Liga odložila zápasy o záchranu, Karviná musí do karantény

Praha - Fotbalisté Karviné musejí nastoupit do dvoutýdenní karantény. V klubu, hrajícím ve skupině o záchranu, jsou čtyři případy nákazy koronavirem, z toho tři hráči a jeden člen vedení. O víkendu se v první lize nebudou hrát tři zápasy skupiny o záchranu, další utkání se uskuteční podle plánu. Ligová fotbalová asociace chce navzdory této komplikaci sezonu dokončit.

"Ligová fotbalová asociace bude v součinnosti s klubem hledat řešení kompletního dohrání soutěžního ročníku, což i nadále zůstává hlavním cílem vedení soutěže. O dalších krocích bude LFA i klub informovat až ve chvíli, kdy bude znám další výsledek šetření příslušné hygienické stanice," uvedla LFA v tiskové zprávě.

Ve středu večer přinesl server iSport.cz informaci o třech případech nákazy ve slezském klubu. Dnes se prý počet nakažených v týmu zvýšil na sedm. Klub ani vedení ligy počet případů neoznámily.

V sobotu se nebudou hrát zápasy Zlín - Karviná, Příbram - Teplice a Opava - Olomouc. Kromě utkání Karviné odložila LFA další dva duely o záchranu "z důvodu zachování regulérnosti soutěže".

Pozitivní testy karvinských fotbalistů na covid-19 potvrdil asistent trenéra Petr Mašlej. "Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku," řekl Mašlej Radiožurnálu. Karvinsko je momentálně nejpostiženějším regionem v zemi, nákaza koronavirem se tam rozšířila mezi horníky těžební společnosti OKD.

Vedoucí protiepidemického oddělení hygieniků v Karviné Andrea Lipjaková ČTK řekla, že o tom, jaká budou v klubu přijata opatření, by mohlo být jasno odpoledne. "Stále je to v řešení. Momentálně na tom pracujeme. Řešíme nějaké rozhodnutí, " uvedla bez bližších podrobností Lipjaková.

Situace v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže. Kdyby musel do karantény celý tým, nemohl by dokončit sezonu podle plánu. "Pokud by byla na klub uvalena striktní a plošná čtrnáctidenní karanténa, už by to bylo řešitelné jen velmi obtížně," řekl webu SeznamZprávy.cz předseda LFA Dušan Svoboda.

V květnu ligový výbor LFA schválil změnu rozpisu soutěží, která obsahuje upravená pravidla pro určení pořadí v případě mimořádných okolností. Jistým vítězem ligy je Slavia Praha. Pokud se skupina o titul dohraje kompletní, měla by se Slavia stát mistrem.

Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil. Z druhé ligy by postoupil jen vítěz a zrušila by se baráž. Příští ročník nejvyšší soutěže by hrálo 17 místo obvyklých 16 týmů.

Před necelými dvěma týdny musel kvůli nakaženému hráči nastoupit do dvoutýdenní karantény druholigový Třinec. Nakonec se vrátil do soutěže o tři dny dříve. Tři jeho zápasy byly odloženy a mírně se posunuly i závěr ligové skupiny o záchranu a baráž.

Před restartem první ligy se objevila nákaza u jednoho hráče v Mladé Boleslavi a mistrovské Slavii. Oba nakažení fotbalisté se již z nemoci covid-19 vyléčili a zapojili se zpět do tréninku. Identitu pozitivně testovaných LFA ani kluby nezveřejňují.