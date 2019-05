Likérky: Po kauze metanol vyhledávají lidé kvalitnější alkohol

Zlín - Po metanolové kauze, za kterou si její dva hlavní viníci vyslechli před pěti lety doživotní tresty vězení, vyhledávají zákazníci mnohem častěji kvalitnější a dražší alkohol. Shodli se na tom zástupci výrobců lihovin ve Zlínském kraji, které ČTK oslovila. S následky aféry se podle nich likérky vyrovnávaly i několik let. V posledních letech už ale většinou vyrábějí minimálně srovnatelné množství lihovin jako před začátkem kauzy na podzim 2012.

Pro vizovickou likérku Rudolf Jelínek představovala metanolová aféra ve své době podle obchodně-marketingového ředitele Miroslava Motyčky velký problém. "Postihla nás v nejnevhodnější možný okamžik. V roce 2012 jsme rekonstruovali stáčírnu a měli jsme vyrobené zboží na rok dopředu. Na skladě jsme neměli obvyklou dvouměsíční zásobu lahví, ale čtrnáctiměsíční. Po metanolové kauze se vinou legislativních opatření musely všechny lahve vybalit a opatřit novým kolkem, což byly obrovské náklady," řekl ČTK Motyčka.

Z dlouhodobého hlediska však podle něj představovala kauza pro podnikání likérky přínos. "Už tehdy jsme tušili, že to vyčistí vzduch a že nám to jako značkovému výrobci, který je transparentní, pomůže. Dnes můžeme říct, že od roku 2013 kontinuálně rosteme v tržbách i v objemu prodaného alkoholu v Česku. Růst se odehrává ponejvíce v dražších, prémiových lihovinách. V posledních dvou letech tomu ohromně pomáhá i rostoucí ekonomika," uvedl Motyčka.

Znatelný pokles poptávky po svých produktech zaznamenala v roce 2012 také Likérka Nezdenice na Uherskohradišťsku. Podle jejího jednatele Petra Beníčka činil propad výroby kolem 40 procent. "Dva roky byly hodně slabé, pak se to zase začalo zvedat. Hodně se proměnil trh, máme jiné zákazníky než předtím," řekl ČTK Beníček.

Nezdenická likérka v poslední době vyrábí necelých 30.000 lahví ročně. Jejím nejprodávanějším zbožím je likér Lopeník podle vlastní rodinné receptury, uvedl Beníček. "Zákazníci víc vyhledávají kvalitnější alkohol. Jako malá likérka se o to více specializujeme na zajímavější výrobky, než jsou běžné konzumní věci, protože velkým výrobcům nemůžeme konkurovat cenou," doplnil jednatel.

Tvrdý alkohol, například borovička a rum, dlouhodobě patří do portfolia výrobků společnosti Linea Nivnice, byť spíše okrajově. Její generální ředitel Gabriel Slanicay ČTK řekl, že zatímco před vypuknutím metanolové kauzy firma vyrobila zhruba 1,1 milionu litru lihovin ročně, nyní je to o asi 20 procent méně. Propad se podle něj týká hlavně rumu. "Aféra na to mohla mít vliv, ale lidé také vyhledávají dražší alkohol. Hodně se pije whisky, vzrůstá také konzumace vína," uvedl Slanicay.

Směs 10.000 litrů lihu s jedovatým metanolem vyrobili v létě 2012 Tomáš Křepela ze Zlína a Slovák Rudolf Fian. Následně ji dodali Jiřímu Vaculovi z Podkopné Lhoty na Zlínsku, který z části vyrobil rum a vodku, zbytek prodal překupníkům. Po konzumaci otráveného alkoholu zemřelo na pět desítek lidí, další mají doživotní zdravotní následky. Křepela s Fianem byli odsouzeni na doživotí, Vacula, který se soudem spolupracoval, si vyslechl patnáctiletý trest. Za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu.