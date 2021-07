Lijáky působily problémy hlavně na Děčínsku a Českolipsku

Praha/Plzeň - Část Česka o víkendu zasáhl silný déšť, který zvedal hladiny potoků a řek až na třetí, nejvyšší povodňový stupeň. Situace byla nejhorší na severu Čech, kde voda zaplavila některé silnice a místy se dostala i do domů. Na Českolipsku museli hasiči po deštích evakuovat obyvatele několika obcí. Dnes bouřky působily problémy také na Jesenicku.

Víkendové deště a s nimi spojené záplavy výrazně postihly Děčínsko. Voda z prudkých dešťů tam v sobotu večer zaplavila několik silnic a poškodila trať vedoucí údolím Labe k hranici s Německem. Poškozenou část trati se dnes železničářům podařilo částečně opravit, vlaky se po ní budou moci rozjet ale až po odstranění problémů na německé straně. To by mohlo být dnes večer.

V Děčíně je po sobotních bleskových záplavách nejpoškozenější oblast Bělé a cesta do Dolního Žlebu. Kameny ze silnice bude muset ostranit těžká technika.

K nejpostiženějším obcím v okolí Děčína patří Lobendava. Zasažených je 50, možná 60 procent obce, všechny domy kolem potoka, řekl ČTK starosta obce Stanislav Jirásek (Lobendava v novém kabátě). Velké škody napáchala bouřka také v Dolní Poustevně, kde lidé měli ve svých domech i tři čtvrtě metru vody.

V Liberci působil déšť problémy hlavně v dopravě. V sobotu odpoledne muselo být ve městě uzavřeno několik zaplavených ulic. V hotelu Impuls vodní laguna ohrozila centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. V Rychtářské ulici se propadla vozovka pod částí parkoviště a hasiči museli k vyproštění jednoho osobního auta použít naviják.

V Jablonném v Podještědí na Liberecku se v neděli utrhlo jedno ze dvou stavidel na Mlýnském rybníku. Závadu se hasičům podařilo provizorně opravit.

Noc na dnešek byla zřejmě nejdramatičtější na Českolipsku. Intenzivní deště tam zvedly hladiny potoka Šporky a Dobranovského potoka. Hasiči proto evakuovali desítky obyvatel v Dobranově a sousední Písečné. Velké obavy vyvolával také stav hráze na Kachním rybníku ve Svojkově. Ta nakonec náporu vody odolala, bude ale potřebovat opravu.

Zhruba do desítky domů natekla voda z dešťů ve Cvikově a Lindavě na Českolipsku. V Kunraticích u Cvikova v noci zachraňovali obyvatele zatopeného rodinného domu hasiči.

V menší míře postihl vzestup hladin řek po nočních deštích i jih Čech. Stoupaly především hladiny toků odvodňujícíh Šumavu a Novohradské hory. Na nejvyšší stupeň se v neděli nad ránem dostala Otava v šumavském Rejštejně. Na nižší povodňové stupně vystoupala Teplá Vltava v Lenoře na Prachaticku, Černá v Ličově na Českokrumlovsku nebo Úslava v Prádle na Plzeňsku.

Dnes se déšť přesunul na severovýchod Česka. Na Jesenicku hasiči instalovali na ohrožená místa pytle s pískem, čistili propustky i prostory pod mosty od naplavenin. Voda z lijáků zaplavila na několika místech sklepy a garáže.

I na Jesenicku se ale situace odpoledne zklidnila. Na řece Bělé už neplatí žádný ze stupňů povodňové aktivity. Dopoledne přitom v Jeseníku a nedalekých Mikulovicích vystoupala až na nejvyšší povodňový stupeň.

Varování meteorologů před možným vzestupem hladin toků platí pro některé regiony až do pondělního dopoledne. Na východě Česka se týká Moravskoslezského kraje a severní poloviny kraje Olomouckého. V severních Čechách platí výstraha pro Českolipsko, Děčínsko a Liberecko. Na jihu Čech pro východ Plzeňského kraje a čtveřici okresů v Jihočeském kraji.

