Další branky hostů dali Lucas Moura a Giovani Lo Celso. Za bulharský tým, od kterého byl nedávno odvolán kouč Pavel Vrba, snížil Claudiu Keserü.

Arsenal v souboji nejlepších mužstev skupiny B doma porazil Molde po obratu 4:1 a udržel stoprocentní bilanci v soutěži. Norský tým naopak poprvé ztratil body. Molde začalo v Londýně lépe a Martin Ellingsen otevřel skóre. "Kanonýři" srovnali krátce před přestávkou po vlastním zásahu Kristoffera Haugena, v 62. minutě překonal svého brankáře také Sheriff Sinyan. Chvíli nato zvýšil Nicolas Pépé a v závěru triumf Arsenalu zvýraznil další náhradník Joe Willock.

Další anglický celek Leicester doma deklasoval Bragu 4:0 a vyhrál i třetí duel ve skupině G. Dva góly zaznamenal Kelechi Iheanacho, jednou se trefili střídající Dennis Praet a James Maddison.

AS Řím v souboji o první místo ve skupině A doma smetl Kluž 5:0 a vystřídal rumunského soupeře v čele tabulky. Dvě branky na Olympijském stadionu vstřelil Borja Mayoral. Italský tým prodloužil sérii bez porážky na osm soutěžních utkání.

Neapol vyhrála v Rijece 2:1 a ve skupině F má šest bodů stejně jako Alkmaar a San Sebastian. Jejich vzájemný duel ovládl španělský tým a doma vyhrál 1:0. Rijeka i potřetí prohrála.

Poznaň se střídajícím záložníkem Janem Sýkorou doma zdolala Lutych 3:1 a ve skupině D poprvé bodovala. Standard utrpěl třetí porážku. V čele jsou "sedmibodové" celky Benfica Lisabon a Glasgow Rangers, které spolu v Portugalsku remizovaly 3:3.

Čtvrté kolo Evropské ligy je na programu za tři týdny.

3. kolo základních skupin Evropské ligy:

--------

Skupina A:

AS Řím - Kluž 5:0 (3:0)

Branky: 34. a 48. Mayoral, 2. Mchitarjan, 24. Ibaňez, 89. Pedro.

Young Boys Bern - CSKA Sofia 3:0 (3:0)

Branky: 2. a 32. Mambimbi, 18. Sulejmani.

Tabulka:

1. AS Řím 3 2 1 0 7:1 7 2. Bern 3 1 1 1 5:3 4 3. Kluž 3 1 1 1 3:6 4 4. CSKA Sofia 3 0 1 2 0:5 1

Skupina B:

Rapid Vídeň - Dundalk 4:3 (1:1)

Branky: 22. Ljubicic, 79. Arase, 87. M. Hofmann, 90. Demir - 82. a 90.+6 obě z pen. McMillan, 7. Hoban.

Arsenal - Molde 4:1 (1:1)

Branky: 45.+1 vlastní Haugen, 62. vlastní Sinyan, 70. Pépé, 88. Willock - 22. Ellingsen.

Tabulka:

1. Arsenal 3 3 0 0 9:2 9 2. Molde 3 2 0 1 4:5 6 3. Rapid Vídeň 3 1 0 2 5:6 3 4. Dundalk 3 0 0 3 4:9 0

Skupina C:

Beer Ševa - Leverkusen 2:4 (2:2)

Branky: 11. a 25. Acolatse - 5. a 75. Bailey, 39. vlastní Dadia, 88. Wirtz.

Sestavy:

Beer Ševa: Levita - Taha (90. Meli), Kabha (84. Varenne), Vítor - Dadia, Bareiro, Goldberg (84. Safouri) - Agudelo (64. Shviro), Josué, Sallalich (64. Yosefi) - Acolatse. Trenér: Abukasis.

Leverkusen: Hrádecký - Jedvaj (62. L. Bender), Tah, Dragovič, Wendell - Palacios - Wirtz, Amiri, Demirbay - Bailey, Alario (46. Diaby). Trenér: Bosz.

