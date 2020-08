Lillard 51 body opět zdramatizoval v NBA boj o play off

ČTK/AP/Kevin C. Cox

Orlando (USA) - Damian Lillard se v NBA blýskl 51 body a pomohl Portlandu k výhře 124:121 nad Philadelphií. Už tak dramatický boj o poslední postupové místo do play off proto získal další zápletku. Osmý Memphis totiž prohrál 99:108 s basketbalisty Toronta a je jasné, že na Západě se bude muset hrát předkolo play off.

Jelikož vzhledem k dlouhé přestávce zaviněné pandemií koronaviru byla základní část zkrácena o 14 procent zápasů, bylo ještě před restartem ligy rozhodnuto, že mezi osmým a devátým týmem musí být rozdíl minimálně čtyř výher. To se na Západě nestane, vzhledem k tomu, že Memphis a Portland mají nyní téměř shodnou bilanci. Příští víkend tak přijde na řadu předkolo.

V něm bude muset osmý tým zvítězit nad devátým a bude mít na to dva pokusy. Naopak devátý celek by musel vyhrát první zápas, pak i případnou odvetu. Kdo se do předkola dostane, zatím není jasné, protože Memphis se nadále trápí a po restartu prohrál už pátý ze šesti zápasů.

"Nebojím se, že bychom předkolo nehráli. Teď se musíme soustředit na to, abychom se poučili z našich chyb a byli připraveni," uvedl rozehrávač Grizzlies Jo Morant.

Šanci ale cítí Phoenix, San Antonio, které v neděli zvítězilo 122:113 nad New Orleans, a především Portland. Ten svedl dramatickou bitvu s Philadelphií, když přišel o šestnáctibodové vedení a v poslední čtvrtině prohrával až o šest bodů. Pak ale Trail Blazers podržely hvězdy. Především Lillard, jenž v poslední pětiminutovce dal 11 ze svých 51 bodů. Odčinil tak své selhání při předchozí prohře s Los Angeles Clippers, kdy v závěru neproměňoval.

"Minule to z mé strany nebylo dobré a cítil jsem, že jsme si nechali výhru proklouznout mezi prsty. Tak jsem si řekl, že dnes se to nestane znovu," řekl Lillard.

Philadelphia nejenže prohrála s Portlandem, ale přišla také o pivota Joela Embiida, který odstoupil už v prvním poločase kvůli poraněnému kotníku. Na marodce je přitom i druhá hvězda týmu Ben Simmons. Porážka odsunula Sixers na šesté místo tabulky Východní konference.

Osobní rekord 41 bodů zaznamenal Austin Rivers, v dresu Houstonu tak zastoupil odpočívající hvězdu Russella Westbrooka a dovedl Rockets k výhře 129:112 nad Sacramentem. Nejlepší střelec soutěže James Harden k tomu pomohl 32 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi.

"Já se beru za skvělého střelce, ale jsem v týmu, kde se to ode mě tolik nežádá, protože tady jsou ti nejlepší střelci a já si plním svou roli, což vyhrává zápasy. A dnes bylo třeba, abych ukázal, co ve mně je," řekl Rivers.

Orlando ještě 38 vteřin před koncem vedlo nad Bostonem o pět bodů, v prodloužení ale prohrálo 119:122. Hrdinou byl Jayson Tatum, který nejprve trojkou snížil a následně čtyři vteřiny před koncem srovnal střelou z otočky a poslal zápas do prodloužení. V něm přidal dalších pět bodů a celkem nasbíral 29 bodů. Ještě o dva více zaznamenal spoluhráč Gordon Hayward.

Výsledky nedělních zápasů NBA:

Boston - Orlando 122:119 po prodl., LA Clippers - Brooklyn 120:129, New Orleans - San Antonio 113:122, Oklahoma City - Washington 121:103, Portland - Philadelphia 124:121, Sacramento - Houston 112:129, Toronto - Memphis 108:99.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference:

1. z-Milwaukee 70 55 15 78,6 2. x-Toronto 69 50 19 72,5 3. x-Boston 70 47 23 67,1 4. x-Miami 70 43 27 61,4 5. x-Indiana 70 43 27 61,4 6. x-Philadelphia 70 42 28 60,0 7. x-Brooklyn 70 34 36 48,6 8. x-Orlando 71 32 39 45,1 9. Washington 70 24 46 34,3

Západní konference:

1. z-LA Lakers 69 51 18 73,9 2. x-LA Clippers 70 47 23 67,1 3. x-Denver 70 46 24 65,7 4. x-Houston 69 44 25 63,8 5. x-Oklahoma City 69 43 26 62,3 6. x-Utah 70 43 27 61,4 7. x-Dallas 72 42 30 58,3 8. Memphis 71 33 38 46,5 9. Portland 72 33 39 45,8 10. San Antonio 69 31 38 44,9 11. Phoenix 70 31 39 44,3 12. New Orleans 70 30 40 42,9 13. Sacramento 70 29 41 41,4

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená vítězství v konferenci.