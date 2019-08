Ligu čeká poslední kolo před pauzou, Slavia se představí v Opavě

Praha - Kompletními osmi zápasy 8. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga, která bude mít na programu poslední dějství před reprezentační pauzou. Obhájce titulu Slavia se po středečním postupu do skupiny Ligy mistrů představí v Opavě, kde bude hájit pětibodový náskok v čele tabulky. Druhá Plzeň nastoupí v Příbrami a třetí Jablonec hostí čtvrtou Ostravu. Až sedmá Sparta se proti Olomouci pokusí částečně napravit minulou porážku 1:3 v Liberci.

Slavia po domácí výhře 1:0 v odvetě 4. předkola nad Kluží oslavila druhý postup do Ligy mistrů a první po 12 letech, trenér Jindřich Trpišovský ale hned po zápase už myslel na domácí soutěž. Pražané jako jediní v lize ještě neprohráli a neporazitelnost drží 18 soutěžních zápasů. Opavě navíc v nejvyšší soutěži v 18 duelech nikdy nepodlehli.

"Postup do základní skupiny Ligy mistrů je skvělý, ale už myslíme na Opavu. Vždycky říkám, že není nic staršího než včerejší úspěch. Až budeme hrát v Opavě, už si nikdo nebude pamatovat, co jsme dokázali předtím. Musíme zvládnout Opavu a vyhrát tam," řekl Trpišovský.

Opava se v lize trápí a už pětkrát za sebou prohrála. V minulém kole v Plzni utrpěla debakl 0:4. "Musíme být agresivnější a důraznější. Snad nám trošku pomůže i pohárové vítězství z týdne, i když teď nás čeká absolutní top celek z české ligy. Věřím, že se proti němu vybičujeme k maximu," uvedl opavský trenér Ivan Kopecký.

Plzeň v minulém kole zvítězila po třech ligových ztrátách a navázat chce v Příbrami. Soupeř ale v domácím prostředí získal všech 10 bodů a v součtu s baráží tam neprohrál devětkrát za sebou.

"Příbram je vždy doma hodně nepříjemné mužstvo. Známe to z minulosti, kdy jsme hráli v Příbrami hodně těžká utkání, další čekáme i teď. V české lize jsou kvalitní mužstva a stává se, že se dokážou vytáhnout na favorita. Tím my v tomhle zápase jsme, ale Příbram má také dobré hráče a vedení. Musíme tam přijet s veškerým respektem," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Sparta ztratila body ve čtyřech z dosavadních sedmi kol a na Slavii ztrácí už devět bodů. Spravit náladu si chce proti Olomouci, odkud před sezonou přišel na Letnou trenér Václav Jílek.

"Samozřejmě je to pro nás specifičtější zápas. Hráče Sigmy jsme trénovali, máme k nim blízko, ještě před pár měsíci jsme s nimi byli v kabině. Sigma má svou sílu. Jako každý soupeř nemá na Spartě do ztratit, může tu hrát uvolněněji," uvedl Jílkův asistent Jiří Saňák.

V přímém souboji o třetí místo se utkají Jablonec s Ostravou. Severočeši doma v lize desetkrát za sebou zvítězili, minule ale utrpěli debakl 0:4 v Příbrami. "Není teď důležité, jestli je to souboj třetího se čtvrtým, teď je důležité, abychom napravili zápas z Příbrami. Nevyvedl se nám ani po jedné stránce, takže se musíme fanouškům ukázat v jiném světle," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

V dalších zápasech přivítají Bohemians 1905 Liberec, Slovácko se utká s Mladou Boleslaví, České Budějovice se Zlínem a poslední Teplice hostí Karvinou, která se v minulém kole jako poslední dočkala prvního vítězství v sezoně. Tři zápasy se hrají v sobotu, dalších pět v neděli.

Hlasy před zápasy 8. ligového kola:

--------

Bohemians Praha 1905 (v tabulce 12.) - Slovan Liberec (10.)

