Praha - Ještě nikdy v historii fotbalové ligy v Česku se nestalo, aby zimní pauza trvala jen necelý měsíc. Kvůli koronaviru odstartuje jarní část už 15. ledna a týmy musejí rekordně brzkému začátku přizpůsobit přípravu. Trenéři tentokrát ustoupí od nepopulární nejtvrdší fyzické části a ihned se budou věnovat herním věcem. Většinu mužstev čekají jen dva přípravné zápasy. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský plánuje hráče postupně dotrénovávat v průběhu jarní sezony.

"Je to podstatná změna, zimní příprava v podstatě není žádná. Hráči dostali desetidenní dovolenou s dvěma dny nějaké lehké přípravy. Pak budeme mít zhruba týden na trénink a pak týden na přípravu na ligu. Je to pro nás úplně nový model, který tu nikdy nebyl. Bude to pro nás experiment," řekl na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Liga má rekordně krátkou zimní pauzu kvůli tomu, že byla vzhledem ke koronavirové situaci v zemi stejně jako další sportovní soutěže od října do listopadu na měsíc přerušená. Podzimní část se prodloužila až do 23. prosince a jarní začne oproti původním plánům dříve.

"To není příprava. Je to možná o tom, že první týden se zapojí trochu víc silové složky a pak se najede na normální týdenní mikrocyklus, který je běžný. Pro hráče je to něco jiného, ale myslím, že jsou nesmírně rádi. Nebudou mít zimní přípravu a galeje," řekl teplický kouč Radim Kučera.

"Já to zažil pět let v Německu jako hráč, ne jako trenér. V Německu nebo v Anglii ty zimní pauzy nejsou, ale zase je hodně dlouhá v létě. My jsme mívali třeba pět šest týdnů dovolenou. Uvidíme, jaká bude termínovka, jak to bude nastavené v létě," dodal bývalý hráč Bielefeldu.

I v dalších klubech plánují, že hráče nebudou moci zatížit klasickou nejtvrdší částí přípravy. Po krátké dovolené se ligová mužstva sejdou v prvních lednových dnech. "Začneme 4. ledna. Hráči mají individuální plán, mají tam tři běžecké tréninky. Když to odečteme, začínáme prakticky 1. ledna. Přijdeme a hned se musí začít hrát fotbal. Zahrajeme dva přáteláky a už jdeme do mistrovského utkání," řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

"Přistupujeme k tomu jako ke covidové pauze. Hráči mají 12 dní volno, v tom mají čtyři běžecké tréninky. Pak 3. ledna odlítáme do Turecka, pokud nám bude přáno, a tam máme dvě přátelská utkání. Už od druhého dne začneme trénovat ve stejném rytmu jako celý rok. Nebude to vůbec žádná typická příprava jako zimní. Najedeme hned 4. ledna na typický tréninkový program, který máme každý týden," dodal liberecký trenér Pavel Hoftych.

K nejtvrdší přípravě nebude moci sáhnout ani Trpišovský, který je náročnými fyzickými tréninky vyhlášený. "Je to komplikované, protože my přišli už o velkou část letní přípravy. Kvůli covidu jsme předčasně ukončili soustředění v Rakousku. Pro hráče je samozřejmě dobré hrát, ale když jedete dva tři měsíce v režimu zápas, regenerační trénink, předzápasový trénink a zápas, tělu pak chybí energie," mínil.

"Hráč potřebuje aspoň jednou dvakrát za sezonu pět šest týdnů volno, aby si svaly, klouby a celé tělo odpočinuly. Plán máme. V ideálním případě s tím budeme pracovat tak, že budeme chtít mít na jaro malinko širší kádr, abychom hráče někdy vyndali z toho bloku a dotrénovali je během týdne," dodal trenér mistrovské Slavie, která po podzimu vede ligu.

Sparta uzpůsobí přípravu výsledkům testů, které hráče čekají. "Po té zátěži na podzim, kdy jsme hráli ligu a Evropskou ligu, hráči za týden nemohou ztratit tolik kondice, abychom se jí museli speciálně věnovat. Po testech budeme vědět, jak na tom hráči jsou, a podle toho upravíme přípravu," řekl trenér Václav Kotal.

"Ta situace je atypická, hráči mají krátkou dovolenou. Máme naplánovaná prakticky jen dvě přípravná utkání. Podle předpovědi mají být na začátku ledna teploty pod nulou. Na Strahově máme vyhřívané hřiště, ale vše záleží na tom, jaké bude počasí," dodal kouč Sparty.

Jablonecký trenér Petr Rada krátkou přípravu vítá. "Je to určitě nezvyk, ale já jsem za to rád. Dvouměsíční pauzy a tréninky jsme neměli rádi ani jako hráči. Radši jsme hráli, jezdili na soustředění a měli co nejvíce přípravných zápasů," poznamenal Rada.