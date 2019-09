Liga mistrů uvidí souboj Atlética s Juventusem a PSG s Realem

Praha - Program prvního kola Ligy mistrů ve středu uzavře zbývajících osm zápasů a ve dvou z nich dojde na souboj těžkých vah. Fotbalisté Atlética Madrid nastoupí proti Juventusu Turín, který je v minulém ročníku vyřadil v osmifinále. V dalším šlágru Paris St. Germain přivítá Real Madrid.

Atlético sice vyhrálo oba poslední vzájemné domácí zápasy s Juventusem, ale na Starou dámu přesto nemá příliš dobré vzpomínky. V minulé sezoně totiž po domácím vítězství 2:0 nezvládlo odvetu v Turíně a po hattricku Cristiana Ronalda a porážce 0:3 skončilo v osmifinále.

V nadsázce také půjde o souboj věčně druhých týmů, protože za posledních šest ročníků se Atlético i Juventus dokázali dvakrát dostat do finále. Madridský celek v letech 2014 a 2016 nestačil na Real, zatímco Stará dáma v roce 2015 podlehla Barceloně a předloni Realu.

Real Madrid v posledních jedenácti zápasech s francouzskými kluby neprohrál a podle papírových předpokladů by měl být favoritem i nyní. Domácímu PSG totiž bude chybět trojice útočných hvězd, které se v minulé sezoně postaraly o 11 z 20 gólů týmu v Lize mistrů.

Neymar je totiž stále v trestu za urážku rozhodčích a Kylian Mbappé s Edinsonem Cavanim jsou zranění. "Je to smutné, ale novou pohárovou sezonu doma nezahájím. Mrzí mě to, ale o to víc budu týmu fandit na tribuně," napsal na sociálních sítích Mbappé.

Ztráty ale počítá i Real. Mimo hru jsou dlouhodobě zranění Luka Modrič, Isco, Marco Asensio a nově se k nim na marodce přidal kvůli problémům se zády Marcelo. Kvůli trestům bude vítěz čtyř z posledních šesti ročníků postrádat i kapitána Sergia Ramose a Nacha Fernándeze.

Souboj starých známých bude k vidění ve skupině C, protože Šachtar Doněck a Manchester City na sebe narazí v hlavní fázi už potřetí za sebou. V minulém ročníku anglický šampion venku vyhrál 3:0, doma pak po triumfu 6:0 zaznamenal nejvyšší pohárové vítězství, které ale v následujícím osmifinále proti Schalke ještě o gól překonal.

Ve zbývajících zápasech se finalista minulé sezony Tottenham představí na hřišti Olympiacosu Pireus, Bruggy přivítají Galatasaray, Bayern Mnichov bude hostit Crvenou zvezdu Bělehrad, nováček Ligy mistrů Bergamo nastoupí v Záhřebu proti Dinamu a Leverkusen se utká s Lokomotivem Moskva.