Slavia Praha - OGC Nice 3:2 (2:1)

Branky: 16. a 71. Kuchta, 43. Sima - 33. Gouiri, 90.+2 Ndoye. Rozhodčí: Kehlet - Sörensen, Hummelgaard (všichni Dán.). ŽK: Holeš, Sima, Kuchta, Hovorka - Schneiderlin, Lees-Melou, Daniliuc, Reine-Adelaide. Bez diváků.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Masopust, Hovorka (86. Křišťan), Zima, Oscar - Holeš - Sima, Ševčík, Lingr (69. Traoré), Olayinka - Kuchta (76. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Nice: Benítez - Robson Bambu, Daniliuc, Pelmard - Lotomba, Lees-Melou (65. Claude-Maurice), Schneiderlin, Kamara (88. Ndoye) - Rony Lopes (65. Reine-Adelaide), Dolberg (81. Atal), Gouiri. Trenér: Vieira.

Tabulka:

1. Slavia Praha 3 2 0 1 5:5 6 2. Leverkusen 3 2 0 1 10:5 6 3. Nice 3 1 0 2 5:9 3 4. Beer Ševa 3 1 0 2 5:6 3

Skupina D:

Benfica Lisabon - Glasgow Rangers 3:3 (1:2)

Branky: 2. vlastní Goldson, 73. Rafa Silva, 90.+1 Nuňez - 24. vlastní Diogo Goncalves, 25. Kamara, 51. Morelos. ČK: 19. Otamendi (Benfica).

Lech Poznaň - Standard Lutych 3:1 (2:1)

Branky: 22. a 48. Ishak, 14. Skóraš - 29. Lestienne.

Tabulka:

1. Glasgow Rangers 3 2 1 0 6:3 7 2. Benfica Lisabon 3 2 1 0 10:5 7 3. Lech Poznaň 3 1 0 2 5:6 3 4. Standard Lutych 3 0 0 3 1:8 0

Skupina E:

Omonia Nikósie - Granada 0:2 (0:1)

Branky: 4. Herrera, 63. Suárez. ČK: 42. Ďuriš (Omonia).

PAOK Soluň - PSV Eindhoven 4:1 (0:1)

Branky: 56. a 66. A. Živkovič, 58. Tzolis, 47. Schwab - 21. Zahavi z pen.

Tabulka:

1. Granada 3 2 1 0 4:1 7 2. PAOK Soluň 3 1 2 0 5:2 5 3. PSV Eindhoven 3 1 0 2 4:7 3 4. Omonia Nikósie 3 0 1 2 2:5 1

Skupina F:

San Sebastian - Alkmaar 1:0 (0:0)

Branka: 58. Portu.

Rijeka - Neapol 1:2 (1:1)

Branky: 13. Murič - 43. Demme, 62. vlastní Braut.

Tabulka:

1. Neapol 3 2 0 1 3:2 6 2. Alkmaar 3 2 0 1 5:2 6 3. San Sebastian 3 2 0 1 2:1 6 4. Rijeka 3 0 0 3 2:7 0

Skupina G:

Luhansk - AEK Atény 1:4 (0:2)

Branky: 81. Kočergin - 54. a 81. Livaja, 7. Tankovic, 34. Mantalos.

Leicester - Braga 4:0 (1:0)

Branky: 21. a 48. Iheanacho, 67. Praet, 78. Maddison.

Tabulka:

1. Leicester 3 3 0 0 9:1 9 2. Braga 3 2 0 1 5:5 6 3. AEK Atény 3 1 0 2 5:6 3 4. Luhansk 3 0 0 3 2:9 0

Skupina H:

AC Milán - Lille 0:3 (0:1)

Branky: 22. z pen., 55. a 58. Yazici.

Sestavy:

Milán: G. Donnarumma - Dalot, Romagnoli, Kjaer, Hernández - Kessié, Tonali (61. Bennacer), Krunič (46. Calhanoglu) - Castillejo (46. Leao), Ibrahimovic (62. Rebič), Díaz (78. Hauge). Trenér: Pioli.

Lille: Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradarič - Yazici (80. Yilmaz), Sanches (80. Soumaré), Xeka (65. André), Bamba (84. Mandava) - Ikoné (65. Lihadji) - David. Trenér: Galtier.

Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4 (0:2)

Branky: 65. Griffiths - 26., 45. a 77. Juliš, 90. Ladislav Krejčí I. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.). ŽK: Christie - Pavelka, Sáček, Ladislav Krejčí starší. Bez diváků.

Sestavy:

Celtic: Bain - Frimpong, Duffy, Bitton, Laxalt (80. Ntcham) - Christie, Brown (59. Elhamed), McGregor, Elyounoussi (59. Griffiths) - Rogič, Édouard (80. Ajeti). Trenér: Lennon.

