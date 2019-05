Ligovou sezonu zakončí duel o Evropskou ligu a odvety baráže

Praha - Dvě odvety baráže a kvalifikační duel o Evropskou ligu uzavřou o víkendu sezonu první fotbalové ligy. V sobotu se pátý celek nadstavbové skupiny o titul Ostrava utká s vítězem skupiny o Evropu Mladou Boleslaví o to, kdo bude hrát 2. předkolo Evropské ligy. V neděli v baráži pak Příbram po venkovní remíze 3:3 přivítá Brno a Jihlava se pokusí v domácí odvetě s Karvinou smazat manko 1:2 z úvodního duelu.

Zápas v Ostravě určí posledního pátého českého zástupce v příští sezoně pohárů. Zatímco Baník sedm soutěžních zápasů po sobě nevyhrál a ve finále domácího poháru podlehl mistrovské Slavii 0:2, Mladá Boleslav vyhrála skupinu o Evropu pro sedmý až desátý celek základní části. Středočeský tým nejprve vyřadil Teplice a poté Zlín.

Mladoboleslavští neprohráli s Baníkem v lize sedmkrát po sobě, poslední tři duely včetně jarního skončily remízou. "Je to vyvrcholení sezony. Ukáže se, jestli se mužstvo ještě dovede vyždímat. Po finále poháru se Slavií bylo zklamání, ale věřím, že teď už je to z hlav pryč. Myslíme na to, jak se dostat do pohárů z ligy. Věřím, že diváci přijdou v takovém počtu, v jakém chodí, a pomůžou nám," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

"Předkolo Evropské ligy je pro nás velkým lákadlem. Natrefíme na tým, který má možná ještě vyšší ambice než my. Hrajeme u nich, bude to složité, ale těšíme se na to. Všichni jsme si začátkem února přáli, abychom tohle utkání 1. června hráli, a to se nám povedlo. V mužstvu cítím hladovost po úspěšném završení sezony," dodal mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

V neděli se rozhodne o zbylých dvou účastnících příští ligové sezony. Zatímco Karviná s Příbramí hájí příslušnost k elitě, druholigoví vyzyvatelé Jihlava s Brnem se po roční odmlce touží vrátit do nejvyšší soutěže.

Příbram ve středu na půdě třetího týmu druhé ligy Brna uhrála remízu 3:3, kterou se pokusí zužitkovat doma, kde čtyřikrát za sebou neprohrála. Zbrojovku však neporazila v posledních pěti soutěžních zápasech.

"Musím před mančaftem smeknout, že v Brně jsme se i po gólu na 2:3 ještě zvedli a vyrovnali. Stav 3:3 je asi zasloužený. Před domácí odvetou je naše pozice velice dobrá," řekl příbramský kouč Roman Nádvorník.

Brno na závěr druhé ligy venku třikrát za sebou vyhrálo a vždy nejméně o dva góly. "Beru to tak, že pro postup musíme vyhrát. Remíza 4:4 a vyšší by byla velká kovbojka. Pro taková vyvrcholení sezony fotbal děláme a já jsem rád, že ve všech těchto dnech cítím z hráčů odhodlání o postup se porvat. Máme na to," řekl brněnský trenér Pavel Šustr.

Druhý tým druhé ligy Jihlava se Karviné pokusí oplatit loňskou porážku 0:2 v posledním kole nejvyšší soutěže, po které Vysočina sestoupila. Domácí po prohře 1:2 v úterním úvodním duelu cítí, že na Slezany mají.

"Věřím, že Karvinou budeme v neděli hodně trápit a že jsme schopni nadcházející klíčový zápas zvládnout. Už v Karviné jsme si vytvořili tři gólové příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili. Doma jsme ale více produktivní," řekl jihlavský trenér Radim Kučera.

Karviná vyhrála jediné z posledních 15 venkovních soutěžních utkání - 3:1 na Spartě. "Odveta bude válka, tyhle zápasy jsou psychicky nesmírně náročné. Doma jsme vyhráli 2:1 a Jihlava určitě bude dělat maximum k tomu, aby vstřelila gól. Myslím, že nám to bude nahrávat, ale ten zápas bude zase jiný. Hlavně nesmíme dělat chyby jako v prvním zápase, musíme být daleko pevnější v defenzivě," řekl karvinský kouč František Straka.

Sobotní zápas začne v 15:00, nedělní duely baráže mají výkop v 18:30.

