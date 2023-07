Likvidace požáru elektroodpadu v Rybitví potrvá minimálně do čtvrtka

Rybitví (Pardubicko) - Likvidace požáru elektroodpadu v jedné z firem v Rybitví u Pardubic potrvá minimálně do čtvrtka, možná i do pátku. ČTK to dnes vpodvečer řekla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Hořet začalo dnes před polednem 190 tun odpadu. Kvůli hustému kouři vyzval magistrát obyvatele, aby omezili větrání a pohyb venku. Podle Horákové se už množství kouře snížilo. Ze středních Čech se k požáru dovezlo dalších deset tun pěnidla pro výrobu těžké pěny pro likvidaci požáru.

Uvnitř sila hoří převážně baterie z notebooků, domácích spotřebičů, mobilních telefonů a LCD televizí. "Na nejbližší výpusti z areálu průmyslové zóny byla preventivně postavena norná stěna pro případný záchyt hasební vody," uvedla v podvečer Horáková. Ze Záchranného útvaru Hlučín jede na místo pásový nakladač, který je osazen kamerami a termokamerou s možností dálkového ovládání stroje. Bude rozhrnovat materiál v sile do vodní lázně, která tam vznikla dodávkou hasební vody.

Kvůli hustému kouři pardubický magistrát vyzval občany, aby v části Rosice, Polabiny a Cihelna omezili pohyb venku a větrání. Ohroženy byly i další obce, Pohránov, Hrádek, Srch a Staré Hradiště. Na místo byl vyslán i monitorovací vůz laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru ČR Lázně Bohdaneč pro měření kvality ovzduší.

Hoří ve společnosti SK-EKO Pardubice, na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky. Hasiči se pravidelně ve velkém horku střídají. Požár mohou likvidovat pouze z venku, protože statik jim zakázal vstupovat dovnitř sila. Škoda je předběžně vyčíslená na 950.000 korun, ale zřejmě se ještě zvýší.