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Liberec je dlouhodobě špičkový tým v rámci tuzemska. Ať se s nimi člověk utká kdykoliv, vždy jde o těžkého soka. Určitá tradice je, že v Liberci se vždy hrál takový fotbal, že se hodně běhalo. Soupeře tento způsob i hodně bolel. Bylo to už v dobách, kdy jsem tam hrál já, kontaktní fotbal nám nebyl cizí. Takhle to historicky je. Hrajeme s nimi v době, kdy mají za sebou vítězství nad Spartou. Určitě jim nebude chybět sebevědomí, ale my se na zápas těšíme."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Výhra nad Spartou byla pro hráče velkou odměnou. V předminulém kole jsme se mohli po Karviné ocitnout na posledním místě, takže je super mít teď devět bodů. Bohemce se doma vydařily všechny tři zápasy, které tam hrála. Viděli jsme její obrat s Olomoucí. Je to velmi dobrý a velmi nepříjemný soupeř. Ale věřím, že Bohemce budeme dobrým soupeřem a porveme se o body."

1. FC Slovácko (6.) - FK Mladá Boleslav (5.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Máme o Boleslavi dostatek informací, víme, kde je jejich síla. Samozřejmě v ofenzivě a tím nemyslím jen Komličenka, ale i další hráče, velmi silné směrem dopředu. Je potřeba tyto hráče pohlídat, nedat jim prostor, mít prostě kvalitní defenzivu už od poloviny hřiště při napadaní. A pokud chceme uspět, musíme přidat i kvalitu směrem dopředu."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Čeká nás hodně náročný boj o body. Slovácko je na domácím hřišti ofenzivně laděným mužstvem s důrazným presinkem, a proto musíme být od první minuty maximálně zkoncentrovaní i aktivní."

1. FK Příbram (8.) - Viktoria Plzeň (2.)

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Budeme chtít navázat na zápas s Jabloncem. Plzeň je podobné mužstvo složené rychlostně dopředu, mají rychlé kraje. Budeme chtít hrát to samé co s Jabloncem. Samozřejmě se budeme chtít hodně tlačit nahoru ve velkém počtu hráčů a mít rychlou přechodovou fázi stejně jako kombinace, což se nám proti Jablonci dařilo. Prostě stejný recept jako na Jablonec a být úspěšní v koncovce. Chceme to odpracovat. Jedna fotbalová moudrá pravda říká, že vždy je těžké doma dva zápasy za sebou vyhrát. Ale pokusíme se to zlomit a zvládnout ty dva zápasy za šest bodů. Jsem hrozně zklamaný, že jsme ve středu vypadli z poháru. Musíme se připravit, abychom proti Plzni odehráli úplně jinou partii než v Chlumci nad Cidlinou."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Příbram je vždy v domácím prostředí hodně nepříjemné mužstvo. Známe to z minulosti, kdy jsme hráli v Příbrami hodně těžká utkání, další čekáme i teď. V české lize jsou kvalitní mužstva a stává se, že se dokážou vytáhnout na favorita. Tím my v tomhle zápase jsme, ale Příbram má také dobré hráče a vedení. Musíme tam přijet s veškerým respektem, který k Příbrami v domácím prostředí určitě mají všichni."

SFC Opava (13.) - Slavia Praha (1.)

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "To, co jsme předvedli v Plzni, bylo špatné. Musíme být agresivnější a důraznější. Snad nám trošku pomůže i pohárové vítězství z týdne, i když teď nás čeká absolutní top celek z české ligy. Věřím, že se proti němu vybičujeme k maximu."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Postup do základní skupiny Ligy mistrů je skvělý, ale už myslíme na Opavu. Vždycky říkám, že není nic staršího než včerejší úspěch. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale až budeme hrát v Opavě, už si nikdo nebude pamatovat, co jsme dokázali předtím. Musíme zvládnout Opavu a vyhrát tam."