Hlasy před odvetnými zápasy baráže:

Kvalifikační utkání o Evropskou ligu:

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Je to závěr a vyvrcholení sezony, možná to tak mělo být. Ukáže se, jestli se mužstvo ještě dovede vyždímat. Hráči už toho mají dost, široký kádr mají u nás jen dvě tři mužstva. Po prohraném finále poháru se Slavií bylo zklamání, ale věřím, že teď už je to z hlav pryč. Je to konečná fáze a myslíme na to, jak se dostat do pohárů z ligy. Viděli jsme Boleslav na vlastní oči v utkání ve Zlíně, odvetu jsme potom sledovali v televizi. Bylo vidět, že když tam v druhé půli přišli klíčoví hráči, hra chytila obrovskou kvalitu. Rozdáme si to s nimi. Věřím, že diváci přijdou v takovém počtu, v jakém chodí, a pomůžou nám."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Předkolo Evropské ligy je pro nás velkou motivací a lákadlem. Natrefíme na tým, který má možná ještě vyšší ambice než my. Hrajeme u nich, bude to složité, ale těšíme se na to. Všichni jsme si začátkem února přáli, abychom tohle utkání 1. června hráli a to se nám povedlo. V mužstvu cítím hladovost po úspěšném završení sezony proti velmi silnému soupeři."

Baráž o první ligu - odvetné zápasy:

Vysočina Jihlava - MFK Karviná

Radim Kučera (trenér Jihlavy): "Věřím, že jsme schopni postupovou šanci využít a vrátit se do první ligy. V domácím prostředí máme na jaře ofenzivní sílu. Pominu-li poslední zápas s Brnem, který nasazeným hráčům nevyšel, tak jsme duely před vlastním publikem zvládali. Dokázali jsme v nich být bodově úspěšní a vytvářeli jsme si množství šancí. Věřím, že Karvinou budeme v neděli hodně trápit a že jsme schopni nadcházející klíčový zápas zvládnout. Už v Karviné jsme si vytvořili tři gólové příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili. Doma jsme ale více produktivní."

František Straka (trenér Karviné): "Dá se říct, že odveta bude válka. Je rozdíl, když vidíte mančaft v běžném ligovém utkání a pak v konfrontaci s celky z druhé ligy. Já jsem viděl v Německu Stuttgart proti Unionu Berlín. Ten byl v té samé situaci jako my a bylo na něm vidět, jak je to pro hráče nesmírně náročné utkání po psychické stránce. Tyhle zápasy mají své specifikum. Doma jsme vyhráli 2:1 a Jihlava určitě bude dělat maximum k tomu, aby vstřelila gól. Myslím, že nám to bude nahrávat, ale ten zápas bude zase jiný. Jihlavu jsme si otestovali, je to soubojový tým, má kvalitní střed hřiště, na to se musíme připravit. Hlavně nesmíme dělat chyby, které jsme udělali v prvním zápase. Musíme být daleko pevnější v defenzivě, ze které budeme vyrážet do rychlých brejků."

1. FK Příbram - Zbrojovka Brno

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Musím před mančaftem smeknout, že v Brně jsme se i po gólu na 2:3 ještě zvedli a dokázali vyrovnat. Stav 3:3 je asi zasloužený. Před domácí odvetou je naše pozice velice dobrá. Jak jsem řekl už před prvním barážovým zápasem, chceme udělat všechno pro to, abychom si ligovou příslušnost uhájili. Věřím, že to zvládneme."

Pavel Šustr (trenér Brna): "Pro postup musíme vyhrát. Remíza 4:4 a vyšší by byla velká kovbojka. Musíme být od začátku koncentrovaní, pomalá hra nebo zbabělý přístup by se nám vymstil. Ale nemám strach, že by něco takového nastalo. Pro taková vyvrcholení sezony fotbal děláme a já jsem rád, že ve všech těchto dnech cítím z hráčů odhodlání o postup se porvat. Máme na to a je to jeden z našich cílů. Pokud splníme podmínku precizní a kvalitní defenzivy, věřím, že nějaký gól se nám povede vstřelit."

Jan Rezek (záložník Příbrami): "Věřím, že domácí prostředí nám pomůže a že se v Příbrami bude hrát první liga i nadále. Doma hrajeme poněkud jinak než venku. Nechci to zakřiknout, doma se nám daří víc. Snad u nás přijdou taky lidi a pomohou nám tak, jako pomohli Brnu u nich."