Zajímavosti před středečními zápasy 1. kola základních skupin LM: -------- Skupina A: Club Bruggy - Galatasaray Istanbul Výkop: středa 18. září, 18:55 Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Orsato (video, It.) Bilance: 2 1-1-0 (3:1) Zajímavosti: - Bruggy v základní skupině vyhrály jen 3 z posledních 18 zápasů (4 remízy, 11 proher) - Bruggy doma v pohárech ještě s tureckými soupeři neprohrály (2 výhry, 1 remíza) - Galatasaray už 6 let v pohárech nevyhrál venku (3 remízy, 14 proher) - Galatasaray prohrál 5 posledních zápasů v Lize mistrů a 4x za sebou nedal gól - Galatasaray ještě nikdy v pohárech nevyhrál nad klubem z Belgie (2 remízy, 4 prohry) Paris St. Germain - Real Madrid. Výkop: středa 18. září, 21:00 Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Anglie) Bilance: 8 2-2-4 (9:11) Zajímavosti: - PSG prohrál jen 3 z posledních 15 domácích zápasů se španělskými kluby (7 výher, 5 remíz) - PSG ani v jednom z posledních 6 domácích zápasů v LM neudržel nulu - Real vyhrál poslední 3 vzájemné zápasy - pro Real jde o rekordní 24. sezonu v Lize mistrů (o rekord se dělí s Barcelonou) - Real v posledních 11 zápasech s francouzskými kluby neprohrál (8 výher, 3 remízy) Skupina B: Olympiakos Pireus - Tottenham Výkop: středa 18. září, 18:55 Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone - Valeri (video, všichni It.) Bilance: 2 1-0-1 (1:4) Zajímavosti: - Olympiacos vyhrál 5 z posledních 6 domácích zápasů s anglickými soupeři - celkem Olympiacos doma v pohárech už 9 zápasů neprohrál (7 výher, 2 remízy) - Tottenham v minulé sezoně došel až do finále - Tottenham v minulé sezoně v základní skupině získal venku jen 2 body - Tottenham vyhrál jen 3 z posledních 12 zápasů venku v LM Bayern Mnichov - Crvena zvezda Bělehrad Výkop: středa 18. září, 21:00 Rozhodčí: Madden - Roome, Ross (všichni Skot.) - Van Boekel (video, Niz.) Bilance: 5 2-1-2 (10:9) Zajímavosti: - Bayern v posledních 15 domácích zápasech ve skupině neprohrál (14 výher, 1 remíza) - Bayern v minulé sezoně vypadl poprvé od roku 2011 už v osmifinále - Lewandowski (Bayern) dal v dosavadních 6 soutěžních zápasech v sezoně 8 branek - Crvena zvezda vyhrála jen 3 z posledních 16 pohárových zápasů (8 remíz, 5 proher) - Crvena zvezda venku v pohárech už 8 zápasů nevyhrála (4 remízy, 4 prohry) Skupina C: Dinamo Záhřeb - Bergamo Výkop: středa 18. září, 21:00 Rozhodčí: Gil - Barbero, Nevado - Hernández (video, všichni Šp.) Bilance: 2 0-2-0 (1:1) Zajímavosti: - Dinamo doma v pohárech už 8 zápasů neprohrálo (6 výher, 2 remízy) - Dinamo dosud v základní skupině LM vyhrálo jen 4x (5 remíz, 27 proher) - Bergamo je jediným nováčkem v aktuální sezoně LM - Bergamo je 10. italským a celkově 141. klubem, který se představí v LM - Bergamo prohrálo 5 z 6 posledních pohárových zápasů venku Šachtar Doněck - Manchester City. Výkop: středa 18. září, 21:00 Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Martins (video, všichni Portug.) Bilance: 4 1-0-3 (2:12) Zajímavosti: - utkání se hraje v Charkově - Doněck se s Manchesterem City potká v základní skupině ve třetí sezoně za sebou - nejvyšší prohrou Doněcku v pohárech je porážka 0:7 s Bayernem, který tehdy vedl současný kouč City Guardiola - Manchester City vyhrál oba vzájemné zápasy v minulém ročníku (3:0 venku a 6:0 doma) - Manchester City prohrál jen 2 z posledních 7 pohárových zápasů venku (4 výhry, 1 remíza) Skupina D: Leverkusen - Lokomotiv Moskva. Výkop: středa 18. září, 21:00 Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Siejka - Gil (video, všichni Pol.) Bilance: - Zajímavosti: - Leverkusen remizoval v 7 z posledních 12 domácích pohárových zápasů (4 výhry, 1 prohra) - Leverkusen v pohárech prohrál jen 1 domácí zápas s ruskými soupeři (2 výhry, 2 remízy) - Leverkusen v LM vyhrál jen 1 z posledních 6 domácích zápasů v LM (4 remízy, 1 prohra) - Lokomotiv v minulém ročníku vyhrál jen 1 zápas v základní skupině, 5x prohrál - Lokomotiv vyhrál jen 1 z dosavadních 8 pohárových zápasů s německými soupeři (7 proher) Atlético Madrid - Juventus Turín Výkop: středa 18. září, 21:00 Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra - Kamphuis (video, všichni Niz.) Bilance: 4 2-1-1 (3:3) Zajímavosti: - Atlético vyhrálo oba domácí dosavadní vzájemné zápasy - Atlético prohrálo jen 3 pohárové domácí zápasy s italskými kluby (9 výher) - Atlético v minulém ročníku LM vypadlo v osmifinále právě s Juventusem - Juventus vyhrál 4 z posledních 5 pohárových zápasů se španělskými kluby - ve Španělsku ale Juventus vyhrál jen 6 z celkových 29 zápasů (6 remíz, 17 proher)