FK Jablonec (3.) - Baník Ostrava (4.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Není teď důležité, jestli je to souboj třetího se čtvrtým, teď je důležité, abychom napravili zápas z Příbrami. Nevyvedl se nám ani po jedné stránce, takže se musíme fanouškům ukázat v jiném světle. I těm věrným, kteří tam byli za námi. Samozřejmě chce se mi věřit, že to byla výjimka. Doma musíme mít úplně jiný přístup, nasazení a to, co nás zdobilo v předchozích zápasech. S hráči jsme si k tomu řekli své, bylo to víc než jindy. Teď bude záležet na hráčích, jak to zvládnou. Baník je nahoře stejně jako my. Teď mají za sebou vítězství 3:0 nad Slováckem a vyhráli také v poháru, i když tam hráli jiní hráči."

Jan Somberg (asistent trenéra Ostravy): "Je pravda, že v Jablonci se nám v minulé sezoně nedařilo. Ale na druhé straně jsme je dokázali porazit doma, takže jsme schopni proti nim uspět. Jablonec má i přes změny obrovskou kvalitu. Věřím, že podáme optimální výkon, že tu sérii zlomíme a nějaké body přivezeme. Zápas se Slováckem ukázal, že se sebevědomí týmu se částečně zvedlo. Myslím, že jsme převáděli některé dobré věci, určitě to jde nahoru. Ale zápas to bude úplně jiný."

Dynamo České Budějovice (15.) - Fastav Zlín (11.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Věříme tomu, že to zvládneme, ale bude nás to stát hodně sil. Zlín má hodně zkušené mužstvo, ať už je to Poznar, Jiráček, Podio, Hlinka. Dokázali vyhrát v Opavě, teď doma sice prohráli s Karvinou, ale to mužstvo je velice kvalitní. Hrálo Evropskou ligu, je dlouho pospolu. Celkově jako tým na mě působí hodně dobrým dojmem. Snaží se hrát útočný fotbal, trenér Csaplár si na tom hodně zakládá. Takže nás čeká atraktivní nepříjemný soupeř. Doufám, že jsme připraveni tak, abychom už teď ty porážky odčinili. Důležité hlavně je, abychom přestali dělat chyby, protože ty výkony ani nebyly špatné. Věřím, že to v tomhle zápase zlomíme a konečně získáme doma vytoužené tři body."

Jan Kameník (asistent trenéra Zlína): "Nám hodně pomohl v týdnu vložený pohárový zápas, který jsme zvládli jak výsledkově, tak hlavně herně i se změnami v sestavě. Pomohlo nám to zapomenout na nevydařený duel s Karvinou. Rozšiřuje nám to možnosti se složením týmu do nedělního zápasu. Budějovice mají míň bodů než my, každý zápas je pro ně teď velmi důležitý, zvlášť před reprezentační přestávkou. Nečeká nás nic jednoduchého, ale jedeme na jih Čech s cílem bodovat."

FK Teplice (16.) - MFK Karviná (14.)

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Proti Karviné to bude bitva o život a musíme vyhrát. Karviná má podle mě neprávem nálepku outsidera ligy, čeká nás velmi dobrý soupeř. V Plzni prohráli 2:3, v Mladé Boleslavi prohráli gólem z penalty v závěru, remizovali se Slavií a naposledy vyhráli 4:1 ve Zlíně. Karviná má velmi dobře poskládané mužstvo do rychlosti."

František Straka (trenér Karviné): "Věřím, že nás dobrý výsledek ze Zlína nakopne. Zvládli jsme i pohárové utkání, dvě výhry během pár dnů psychice týmu určitě prospějí. Chceme navázat na zápas ve Zlíně. Tam některé pasáže měly svou kvalitu, parametry toho, jak bychom chtěli hrát. Ale pořád musíme být nohama na zemi."

