Praha - První fotbalová liga po reprezentační pauze a dnešní předehrávce mezi Karvinou a Ostravou pokračuje o víkendu 26. kolem. Vedoucí Slavia doma vyzve Liberec, třetí Sparta rovněž v sobotu hraje v Mladé Boleslavi a druhá Plzeň v neděli přivítá Bohemians 1905.

Slavia vede tabulku o devět bodů před Plzní a míří za titulem, ale proti Slovanu se Pražanům tolik nedaří. "Sešívaní" nad bývalým týmem svého trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli jediný z posledních čtyř ligových duelů - na podzim 1:0. Liberečtí střídají dobré výsledky se špatnými a patří jim osmá příčka.

"Je příjemné mít nějaký náskok, ale uvidíme v dubnu. Myslím, že nás čeká asi osm nebo devět zápasů během 29 dnů. Pak je před námi ještě nadstavba. Kdyby se hrálo 30 kol, je to jiné," řekl kouč Trpišovský, jehož Slavia v Edenu drží sérii devíti ligových vítězství.

Rozjetá Sparta vyhrála všech šest jarních kol a Mladou Boleslav porazila třikrát za sebou. Středočeši však letos ještě neprohráli, doma nepoznali přemožitele v posledních deseti utkáních a ze sedmého místa ztrácejí jen dva body na šestý Zlín.

"Boleslav se dala dohromady a pomohlo jí především posílení, takže je silnější než na podzim. Komličenko je nejlepší ligový střelec, ale nesmíme zapomenout na Mešanoviče, do výborné formy se dostal Matějovský a také obrana jim hraje dobře. Ale i když je Komličenko díky gólům zajímavý, je Boleslav především hodně kompaktní tým," ocenil soupeře sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Plzeň prohrála poslední dvě kola na Spartě (0:4) a v Teplicích (1:2), což se jí v nejvyšší soutěži naposledy stalo v květnu 2016. Tehdy Viktoria nebodovala třikrát za sebou. Úřadující mistři budou i proti Bohemians spoléhat na domácí prostředí, kde v aktuální ligové sezoně jedenáctkrát vyhráli a jednou remizovali a dostali jen čtyři góly.

"Čeká nás soupeř, který velice dobře brání, je nepříjemný v brejkových a standardních situacích. Ale my po těch dvou venkovních porážkách musíme doma vyhrát a musíme dál hrát o to, abychom se umístili co nejvýš," uvedl trenér Viktorie Pavel Vrba, jehož mužstvo má už jen pětibodový náskok na Spartu.

Čtvrtý Jablonec v druhém nedělním utkání přivítá čtrnáctou Příbram. Na lavičce hostů si obnovenou premiéru odbude trenér Roman Nádvorník, který u ligového nováčka nahradil Josefa Csaplára. Jablonec v říjnu deklasoval Příbram 6:0 a dosáhl nejvyšší venkovní výhry v historii samostatné soutěže.

V sobotu jsou na programu další tři zápasy 26. kola. Předposlední Dukla hraje v dvanácté Opavě. Duel bude pikantní pro trenéra Pražanů Romana Skuhravého, který se na stadionu Slezanů představí poprvé od svého zářijového odchodu a následného "přestupu" do Dukly. Ta pak doma v říjnu zdolala opavského nováčka 1:0.

Deváté Teplice doma změří síly s jedenáctým Slováckem, které remizovalo v posledních třech kolech. Zlín před svým publikem vyzve desátou Olomouc. Sigma s moravským rivalem neprohrála sedmkrát po sobě.