Statistické údaje víkendovými zápasy: -------- Kvalifikační utkání o Evropskou ligu: Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav Výkop: sobota 1. června, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Vitner. Bilance: 28 6-8-14 29:47. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Hrubý, Jirásek, Jánoš, Granečný - Diop. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jugas, Hájek, Wiesner - Fulnek, Hubínek, Matějovský, Přikryl - Mešanovič, Komličenko. Absence: Pazdera (zranění), J. Šašinka (nejistý start) - Klíma (zranění). Nejlepší střelci: Kuzmanovič (9) - Komličenko (28). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála v lize 7 vzájemných zápasů po sobě, poslední 3 skončily remízou - M. Boleslav neprohrála v Ostravě poslední 3 ligové duely - Ostrava se do kvalifikačního duelu dostala díky 5. místu ve skupině o titul, M. Boleslav ve skupině o Evropu vyřadila Teplice (8:0 venku a 1:1 doma) a Zlín (1:3 venku a 3:0 doma) - vítěz postoupí do 2. předkola Evropské ligy - Ostrava 7 soutěžních zápasů po sobě nevyhrála - Ostrava v posledních 2 domácích zápasech neskórovala - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 6 ligových utkání - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Komličenko (M. Boleslav), s 28 brankami nejlepší střelec ligové sezony, skóroval v 5 z posledních 6 ligových duelů - Túlio (M. Boleslav) oslaví den před zápasem 20. narozeniny Baráž o první ligu - odvetné zápasy: Vysočina Jihlava (2. v druhé lize) - MFK Karviná (15. v první lize) Výkop: neděle 2. června, 18:30. První zápas: 1:2. Rozhodčí: Nenadál - Kubr, Flimmel. Bilance v lize: 5 0-0-5 3:13. Předpokládané sestavy: Jihlava: Vejmola - Breda, Chlumecký, Tijani, Novotný - Vaculík - Petr, Šulc, Zoubele, Javůrek - Klíma. Karviná: Pastornický - Čolič, Krivák, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner. Absence: Šlein, Turyna (oba zranění) - Puchel (rekonvalescence), Dreksa, Moravec (oba nejistý start). Nejlepší střelci v této ligové sezoně (včetně baráže): Zoubele (12) - Wágner (13). Zajímavosti: - Karviná vyhrála všech 5 vzájemných zápasů v první lize (včetně baráže) - Karviná se výhrou 2:0 v Jihlavě v posledním kole minulé sezony zachránila a odsoudila k sestupu Vysočinu - Jihlava skončila v druhé lize druhá, Karviná obsadila v první lize 15. místo - Jihlava usiluje o návrat po loňském sestupu, Karviná hraje první ligu 3 sezony po sobě - Jihlava vyhrála jediný z posledních 5 zápasů - Jihlava doma 2x za sebou nevyhrála - Karviná prohrála poslední 3 venkovní zápasy, navíc bez vstřelené branky - Karviná vyhrála jediný z posledních 15 venkovních soutěžních utkání - trenér Straka před 13 lety vyhrál s Plzní v posledním kole ligy na Spartě 3:1 a Jihlava kvůli tomu sestoupila 1. FK Příbram (14. v první lize) - Zbrojovka Brno (3. v druhé lize) Výkop: neděle 2. června, 18:30. První zápas: 3:3. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Myška. Bilance v lize: 37 12-10-15 42:47. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Květ, Soldát - Fantiš, Rezek, Matoušek - Keita. Brno: Floder - Sukup, Šural, Kryštůfek, Eismann - Štepanovský, Bariš, Růsek, Šumbera - Škoda - Magera. Absence: Boháč, Kingue (oba zranění), Slepička (rekonvalescence) - Sedlák (zranění), Pachlopník (nejistý start). Nejlepší střelci v této ligové sezoně (včetně baráže): Matoušek (11) - Magera (14). Zajímavosti: - Příbram neporazila Brno v posledních 5 soutěžních zápasech a vyhrála jediný z posledních 8 vzájemných duelů - Příbram doma Brno neporazila 2x za sebou - v posledních 3 vzájemných duelech dohromady padlo 15 gólů - Příbram skončila v první lize na 14. příčce, Brno obsadilo v druhé lize 3. místo - Příbram byla v této sezoně nováčkem nejvyšší soutěže, Brno usiluje o návrat do ligy po loňském sestupu - Příbram prohrála jediný z posledních 5 zápasů - Příbram doma 4x za sebou v lize neprohrála (z toho 3 výhry) - Příbram měla se 73 inkasovanými brankami nejhorší obranu první ligy, Brno s 63 góly zase nejlepší útok druhé ligy - Brno 7x za sebou neprohrálo - Brno venku 3x za sebou vyhrálo a pokaždé aspoň o 2 góly (dalo 12 branek)