Jihočeský kraj

Na jihu Čech se zvedají hladiny řek. Prvního povodňového stupně dosáhla Teplá Vltava a Černá. Způsobily to noční intenzivní deště, které zasáhly hlavně Šumavu a Novohradské hory. ČTK to řekl Daniel Maňhal z českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Nelze vyloučit, že hladiny řek se dnes zvýší i na jiných místech kraje, dodal.

První povodňový stupeň dopoledne překonala Teplá Vltava v Lenoře na Prachaticku a Černá v Ličově na Českokrumlovsku. Jde o místa v blízkosti Šumavy, respektive Novohradských hor. Proti tomu klesá hladina Volyňky v Sudslavicích na Prachaticku, která překonala hranici prvního povodňového stupně v ranních hodinách. Nyní už se vrátila do normálu.

"Srážky byly výrazné především na Šumavě, kde například ve Filipově Huti spadlo téměř 70 litrů vody na metr čtvereční. Jelikož je půda nasycená, voda po ní stéká a způsobuje to zvyšování hladin řek," uvedl Maňhal. Dodal, že o něco slabší srážkové úhrny byly u Dolního Dvořiště v Novohradských horách.

Podle něj by dnes už nemělo pršet tak intenzivně. "Přesto ještě někde srážky budou. Očekáváme je především v oblasti Novohradských hor," řekl.

Hydrologové proto předpokládají, že přes den ještě dosáhnou hladiny řek na jiných místech Jihočeského kraje prvního povodňového stupně. "A na Otavě můžeme očekávat i druhý stupeň," uvedl Maňhal. Kvůli silným nočním dešťům Otava v Rejštejně v Plzeňském kraji překonala dnes ráno hranici třetího povodňového stupně. Hladina pak bude podle odhadů stoupat níže po proudu směrem k jihočeským Strakonicím.

Královéhradecký kraj

Silné deště zvedly hladinu Úpy. Druhého povodňového stupně, tedy pohotovosti, dosáhla Úpa nakrátko dnes ráno v trutnovském Horním Starém Městě. V 07:50 Úpa v Trutnově klesla z druhého na první povodňový stupeň, vyplývá z dat státního podniku Povodí Labe. Hladina řeky dosáhla prvního stupně povodňové aktivity v 06:40 a druhého stupně v 07:00. Úpa pramení v Krkonoších.

Podle vodohospodářů mohou dnes stoupat hladiny řek odvodňující Orlické hory. Aktuálně prší v Orlických horách. " Na území Královéhradeckého a postupně i Pardubického kraje mohou během dne na zasažených vodních tocích stoupnout hladiny s dosažením SPA," uvedl dnes ráno Jiří Petr z Povodí Labe.

V Královéhradeckém kraji má být dnes oblačno až zataženo, místy déšť, přeháňky nebo i bouřky. Během dne by srážky měly ustávat a také ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách do 19 stupňů, uvedli meteorologové.

Liberecký kraj

Intenzivní deště v noci na dnešek zvedly hladiny Šporky a Dobranovského potoka na Českolipsku, hasiči museli evakuovat obyvatele v Písečné a Dobranově. Odpoledne už se ale všichni mohli vrátit domů, řekla ČTK českolipská starostka Jitka Volfová (ANO). V Dobranově ráno hasiči evakuovali obyvatele zhruba 20 domů podél potoka, z nedaleké Písečné muselo před velkou vodou odejít 37 lidí.

"Voda opadá poměrně rychle, ještě rychleji, než když stoupala nahoru, takže sháníme vysoušeče. Přivezeme do Písečné cisternu s vodou, ale až zítra (v pondělí), protože většina jich je na Moravě. V Písečné jsou ale bez vody, a tak je potřeba ji tam přivézt. Dodáme tam kontejnery a jsme v kontaktu s Libereckým krajem, který dodá nějaké vysoušeče a dezinfekční prostředky, takže to poskytneme i ostatním obcím," doplnila Volfová. Hráz ve Svojkově na Kachním rybníku podle ní nápor vody vydržela, bude ale potřebovat opravu.

Před velkou vodou hasiči v noci evakuovali také 28 lidí z kempu u Svitavy. V sobotu preventivně evakuovali dětský tábor v Mníšku na Liberecku a dnes dopoledne 38 dětí a šest dospělých z dalšího dětského tábora v Mařenicích na Českolipsku. Vedoucí s dětmi z mařenického tábora se sami už v noci preventivně přesunuli do nouzového ubytování, s dalším přesunem jim dopoledne pomohli hasiči. "Zpátky už se vrátit nemohli," řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský. V souvislosti s přívalovými dešti evidují hasiči v kraji od soboty na 200 událostí. Situace se už zklidnila, voda opadá, stále ale nějaké události přibývají. "Jde hlavně o čerpání vody, v tom budeme zřejmě pokračovat ještě v pondělí," dodal mluvčí hasičů.

Podle informací z krajského povodňového webu už na druhý povodňový stupeň klesla i Svitávka v Zákupech, kde byl ještě dopoledne stav ohrožení. Důvodem byl Mlýnský rybník v Jablonném v Podještědí na Liberecku, kde se ráno utrhlo jedno ze dvou stavidel. "Už je to zabezpečené, prolomila se jedna strana stavidel, před nimi jsou česla a na ta jsme s hasiči nasázeli desky a vrátili jsme to do normálního průtoku," řekl ČTK starosta Jablonného Jiří Rýdl (NEZ). Soukromého vlastníka rybníka informoval o situaci. "Počítá s tím, že bude ten rybník letos rekonstruovat a odbahňovat," dodal.

Hladiny většiny potoků a řek klesají, na druhém povodňovém stupni zůstává Smědá v Černousích a Panenský potok v Pertolticích. Na první povodňovém stupni se drží Lužická Nisa v Liberci nebo Ploučnice v Mimoni, další řeky se už vrátily do normálu

Zatímco v sobotu působila voda největší problémy na Liberecku, v noci bylo postiženější Českolipsko. Hodinu před půlnocí zachraňovali hasiči v Kunraticích u Cvikova obyvatele zatopeného rodinného domu. V místě protéká Svitávka, na které byl v tu dobu stav ohrožení, tedy třetí povodňový stupeň, teď už i tam voda klesla. "Sčítáme škody, máme kolem 20 zatopených domů, poškozené jsou ploty, zahrady, čerpáme vodu ze sklepů," řekl ČTK starosta Kunratic Michal Iwanejko (Kunratice Všem).

Zhruba desítku zaplavených domů mají také v nedalekém Cvikově a Lindavě. Podle cvikovského starosty Jaroslava Švehly (ODS) jsou tam poškozené i silnice.

Olomoucký kraj

Na řece Bělé na Jesenicku už neplatí žádný ze stupňů povodňové aktivity. Dnes dopoledne její hladina po vydatných deštích vystoupala v Jeseníku i nedalekých Mikulovicích až na třetí stupeň povodňové aktivity. Po poledni však začala voda opadat, vyplývá z údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Hasiči v zasažené oblasti evidují od rána přes 50 výjezdů, nyní je zaměstnává především čerpání vody z garáží a sklepů domů, řekla ČTK po 16:30 mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

První výjezdy v souvislosti se silným deštěm a stoupajícími hladinami vodních toků zaznamenali hasiči na Jesenicku podle Balážové okolo 09:00. Zasahují především v Bělé pod Pradědem, menší část výjezdů připadá na Jeseník a některé obce v okolí. "Teď se nejvíc věnujeme čerpání vody z garáží a sklepů zaplavených domů. Ve většině případů se to nedostalo do obytných částí. Je možné, že po opadnutí vody zbudou i nějaké laguny. Budeme určitě uklízet i naplaveniny a bahno, které zbylo na komunikacích, mostech a podobně," uvedla mluvčí.