Statistické údaje před zápasy 26. kola první fotbalové ligy: FK Mladá Boleslav (7.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 30. března, 15:00. Rozhodčí: Nenadál - Caletka, Horák. Bilance: 29 8-3-18 31:56. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek - Takács, Hubínek - Ladra, Matějovský, Mešanovič - Komličenko. Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Karlsson, Kanga, Hložek - Tetteh. Absence: Přikryl (4 ŽK), Wiesner (dohoda klubů) - Ben Chaim, Panák (oba rekonvalescence), Dočkal, Radakovič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Komličenko, Mareš (oba 7 ŽK), Hájek, Hubínek, Takács (všichni 3 ŽK) - Čivič, Panák, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (20) - Kanga, Tetteh (oba 10). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála jediný z posledních 13 vzájemných ligových zápasů a poslední 3 prohrála se skóre 1:8 - Sparta prohrála jediný z posledních 6 ligových zápasů v M. Boleslavi (4 výhry, remíza) - M. Boleslav v 6 jarních kolech neprohrála (3 výhry, 3 remízy) - M. Boleslav doma v 10 ligových zápasech za sebou neprohrála, z toho 5x remizovala - Sparta jako jediná vyhrála všech 6 jarní kol - Sparta prohrála jediné z posledních 5 venkovních ligových utkání - Kanga (Sparta) dal v posledních 2 kolech 3 branky - kouč Sparty Ščasný v minulosti vedl M. Boleslav, trenér M. Boleslavi Weber zase hrával ve Spartě - Komličenko (M. Boleslav) je s 20 góly nejlepší střelec soutěže, 4 kola po sobě však neskóroval - Radakovič (Sparta) slaví den po utkání 25. narozeniny Fastav Zlín (6.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: sobota 30. března, 15:00. Rozhodčí: Houdek - Vlček, Leška. Bilance: 25 4-9-12 14:34. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Holík, Bačo, Buchta, Bartošák - Hlinka - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili - Jakubov. Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Texl, Falta - Yunis. Absence: Poznar (disc. trest) - Plšek (4 ŽK), Nešpor (trest za ČK), Hála, Pilař (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Gajič, Hnaníček, Hronek, Poznar, Bačo (všichni 3 ŽK) - Vepřek (7 ŽK), Zahradníček, Dvořák (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (6) - Nešpor (7). Zajímavosti: - Olomouc neprohrála v lize se Zlínem 7x za sebou (z toho 5 remíz) - Olomouc od roku 2006 bodovala v posledních 5 ligových zápasech ve Zlíně (z toho 4 remízy) - Zlín vyhrál 2 z posledních 3 kol, z posledních 9 ale 7x prohrál - Zlín prohrál 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů navíc bez vstřelené branky - Olomouc minule prohrála na Spartě 1:2 a nebodovala po předchozích 4 výhrách - Olomouc bodovala ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů a vždy neinkasovala - trenér Zlína Pivarník v minulosti vedl Olomouc - Rakovan (Zlín) může odchytat 50. ligový zápas FK Teplice (9.) - 1. FC Slovácko (11.) Výkop: sobota 30. března, 15:00. Rozhodčí: Matějček - Šimáček, Pfeifer. Bilance: 33 12-15-6 44:37. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Hora, Soungole, Kučera, Moulis - Žitný - Jindráček. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Kalabiška - Zajíc. Absence: Ljevakovič, Krob (oba nejistý start) - Janošek (trest za ČK). Disciplinární ohrožení: Hyčka, Shejbal (oba 3 ŽK) - Havlík (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hora (9) - Daníček (5). Zajímavosti: - Teplice se Slováckem v lize 5x za sebou neprohrály a bodovaly v 10 z posledních 11 vzájemných duelů na Stínadlech - Slovácko v posledních 3 vzájemných ligových zápasech neskórovalo - Teplice doma v lize prohrály jediný z 16 zápasů se Slováckem a od roku 2013 v posledních 5 bodovaly - Teplice bodovaly ve 3 z posledních 4 kol - Teplice prohrály jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů (z toho 4 výhry) - Slovácko 3x za sebou remizovalo a 4 kola po sobě nevyhrálo - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Havlík (Slovácko) si může připsat 150. ligový start SFC Opava (12.) - Dukla Praha (15.) Výkop: sobota 30. března, 15:00. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. Bilance: 1 0-0-1 0:1. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Stáňa, Janetzký, Zapalač - Smola. Dukla: Hruška - Raspopovič, Bezpalec, Ostojič - Miloševič, González, Hanousek, Holík, Souček - Hadaščok, Tetour. Absence: Jursa (4 ŽK) - Podaný (4 ŽK), Djuranovič (trest za ČK), Ďurica, Kozma (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Schaffartzik (7 ŽK), Šrom, Smola (oba 3 ŽK) - Bezpalec (7 ŽK), Holík, Miloševič (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Smola (7) - Djuranovič (5). Zajímavosti: - Dukla v jediném vzájemném ligovém zápase zvítězila 1:0 - Opava 6 kol po sobě nezvítězila, poslední 2 kola remizovala - Opava vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů - Dukla v minulém domácím utkání porazila Karvinou 2:1, v lize zvítězila poprvé po 8 kolech a poskočila na předposlední místo tabulky - Dukla je s 5 body nejhorším týmem venku - Dukla venku v lize prohrála 3x za sebou a v posledních 5 zápasech mimo Julisku dala jediný gól - Dukla má s 21 góly nejhorší útok ligy - Holík (Dukla) si může připsat 100. ligový start - trenér Skuhravý do Dukly přišel v září z Opavy Slavia Praha (1.