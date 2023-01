Lillardových 50 bodů Portlandu výhru nepřineslo, lídr NBA Boston zdolal Brooklyn

ČTK/AP/Jae C. Hong

Utkání NBA Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks. Na snímku LeBron James v Los Angeles 12. ledna 2023. ČTK/AP/Jae C. Hong

New York - Ani 50 bodů Damiana Lillarda nepomohlo basketbalistům Portlandu k úspěchu a ve čtvrtečním utkání NBA podlehli doma Clevelandu 113:119. Šlágr mezi Brooklynem a Bostonem se musel obejít bez zraněného Kevina Duranta či odpočívajícího Jaylena Browna, Celtics vybojovali v souboji nejlepších týmů Východní konference výhru 109:98 a upevnili si vedení v soutěži.

Lillard proměnil 16 z 28 střel včetně pěti trojek. Za posledních 10 sezon je jedním ze tří hráčů, kteří dokázali odehrát přes deset zápasů s alespoň 50 body. Dalšími jsou Stephen Curry a James Harden.

Dvaatřicetiletý rozehrávač Portlandu má takových utkání na kontě 12 a v historické tabulce mu patří osmá příčka Statistice vévodí nedostižný Wilt Chamberlain se 118 duely, druhý Michael Jordan jich má na kontě 31.

I přes výborný Lillardův výkon a vedení až o 14 bodů ale Blazers neuspěli, ačkoli ještě po třetí čtvrtině vedli. Poslední část prohráli 22:32. Nejlepším střelcem vítězů byl Donovan Mitchell s 26 body, 24 bodů přidal pivot Jarrett Allen.

Do sestavy Clevelandu se po více než roce vrátil rozehrávač Ricky Rubio, který duel zakončil s devíti body a třemi doskoky za 10 minut. "Nikdy jsem kolem sebe neměl člověka, s nímž by ostatní hráli tak rádi. V jeho těle není jediná sobecká kost. Vše, co dělá, dělá pro ostatní," řekl trenér Cavaliers s J.B. Bickerstaff.

Los Angeles Lakers podlehli Dallasu po druhém prodloužení 115:119. Zářil především Slovinec Luka Dončič, který zápas zakončil s triple doublem za 35 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí. Sekundoval mu Christian Wood s 24 body a 14 doskočenými míči.

Šest sekund před koncem čtvrté čtvrtiny Dončič proměnil těžkou trojku z odskoku přes Dennise Schrödera a vynutil si prodloužení. Pokus LeBrona Jamese na závěr prvního nastaveného času zblokoval Wood, v druhém prodloužení byli úspěšnější Mavericks.

Domácím nestačilo 28 bodů Russella Westbrooka či 24 bodů, 15 doskoků a devět asistencí LeBrona Jamese. Dallas v utkání vedl až o 19 bodů i díky lepší úvodní čtvrtině, kterou ovládl 36:22. Hosté si vylepšili bilanci na 23-19, Lakers se stále trápí a mají bilanci 19-22.

Boston zvítězil v Brooklynu i díky výborné poslední části, kterou ovládl 25:16. Nejlepším hráčem Celtics byl s 20 body a 11 doskoky Jayson Tatum, byť proměnil jen sedm z 22 pokusů. Sekundovali mu s 16 body a 10 asistencemi Marcus Smart a s 16 body Malcolm Brogdon.

Nets, kteří postrádají na několik týdnů zraněného Duranta, vedl s 24 body Kyrie Irving. Dvacet bodů dal T.J. Warren. Boston dominoval na doskoku (48:31) a také ve střelbě z vymezeného území (54:40).

Philadelphia podlehla doma Oklahoma City 114:133. Shai Gilgeous-Alexander dal za vítěze 37 bodů. Domácím nestačilo 30 bodů pivota Joela Embiida nebo 24 bodů a 15 asistencí Jamese Hardena.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Boston 98:109, LA Lakers - Dallas 115:119 po prodl., Miami - Milwaukee 108:102, Philadelphia - Oklahoma City 114:133, Portland - Cleveland 113:119, Toronto - Charlotte 124:114.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 43 31 12 72,1 2. Brooklyn 41 27 14 65,9 3. Philadelphia 41 25 16 61,0 4. New York 42 23 19 54,8 5. Toronto 42 19 23 45,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 42 27 15 64,3 2. Cleveland 43 27 16 62,8 3. Indiana 42 23 19 54,8 4. Chicago 42 19 23 45,2 5. Detroit 45 12 33 26,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 43 23 20 53,5 2. Atlanta 41 19 22 46,3 3. Washington 42 18 24 42,9 4. Orlando 42 16 26 38,1 5. Charlotte 43 11 32 25,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 41 28 13 68,3 2. New Orleans 42 25 17 59,5 3. Dallas 43 24 19 55,8 4. San Antonio 42 13 29 31,0 5. Houston 41 10 31 24,4

Severozápadní divize:

1. Denver 41 28 13 68,3 2. Utah 44 21 23 47,7 3. Minnesota 42 20 22 47,6 4. Portland 41 19 22 46,3 5. Oklahoma City 42 19 23 45,2

Pacifická divize:

1. Sacramento 40 22 18 55,0 2. LA Clippers 43 22 21 51,2 3. Phoenix 43 21 22 48,8 4. Golden State 41 20 21 48,8 5. LA Lakers 42 19 23 45,2