Čištění propustků a mostů od naplavenin se věnují zasahující jednotky už od dopoledních hodin, na ohrožená místa hasiči instalovali pytle s pískem. Evakuovali také dva cestující z autobusu, který nemohl kvůli zaplavené cestě projet. Po opadnutí vody budou podle mluvčí nezbytné také úpravy koryta řeky. "Tím, že tam byl opravdu silný proud, tak jsou poškozené části některých komunikací. Samozřejmě to budeme řešit ve spolupráci s vodohospodáři nebo silničáři," řekla Balážová.

Silnici I/44 v Domašově, který je součástí Bělé pod Pradědem, dopoledne zhruba v kilometrovém úseku zaplavila voda, na vozovce se nacházely také nánosy bahna.. "Silnice je průjezdná s opatrností, pohybují se po ní hasiči, kteří odstraňují následky vydatných dešťů," řekla ČTK dnes odpoledne policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Policie vyzvala lidi, aby do zasažené oblasti pokud možno nejezdili, pakliže to není nezbytně nutné.

Do pondělního dopoledne platí pro Jesenicko a také sousední Šumpersko výstraha ČHMÚ před povodněmi. Vzhledem k nasycení území vodou a očekávaným srážkám tam může podle meteorologů znovu dojít vzestupu hladin toků, nevylučují ani dosažení stupňů povodňové aktivity.

Pardubický kraj

Silný déšť a bouřky v sobotu večer zasáhly Pardubický kraj. Vítr lámal stromy, větve, voda zasáhla některé silnice, ojediněle také domy. Nejvíce výjezdů měli hasiči na Orlickoústecku a Svitavsku, vyplynulo z informací na jejich webu. Meteorologové na víkend vydali výstrahu před silnými bouřkami v pohraničních regionech, včetně Pardubického kraje.

"Od 18. hodiny do 22. hodiny evidujeme 32 výjezdů spojených s počasím. Odstraňovali jsme popadané stromy, větve a odčerpávali vodu. Například v Chocni byla vytopená nádražní budova, v Třebovicích na nádraží jsme odčerpávali vodu a čistili propustky," uvedli hasiči.

Hasiči zasahovali také v Litomyšli u hotelu, kde se vytvořila laguna, kterou museli odčerpat a vyčistit kanály. "V Opatově a v Radiměři se rozvodnil potok a v Mikulči se valila voda z polí na silnici. V Damníkově na žádost starosty jednotky monitorovaly vodní tok. V obci Karle padající strom strhl dva sloupy elektrického vedení a v Ústí nad Orlicí spadl strom na garáž," uvedli hasiči.

V Pardubickém kraji má být dnes oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Během dne bude déšť ustávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách do 20 stupňů.

Plzeňský kraj

Hladiny šumavských řek, jejichž hladiny zvedly v noci na dnešek silné deště, pomalu klesají. Na Otavě už není třetí povodňový stupeň - v šumavském Rejštejně klesl na první stupeň, v Sušici je zatím druhý stupeň a hladina dál klesá. Na druhý stupeň naopak stoupla Úslava v Prádle na Plzeňsku a v Plzni - Koterově a zatím stále stoupá. Na vzestupu je také Úhlava v Tajanově na Klatovsku, která je na prvním stupni. Na prvním stupni je zatím ještě Klabava v Hrádku na Rokycansku, její hladina dál klesá.

Bez povodňových stupňů jsou už šumavské řeky Vydra a Křemelná a Bradava na Plzeňsku, které měly ráno druhé povodňové stupně. Na některých místech Šumavy napršelo za dnešek kolem 60 litrů na metr čtvereční, uvádí na svém webu Český hydrometeorologický ústav.