Sparta Praha (7.) - Sigma Olomouc (9.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Sparty): "Samozřejmě po úderu v Liberci musíme hlavně držet spolu. O to je příprava koncentrovanější a stabilní. Samozřejmě je to pro nás specifičtější zápas. Hráče Sigmy jsme trénovali, máme k nim blízko, ještě před pár měsíci jsme s nimi byli v kabině. Těšíme se jak na hráče, tak na členy realizačního týmu. Sigma má svou sílu. Jako každý soupeř nemá na Spartě do ztratit, může tu hrát uvolněněji."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Spartě se v domácím prostředí daří, jsou před vlastními diváky silní. Teď se sice hovoří o tom, že po nevydařených zápasech v Liberci a Boleslavi mají problémy, ale pořád mají silný a široký kádr, aby něco změnili. Samozřejmě vnímáme, že Spartu trénuje bývalý olomoucký trenér. Kluci už v kabině vymysleli nějakou motivační sázku, budou se chtít před svým bývalým koučem vytáhnout. Oni znají jeho, on zase zná je, takže těžko říct, kde je výhoda. Já považuji za plus to, že se nám pomalu vyprazdňuje marodka a mám tak více variant na složení sestavy."

Statistické údaje před zápasy 8. ligového kola: -------- Bohemians Praha 1905 (v tabulce 12.) - Slovan Liberec (10.) Výkop: sobota 31. srpna, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Moláček, Vodrážka. Bilance: 34 7-9-18 27:50. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. Liberec: Nguyen - Fukala, Mara, Kačaraba, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Potočný, Pešek - Kuchta. Absence: Dostál, Le Giang, Puškáč, Vondra (všichni zranění) - Karafiát (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Kačaraba, Mikula, Breite, Oscar, Potočný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hronek, Keita, Podaný, Vacek (všichni 2) - Potočný (3). Zajímavosti: - Liberec neprohrál v lize s Bohemians 5x po sobě a z posledních 10 utkání jim podlehl jen jednou - z posledních 4 vzájemných ligových zápasů skončily 3 remízou a Bohemians v nich dali jediný gól - Bohemians získali všech dosavadních 7 bodů doma, kde ve 3 zápasech sezony neprohráli - Bohemians mají spolu s Opavou s 15 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize - Liberec v minulém kole porazil Spartu a po sérii 4 porážek si připsal druhou výhrou po sobě - Liberec 11 ligových zápasů po sobě neremizoval - trenér Bohemians Hašek hrával za Liberec, kouč Liberce Hoftych zase vedl Bohemians 1. FC Slovácko (6.) - FK Mladá Boleslav (5.) Výkop: sobota 31. srpna, 17:00. Rozhodčí: Cieslar - Vitner, Dresler. Bilance: 26 5-7-14 22:43. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Šimko, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Zajíc. M. Boleslav: Šeda - Hubínek, Takács, Pudil, Fulnek - Ladra, Budínský, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Absence: Juroška, Dvořák - Auer, Túlio (všichni zranění), Wiesner (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Navrátil, Daníček (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Zajíc, Petržela (oba 2) - Komličenko (5). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála v lize se Slováckem 4x za sebou a nebodovala s ním v jediném z posledních 13 zápasů - Slovácko doma v lize porazilo M. Boleslav v jediném z posledních 6 duelů - Slovácko v minulém kole prohrálo 0:3 v Ostravě a nebodovalo poprvé po 3 výhrách za sebou - Slovácko prohrálo jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů - M. Boleslav vyhrála 3 z posledních 4 kol - M. Boleslav oba dosavadní venkovní ligové duely v sezoně prohrála - M. Boleslav má zápas v Teplicích k dobru - kouč Slovácka Svědík v minulosti trénoval M. Boleslav - Komličenko (M. Boleslav) dal v minulém kole při výhře 4:2 nad Č. Budějovicemi 4 branky 1. FK Příbram (8.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 31. srpna, 19:30. Rozhodčí: Franěk - Dobrovolný, Koval. Bilance: 32 9-7-16 38:59. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda. Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Hořava, Kalvach - Kopic, Čermák, Kovařík - Chorý. Absence: Kingue, Květ - Kayamba, Krmenčík (všichni zranění), Ekpai, Hubník (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Škoda (5) - Kopic, Kovařík, Krmenčík (všichni 2). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Příbramí od října 2012 11x za sebou neprohrála, oba zápasy v minulé sezoně ale skončily remízou 1:1 - Příbram už 6 kol vždy vyhraje doma a prohraje venku - Příbram v této sezoně doma získala všech 10 bodů a vstřelila všech 10 gólů - Příbram doma vyhrála poslední 3 ligové zápasy a v součtu s baráží tam neprohrála 9x za sebou - Příbram ve středu vypadla ve 2. kole poháru po prohře 1:2 s třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou - Plzeň v minulém zápase doma rozdrtila Opavu 4:0 a zvítězila po 3 kolech, z posledních 10 ligových duelů ale jen jednou prohrála - Plzeň venku v lize 4x za sebou neprohrála a v posledních 2 zápasech tam remizovala - Plzeň venku v posledních 4 soutěžních zápasech nevyhrála a dala jediný gól - Zeman a Rezek (oba Příbram) působili v Plzni SFC Opava (13.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 1. září, 16:30. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vaňkát. Bilance: 18 0-5-13 14:40. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Šulc - Jurečka, Jursa, Zapalač - Dedič. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré - Masopust, Hušbauer, Olayinka - Škoda. Absence: Knejzlík, Rychlý (oba zranění) - Hromada (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Zavadil (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Dedič (2) - Hušbauer (3). Zajímavosti: - Slavia neprohrála ani jeden z 18 ligových zápasů s Opavou a poslední 4 vyhrála - Opava 5 kol po sobě prohrála a ve 3 z posledních 4 neskórovala - Opava má se 4 brankami spolu s Teplicemi nejhorší útok ligy a s 15 inkasovanými góly spolu s Bohemians 1905 nejhorší obranu - Slavia v lize 13x za sebou neprohrála - Slavia 18 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v posledních 7 neinkasovala - Slavia má s 15 góly nejlepší útok ligy a s jediným inkasovaným gólem i nejlepší obranu - Slavia ve středu po výhře 1:0 nad Kluží v odvetě 4. předkola postoupila do základní skupiny Ligy mistrů - Tecl (Slavia) oslaví v den utkání 29. narozeniny FK Jablonec (3.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: neděle 1. září, 16:30. Rozhodčí: Dubravský - Horák, Poživil. Bilance: 49 17-20-12 79:68. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Matoušek, Sýkora - Doležal. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola. Absence: Pazdera (zranění), Stronati, Fillo, Hrubý, Kuzmanovič, Diop (všichni nejistý start) - Kubista, Curikov, Acosta, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Procházka, Fillo (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Sýkora (4) - Kuzmanovič, Smola (oba 3). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 17 ligových zápasů s Ostravou - Jablonec doma v lize s Ostravou 13x za sebou neprohrál a poslední 3 zápasy vyhrál bez inkasovaného gólu - Jablonec v minulém kole prohrál v Příbrami 0:4 a nebodoval po 4 kolech - Jablonec doma v lize 10x za sebou zvítězil - Jablonec doma získal 12 z dosavadních 13 bodů - Ostrava vyhrála 3 z posledních 4 kol - Ostrava neprohrála 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Fillo (Ostrava) čeká na 50. ligový gól Dynamo České Budějovice (15.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: neděle 1. září, 16:30. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock. Bilance: 18 7-5-6 16:13. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Helešic - Čavoš, Kulhánek - Schranz, Javorek, Provod - Ledecký. Zlín: Rakovan - Hlinka, Buchta, Azackij - Fantiš, Jiráček, Podio, Mašek, Čanturišvili - Džafič, Poznar. Absence: Kladrubský (trest za ČK) - Vraštil (zranění), Matejov (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Novák, Kladrubský - Jiráček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Provod (2) - Poznar (3). Zajímavosti: - oba týmy se naposledy utkaly v lize v březnu 2009 - Č. Budějovice v posledních 3 vzájemných ligových duelech neprohrály a neinkasovaly - Zlín vyhrál jediný z 9 ligových zápasů v Č. Budějovicích a v posledních 5 duelech tam dal jediný gól - Č. Budějovice v lize 5x za sebou nevyhrály a poslední 3 kola prohrály - Č. Budějovice ze 4 domácích zápasů v ligové sezoně 2x prohrály a 2x remizovaly, jedinou výhru si připsaly venku - Zlín v minulém kole utrpěl debakl 1:4 s Karvinou a nebodoval po předchozích 2 výhrách - Zlín v posledním venkovním ligovém duelu zvítězil v Opavě 3:0 a na hřištích soupeřů bodoval po 8 porážkách za sebou - Zlín v lize 29x za sebou neremizoval FK Teplice (16.) - MFK Karviná (14.) Výkop: neděle 1. září, 16:30. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Novák. Bilance: 6 4-2-0 10:4. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora, Ljevakovič, Kučera, Žitný - J. Mareš, Vyhnal. Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Hanousek, Janečka - Ba Loua, Bukata, Vukadinovič - Petráň. Absence: Kodeš (trest za ČK), Nazarov - Dreksa, Moravec (všichni zranění), Lingr, Vukadinovič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: J. Mareš - Rundič, Janečka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Žitný, Hora, J. Mareš, Vondrášek (všichni 1) - Petráň (3). Zajímavosti: - Teplice v lize s Karvinou v dosavadních 6 zápasech neprohrály a ve všech 3 domácích duelech ji porazily o gól - Teplice v lize vyhrály jediný z posledních 12 zápasů a z posledních 3 kol získaly jediný bod - Teplice doma v lize nevyhrály posledních 5 zápasů - Teplice doma získaly jediný z dosavadních 5 bodů - Teplice mají k dobru domácí zápas s M. Boleslaví - Teplice mají se 4 góly spolu s Opavou nejhorší útok ligy - Karviná v minulém kole zvítězila ve Zlíně 4:1 a jako poslední v ligové sezoně si připsala výhru - Karviná prohrála jediné z posledních 4 kol - Karviná venku v posledních 2 ligových zápasech neprohrála a získala tam 4 z dosavadních 5 bodů - trenér Karviné Straka v minulosti vedl Teplice Sparta Praha (7.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: neděle 1. září, 19:00. Rozhodčí: Proske - Caletka, Melichar. Bilance: 48 27-12-9 70:28. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek - Krejčí - Hložek, Hašek, Trávník, Plavšič - Tetteh. Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Plšek, Greššák, Falta - Nešpor. Absence: Dočkal, Zahustel, Panák, Kadlec, Pulkrab, Frýdek, Drchal, Costa (všichni zranění), Vindheim, Ben Chaim (oba rekonvalescence), Kanga, Mandjeck - Sladký, Kerbr, Texl, Greššák (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Jemelka (3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga - Plšek (oba 4). Zajímavosti: - poslední 4 vzájemné ligové zápasy vyhrál domácí tým - Sparta vyhrála poslední 4 domácí ligové zápasy s Olomoucí se skóre 12:1 - Sparta prohrála 2 z posledních 3 ligových zápasů a ve 4 z dosavadních 7 kol nezvítězila - Sparta doma v lize 3x za sebou zvítězila a pokaždé při tom udržela čisté konto - Olomouc prohrála jediné z posledních 4 kol - Olomouc prohrála 6 z posledních 7 venkovních ligových utkání - trenér Jílek přišel do Sparty před sezonou z Olomouce - Kanga (Sparta) v den zápasu oslaví 29. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 7 6 1 0 15:1 19 2. Plzeň 7 4 2 1 13:7 14 3. Jablonec 7 4 1 2 13:9 13 4. Ostrava 7 4 0 3 12:8 12 5. Mladá Boleslav 6 4 0 2 14:11 12 6. Slovácko 7 4 0 3 7:11 12 7. Sparta 7 3 1 3 13:11 10 8. Příbram 7 3 1 3 10:9 10 9. Olomouc 7 3 1 3 8:8 10 10. Liberec 7 3 0 4 8:8 9 11. Zlín 7 3 0 4 7:8 9 12. Bohemians 7 2 1 4 10:15 7 13. Opava 7 2 0 5 4:15 6 14. Karviná 7 1 2 4 8:9 5 15. České Budějovice 7 1 2 4 7:13 5 16. Teplice 6 1 2 3 4:10 5