Sparta: Nita - Plechatý, Pavelka, Hancko (73. Lischka) - Vindheim, Ladislav Krejčí II, Sáček (88. Dočkal), Karabec (74. Trávník), Polidar (79. Ladislav Krejčí I) - Karlsson (88. Plavšič), Juliš. Trenér: Kotal.

Tabulka:

1. Lille 3 2 1 0 9:3 7 2. AC Milán 3 2 0 1 6:4 6 3. Sparta Praha 3 1 0 2 5:8 3 4. Celtic Glasgow 3 0 1 2 4:9 1

Skupina I:

Sivasspor - Karabach 2:0 (1:0)

Branky: 11. Osmanpasa, 88. Kayode.

Zápas Villarreal - Maccabi Tel Aviv začal se zpožděním kvůli špatnému počasí.

Tabulka:

1. Villarreal 2 2 0 0 8:4 6 2. Maccabi Tel Aviv 2 2 0 0 3:1 6 3. Sivasspor 3 1 0 2 6:7 3 4. Karabach 3 0 0 3 1:6 0

Skupina J:

Ludogorec Razgrad - Tottenham 1:3 (0:2)

Branky: 50. Keserü - 13. Kane, 33. Lucas Moura, 62. Lo Celso.

Antverpy - LASK Linec 0:1 (0:0)

Branka: 55. Eggestein. ČK: 68. Holland (Linec).

Tabulka:

1. Tottenham 3 2 0 1 6:2 6 2. Antverpy 3 2 0 1 3:2 6 3. Linec 3 2 0 1 5:6 6 4. Ludogorec Razgrad 3 0 0 3 5:9 0

Skupina K:

Feyenoord Rotterdam - CSKA Moskva 3:1 (0:0)

Branky: 63. Haps, 71. Kökcü, 72. Geertruida - 80. vlastní Senesi.

Dinamo Záhřeb - Wolfsberg 1:0 (0:0)

Branka: 76. Atiemwen. ČK: 45. Taferner (Wolfsberg).

Tabulka:

1. Dinamo Záhřeb 3 1 2 0 1:0 5 2. Wolfsberg 3 1 1 1 5:3 4 3. Feyenoord Rotterdam 3 1 1 1 4:5 4 4. CSKA Moskva 3 0 2 1 2:4 2

Skupina L:

Crvena zvezda Bělehrad - Gent 2:1 (1:1)

Branky: 12. Kanga, 59. Katai - 31. Odjidja-Ofoe.

Sestavy:

Crvena zvezda: Borjan - Gajič, Degenek, Milunovič, Gobeljič - Kanga (83. Pankov), Sanogo (63. Petrovič) - El Fardou Ben (90.+1 Spiridonovič), Ivanič, Katai (90. Nikolič) - Falcinelli. Trenér: Miloševič.

Gent: Coosemans - Castro-Montes, Marreh, Hanche-Olsen, Mohammadí - Dorsch, Owusu (75. Kums) - Bukari, Odjidja-Ofoe (81. Kleindienst), Botaka (63. Niangbo) - Jaremčuk. Trenér: De Decker.

TSG 1899 Hoffenheim - Slovan Liberec 5:0 (2:0)

Branky: 22. a 29. Dabbur, 71. a 76. Adamjan, 59. Grillitsch. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.). ŽK: Bogarde - Purzitidis, Koscelník. Bez diváků.

Sestavy:

Hoffenheim: Baumann - Bebou, Bogarde, Vogt (46. Grillitsch), Akpoguma (61. Nordtveit), Skov - Gačinovič, Rudy (46. Samassékou), Baumgartner (73. Belfodil) - Klauss, Dabbur (61. Adamjan). Trenér: Hoeness.

Liberec: Hasalík - Koscelník, Mikula, Kačaraba, Purzitidis, Kosek (90.+2 Kazda) - Cancola (90.+2 Dvořák), Nešický (90.+2 Černický), Hromada (77. Michal), Mara - Rondič (67. Csáno). Trenér: Hoftych.

Tabulka:

1. Hoffenheim 3 3 0 0 11:1 9 2. CZ Bělehrad 3 2 0 1 7:4 6 3. Liberec 3 1 0 2 2:10 3 4. Gent 3 0 0 3 2:7 0