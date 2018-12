Jablonec - Podzimní část první fotbalové ligy zakončí v pondělí dohrávka 19. kola mezi čtvrtým Jabloncem a první Slavií, v níž se oba týmy pokusí navázat na čtvrteční výhru v závěrečném utkání skupiny Evropské ligy. Pražané by po postupu do pohárového jara chtěli vítězstvím znovu odskočit v tabulce druhé Plzni na čtyři body, nadcházejícího soupeře však v nejvyšší soutěži už jedenáctkrát po sobě neporazili. Severočeši se případným bodovým ziskem vrátí na třetí příčku.

Slavia má jistotu, že přezimuje na prvním místě před Plzní. Červenobílí míří do Jablonce v pozici nejlepšího venkovního týmu ligy a mužstva s nejvyšším počtem vstřelených branek, na severu Čech však očekávají hodně náročný duel. S výjimkou květnového vítězného finále domácího poháru totiž Jablonec už pět a půl roku neporazili a navíc s ním utrpěli jednu ze dvou porážek v této ligové sezoně. V srpnu doma podlehli 0:2.

"Máme velký respekt před soupeřem, protože všichni víme, jakou dlouhodobou bilanci má Slavia s Jabloncem. Finále poháru nám s nimi vyšlo, ale jinak Slavia v Jablonci dlouho nevyhrála, i poslední dvě ligová utkání jsme s nimi prohráli. Ta utkání si byla vždy podobná. Jablonec nám dal v podstatě z prvních dvou střel dvě branky, i když tím nechci snižovat jeho kvalitu. My v těch dvou utkáních neproměnili plno šancí, dokonce ani dvě penalty," řekl pro klubový web kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jeho celek ve čtvrtek po výhře 2:0 nad Petrohradem postoupil do jarní části Evropské ligy. "Všichni jsme byli po čtvrtku happy. Bude to pro mužstvo i další z testů, jak po úspěchu v Evropě dokážeme takhle těžké utkání zvládnout. Jablonec celou sezonu hraje výborně, i v Evropě odehrál skvělá utkání. Je to strašně silný tým. Je otázka, jak to tam bude vypadat 17. prosince, jaké bude počasí, terén. Náročné utkání," dodal Trpišovský.

I Jablonec ve čtvrtek vyhrál. V Kyjevě nad Dynamem zvítězil 1:0 a úspěšně se rozloučil s premiérovým účinkováním ve skupině Evropské ligy. Severočeši by na výkon chtěli navázat a odčinit minulou ligovou porážku 1:2 v Karviné, která byla v nejvyšší soutěži první po devíti kolech.

"Je to zápas proti jednomu z pražských S, má to náboj. Ale bereme to jako každé jiné utkání, chceme bodovat a zůstat u našeho fotbalu, protože celý podzim hrajeme dobře. I když víme, že Slavia je první tým tabulky a vede s náskokem. Bereme to tak, že je to poslední utkání podzimu a potřebujeme ještě zůstat ostražití," řekl ČTK jablonecký kouč Petr Rada.

"Bude to něco jiného než naše předchozí zápasy se Slavií, proběhly některé změny v kádrech. Střetáváme se častěji, oni nás zase porazili ve finále poháru. Mají nás taky přečtené. Hrají svým stylem, který se snaží vtisknout každému mužstvu. I proto mají tak hodně bodů," dodal Rada, který v minulosti Slavii trénoval.

Zápas začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před dohrávkou:

