Ligové kluby dál trénují, Boleslav zvolila individuální přípravu

Praha - Prvoligové fotbalové kluby po vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru a odložení zápasů nejméně na měsíc zatím převážně pokračují v přípravě a většina z nich dnes trénovala. Hráči dodržují zvýšená hygienická opatření. Do stanoveného počtu nejvýš 30 osob na sportovišti se týmy bez větších problémů vejdou. Na víkend dostali hráči většinou volno a sejdou se na začátku příštího týdne. Výjimkou jsou fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří budou nějaký čas trénovat individuálně.

"Zatím je pro nás určující, že do 30 lidí může být skupina pohromadě, což pro nás znamená, že pokračujeme ve standardním režimu a celý tým trénuje pohromadě. Máme standardní lékařské zabezpečení a samozřejmě na hráče apelujeme, aby více dbali na desinfekci a hygienu a eliminovali případná rizika," řekl ostravský kouč Luboš Kozel pro web Baníku.

Trénink dnes měly i další týmy - Plzeň, Sparta, Jablonec či Liberec. "O víkendu se liga nehraje, takže dáme klukům volno, abychom získali trochu času. V pondělí se sejdeme. Budeme hledat tréninkový model, abychom v tomhle mohli nějakým způsobem žít, a čekat na vývoj situace," řekl liberecký trenér Pavel Hoftych pro klubový web.

Podobný režim bude mít většina týmů. "Na víkend mají hráči připraveny individuální plány a v pondělí rozhodneme, jak dál," řekl zlínský kouč Bohumil Páník, jenž tým převzal po odvolaném Janu Kameníkovi.

Naopak Mladá Boleslav podle tiskového mluvčího Jiřího Korose po dnešním tréninku až do 22. března pozastavila společnou přípravu A-týmu i rezervy. Hráči se budou chystat individuálně. Jablonečtí hráči dostali individuální plány na pondělí a úterý, sejdou se až ve středu.

Mistrovská Slavia na rozdíl od ostatních týmů dnes netrénovala. "Tým dostal od čtvrtka do úterý volno. Hráči dostali individuální běžecké tréninkové plány. Do úterý musíme nastavit pravidla a plán, jak bude tým trénovat nadále," řekl ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Kluby zvýšily už tak důsledná hygienická opatření. "K současné situaci přistupujeme se vší vážností, hráči dostali od vedení a lékařů velmi vážná doporučení, jak se chovat. Stejně tak zaměstnanci klubu, kterým byla v drtivé většině doporučena práce z domova," řekl Býček.

"Hráči i zaměstnanci Viktorie dodržují všechna obecně známá hygienická pravidla. Mají zvýšený přísun vitamínů a dostali doporučení nenavštěvovat místa s větší koncentrací lidí. Zároveň nyní mají do budov klubu zakázány vstup návštěvy," řekl ČTK plzeňský tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

Podezření na nákazu se zatím v žádném klubu neobjevilo. "Hráče každodenně pozorujeme a vyhodnocujeme si jejich zdravotní stav. Pokud by se u někoho objevily příznaky nemoci, okamžitě bychom museli reagovat a řešit to. Není to legrace, protože zdraví máme jen jedno," řekl kouč Opavy Jiří Balcárek pro klubový web.

Trenéři apelují na hráče, aby moc nechodili ven. "Řekl jsem jim, ať si užívají rodiny a raději moc nechodí někam, kde se pohybuje hodně lidí, což doporučuje ostatně každý. A aby si hlídali svůj zdravotní stav," řekl pro klubový web jablonecký kouč Petr Rada.

"Všichni hráči dostali mimo jiné doporučení, aby se zdržovali převážně doma a venku se pohybovali jen v nejnutnějších případech. To samé platí i pro jejich nejbližší," uvedl karvinský kouč Juraj Jarábek pro klubový web.

S dodržením nařízené kvóty nejvýš 30 lidí nemají kluby problémy. Jablonec například po celý rok trénuje maximálně s 22 hráči včetně brankářů, třemi trenéry a dvěma maséry. Klubům pomáhá k dodržení hranice 30 osob v areálu i to, že pozastavily přípravu B-týmů a mládeže.

"Dodržujeme rozhodnutí státu i dalších autorit tak, aby se do procesu zapojilo opravdu maximálně 30 lidí. Plánujeme si pomoct také individuálními tréninky a podobně," uvedl Balcárek. "Budeme trénovat v mikrocyklech," podotkl kouč Slovácka Martin Svědík.

Jelikož je liga pozastavena nejméně na měsíc, trenéři řeší, jak koncipovat přípravu. "Voláme si mezi sebou s trenéry, konzultujeme co a jak, protože jsme se s podobnou situací ještě nesetkali. Nemůžeme dlouhodobě plánovat tréninkový proces, protože nevíme, za jakou dobu se liga opět začne hrát. Je to opravdu mimořádná situace, takže tréninkový plán řešíme operativně z týdne na týden," uvedl Balcárek.

"Ta doba 30 dnů je dlouhá. Musíme změnit plány, udržovat hráče v rámci možností v určité připravenosti. Odpadnou nám zápasy, přibude nám objem tréninku, vracíme se v podstatě o měsíc zpátky," uvedl na klubovém webu trenér druholigového Hradce Králové Zdenko Frťala.

Jasněji o osudu soutěží by mohlo být po úterní videokonferenci Evropské fotbalové unie UEFA s jednotlivými členskými zeměmi. "Myslím, že podle toho se bude vyvíjet model pro naši ligu. Budeme se snažit pokračovat tak, abychom akceptovali veškerá doporučení a zákazy a zároveň abychom v tom byli schopni s hráči se udržovat a být připraveni," dodal Hoftych.