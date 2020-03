Ligoví fotbalisté budou do odvolání trénovat individuálně

Praha - Ligoví fotbalisté budou po vyhlášení celostátní karantény kvůli pandemii nového typu koronaviru do odvolání trénovat individuálně. Na sociálních sítích o tom dnes informovala většina klubů z nejvyšší soutěže.

Ligová fotbalová asociace minulý týden až do odvolání odložila všechny zápasy první i druhé ligy. Většina klubů po vyhlášení nouzového stavu trénovala za dodržování zvýšených hygienických opatření a také splnění maximálního počtu 30 osob na sportovišti.

Počet potvrzených případu koronaviru České republice narostl na 298, vláda proto v neděli na týden vyhlásila celostátní karanténu, která mimo jiné znamená zákaz volného pohybu na veřejnosti. Kluby se proto rozhodly zrušit týmovou přípravu a hráči budou trénovat individuálně.

"Nejdůležitější je aktuálně ochrana zdraví hráčů, členů realizačních týmů a zaměstnanců klubu. Do odvolání nebudou ke sportovní přípravě sloužit ani tréninkové centrum na Strahově, ani hlavní stadion na Letné," uvedla Sparta v prohlášení na klubovém webu.

"Kondiční trenéři mají za úkol připravit nám individuální plány. Nezbývá nic jiného než trénovat individuálně, jít si zaběhat, dát si kolo a podobné věci. Naštěstí jsem na to trochu vybavený, aniž bych potřeboval jet na nějaké sportoviště," řekl záložník Bořek Dočkal. "Nic jiného nám nějakou dobu nezbývá, než se připravovat takhle a doufat, že všechno půjde dobře. Teď jsou důležitější věci ve světě, než je fotbal," dodal.

Týmové tréninky dnes zrušily i Liberec, Teplice, Ostrava, Opava, Olomouc, Jablonec, České Budějovice a Příbram. Už minulý týden podobný krok oznámila Mladá Boleslav, která přerušila společnou přípravu do 22. března. Hráči mistrovské Slavie mají do úterý volno a Bohemians 1905 mají individuální přípravu naplánovanou až do čtvrtka.

"Vzhledem k aktuálním okolnostem bylo rozhodnuto, že i hráči A-týmu se budou až do odvolání připravovat individuálně s využitím sporttesterů a plánů připravených kondičními trenéry," uvedl Liberec. "Hráči absolvují individuální běžecké tréninky se sporttestery v místě bydliště," oznámily Teplice.