Otava v šumavském Rejštejně ještě o půlnoci měla hladinu 76 centimetrů a průtok 8,98 metru krychlových za sekundu. Před 8:00 se hladina zvýšila na 195 centimetrů a průtok stoupl na 139 metrů krychlových za sekundu. Téměř o 1,4 metru se od půlnoci do 9:30 zvedla její hladina v Sušici.

Podle meteorologů spadlo dnes v kraji nejvíce srážek na šumavském Březníku, 63,6 litru vody na metr čtvereční, v nedaleké Filipově Huti napršelo dnes 55,4 milimetru, tedy 55,4 litru na metr čtvereční, v Nepomuku na jižním Plzeňsku 58,4 milimetru, přičemž ale 48 milimetrů spadlo za jednu hodinu. Dopoledne déšť většinou ustay.

Hasiči podle svého webu, na němž zveřejňují svoje ukončené zásahy, nemají zatím dnes výrazně velký počet výjezdů. Zásahů v kategorii technické pomoci, kam spadá například čerpání vody a odstraňování nebezpečných stavů v souvislosti se záplavami, ukončili zatím dnes 13, ne všechny jsou ale spojené s počasím, Většinou odstraňovali spadlé stromy, v jednom případě čerpali vodu.

Ústecký kraj

Na Děčínsku se situace po sobotních deštích uklidnila, dnes přestalo pršet, hladiny potoků a řek opadly. Někde ale stále zůstává voda i na silnicích, některé vozovky jsou poškozené. V Děčíně se utrhlo několik svahů, voda natekla i do jedné z budov magistrátu. Velké škody napáchala voda v Dolní Poustevně, poškozené jsou silnice i několik mostů, v domech tu měli i tři čtvrtě metru vody. Některým mostům museli hasiči odřezat zábradlí, protože bránilo průtoku vody. ČTK to řekl starosta Dolní Poustevny Robert Holec (Město mého života).

"Máme poškozené tři mosty, jeden se nám zvedl, budeme je muset uzavřít a opravit," řekl starosta. Voda podle něj zaplavila domy kolem potoka, během hodiny se jeho hladina zvedla o tři metry. "Bylo to hrozně rychlé, začalo pršet v noci v jednu hodinu a v půl druhé už mi volali lidi, že se voda žene z polí, a ve tři už byla z koryta venku. Spláchlo to i auta zaparkovaná u vody, museli jsme je vytahovat z příkopů," popsal situaci Holec.

Voda v Poustevně už opadla a lidé začali uklízet. "Už ráno jsme to objeli, přistavujeme kontejnery na odpad, úředníci města a hasiči obcházejí lidi a pomáhají hlavně seniorům. Snažíme se sehnat pro postižené i nějakou finanční pomoc, protože domy v záplavové oblasti nejde pojistit, a lidi měli tři čtvrtě metru vody v domech," dodal starosta. Není to poprvé, co Poustevnu velká voda postihla, velké byly záplavy v roce 2010.

V Děčíně se dnes ráno sešla povodňová komise, i tam už začali uklízet a sčítat škody. "Máme poničené silnice, chodníky, silnice na Žleb je zavalená kameny, tam bude potřeba těžká technika na odstranění. Vytopenou máme budovu magistrátu A3, hasiči to jdou vyčistit, bylo tam asi pět centimetrů bláta. V části Bělá ještě stále teče voda po silnici a zůstaly tam laguny," řekl ČTK mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Jílovský potok, který v sobotu páchal největší škody, klesl zhruba o dva metry, lidé tv okolí začali vyklízet sklepy a garáže, které jim voda zaplavila.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) intenzivní deště zasáhly hlavně Šluknovský výběžek. Nejvíc v katastru Lobendavy, kde od pátku spadlo přes 130 litrů vody na metr čtvereční. Rozvodnily se potoky a řeky, kanalizace nezvládala přívaly vody odvádět. "V souvislosti s bouřkou evidujeme 150 událostí, po půlnoci se situace uklidnila, v současné době už probíhá jen odčerpávání sklepů a uklízení komunikací, a také stromů," řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Tabi.