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: sobota 30. března, 17:30. Rozhodčí: Machálek - Kotík, Batík. Bilance: 51 20-15-16 63:58. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček, Král - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda. Liberec: Nguyen - Koscelník, Mikula, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Nešický, Pešek - Kozák. Absence: Ševčík (zranění), Tecl, Hromada (oba rekonvalescence) - Mara (4 ŽK), Sýkora (dohoda klubů), Kačaraba (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Frydrych, Král (oba 3 ŽK) - Breite (7 ŽK), Hybš, Nešický, Kozák (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (11) - Potočný (5). Zajímavosti: - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů (na podzim v Liberci 1:0) - Liberec neprohrál ve 2 z posledních 3 ligových zápasů na Slavii - Slavia vyhrála poslední 4 kola při skóre 13:0 - Slavia prohrála jediné z posledních 14 soutěžních utkání - Slavia doma v lize 9x za sebou vyhrála - Slavia má s 63 góly nejlepší útok ligy a s 18 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Liberec prohrál 3 z posledních 5 kol - Liberec venku v lize 4x za sebou nevyhrál (3 prohry, remíza) - trenér Trpišovský předloni v prosinci zamířil do Slavie z Liberce - Souček si může připsat 100. ligový start, Král a Stoch (všichni Slavia) mohou odehrát 50. zápas v české lize FK Jablonec (4.) - 1. FK Příbram (14.) Výkop: neděle 31. března, 15:00. Rozhodčí: Pechanec - Vaňkát, Vodrážka. Bilance: 39 21-8-10 82:51. Poslední zápas: 6:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Kubista, Břečka, Sobol - Hübschman - Acosta, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal. Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Kingue, Antwi - Mingazov, Květ, Tregler, Jablonský - Matoušek - Fantiš. Absence: Hovorka (4 ŽK), Lischka (nemoc), Štěpánek, Jankovič (oba zranění) - Rezek (zranění), Boháč, Slepička (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hübschman, Lischka, Jovovič, Kubista (všichni 3 ŽK) - Kodr, Mingazov, Nitrianský, Voltr (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Doležal (9) - Fantiš, Matoušek (oba 5). Zajímavosti: - Jablonec na podzim vyhrál v Příbrami 6:0 a šlo o jeho nejvyšší venkovní vítězství v historii samostatné ligy - Jablonec prohrál jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů, Příbram ale bodovala v posledních 2 duelech v Jablonci - v posledních 5 vzájemných ligových zápasech nevyhrál domácí tým a v posledních 3 vždy zvítězili hosté - Jablonec vyhrál jediné z posledních 5 kol a ve 3 z posledních 4 neskóroval - obnovenou soutěžní premiéru na lavičce Příbrami si odbude trenér Nádvorník, nástupce kouče Csaplára - Příbram prohrála 3 z posledních 4 kol (vždy 0:2) - Příbram prohrála poslední 3 venkovní ligové zápasy při skóre 0:8 a na hřištích soupeřů získala jen 6 z celkových 26 bodů - Příbram má s 56 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Příbram - Holeš (Jablonec) slaví v den utkání 26. narozeniny Viktoria Plzeň (2.) - Bohemians Praha 1905 (13.) Výkop: neděle 31. března, 17:30. Rozhodčí: Berka - Kotalík, Melichar. Bilance: 27 13-7-7 46:32. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Vaníček - Reiter, Puškáč, Nečas. Absence: Kolář, Krmenčík (oba zranění) - Šmíd (trest za ČK), Vacek, Bartek (oba 4 ŽK), Juliš, Švec (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Limberský (7 ŽK) - Dostál, Hilál, Puškáč, Ljovin (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (11) - Hilál (5). Zajímavosti: - Plzeň v posledních 2 ligových zápasech Bohemians neporazila a celkem inkasovala 7 gólů - Plzeň doma porazila Bohemians v 8 z posledních 9 ligových utkání - Plzeň v samostatné lize doma prohrála s Bohemians jediné z 13 utkání (0:1 v říjnu 1996) - Plzeň prohrála poslední 2 kola, což se jí v lize naposledy stalo v květnu 2016, kdy nebodovala 3x za sebou - Plzeň je s 34 body nejlepším týmem doma, z 12 zápasů 11x vyhrála a jednou remizovala a inkasovala jen 4 branky - Bohemians prohráli jediné z posledních 4 kol a ve 3 z nich neinkasovali - Bohemians venku v posledních 2 ligových zápasech zvítězili s celkovým skóre 5:0 - Bohemians venku získali 16 z celkových 26 bodů - Bohemians jsou s 8 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Hůlka (Bohemians) slaví v den zápasu 24. narozeniny 1. Slavia 25 21 1 3 63:18 64 2. Plzeň 25 17 4 4 36:23 55 3. Sparta 25 15 5 5 44:21 50 4. Jablonec 25 12 5 8 44:24 41 5. Ostrava 25 11 6 8 32:27 39 6. Zlín 25 11 3 11 31:31 36 7. Mladá Boleslav 25 9 7 9 44:39 34 8. Liberec 25 9 7 9 26:22 34 9. Teplice 25 9 5 11 28:35 32 10. Olomouc 25 9 4 12 28:37 31 11. Slovácko 25 9 3 13 27:38 30 12. Opava 25 7 6 12 34:40 27 13. Bohemians Praha 1905 25 6 8 11 23:32 26 14. Příbram 25 7 5 13 29:56 26 15. Dukla 25 5 4 16 21:47 19 16. Karviná 25 4 5 16 28:48 17