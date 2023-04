Liga mistrů pozná první dva semifinalisty, Chelsea hostí Real

Praha - Fotbalová Liga mistrů pozná v úterý první dva semifinalisty. Tápající Chelsea přivítá v souboji posledních vítězů soutěže obhájce trofeje Real Madrid a v odvetě čtvrtfinále se pokusí smazat manko 0:2 z úvodního duelu. V druhém utkání bude AC Milán hájit v italské bitvě na hřišti lídra Serie A Neapole náskok 1:0 z domácího zápasu. Obě odvety mají výkop v 21:00.

Chelsea v minulém týdnu v Madridu po vyloučení obránce Bena Chilwella dohrávala v deseti a "Bílému baletu" podlehla 0:2. "Blues" následně o víkendu nestačili v anglické lize na Brighton a prohráli i třetí zápas pod staronovým trenérem Frankem Lampardem, který bude u mužstva jako dočasný kouč do konce sezony. Londýňanům patří v anglické lize až 11. místo. Real naopak o víkendu zvítězil v Cádizu 2:0, vyhrál čtvrtý z posledních pěti soutěžních duelů a na druhém místě španělské ligy ztrácí 11 bodů na Barcelonu.

Oba soupeři se ve vyřazovací fázi Ligy mistrů potkávají třetí sezonu po sobě. Před dvěma lety v semifinále postoupila Chelsea po výhře 2:0 v domácí odvetě a soutěž nakonec ovládla, vloni ve čtvrtfinále uspěl po prodloužení Real. "Bílý balet" následně ve finále zdolal jiný anglický klub Liverpool, s nímž si pak poradil i letos v osmifinále.

Chelsea otočila doma po úvodní venkovní porážce devět z 15 pohárových dvojzápasů včetně předchozího kola proti Dortmundu, kterému nejprve podlehla 0:1. Výsledek 0:2 z prvního duelu ze stadionu soupeře si přivezla dosud dvakrát a jednou dvojutkání obrátila.

"Ještě to bude boj. Určitě musíme předvést o úroveň lepší výkon, musíme vybrousit některé detaily v naší hře. Pokud to uděláme, s kvalitou, kterou máme v týmu, to můžeme zvládnout. Několik takových památných večerů už jsem na Stamford Bridge zažil," uvedl Lampard, který s Chelsea v roce 2012 ovládl Ligu mistrů jako hráč.

Real má blízko k jedenáctému postupu do semifinále Ligy mistrů za posledních 13 sezon. Madridští s anglickými týmy v soutěžích UEFA pětkrát za sebou zvítězili a vyhráli s nimi poslední dva venkovní duely. Po úvodním domácím triumfu 2:0 ztratil "Bílý balet" je dva ze sedmi pohárových dvojzápasů.

"Jsme spokojeni s výsledkem a výkonem v prvním utkání, ale ještě není hotovo. Budeme muset tvrdě bojovat dalších 90 minut. Chelsea jistě udělá vše pro to, aby to ještě zvrátila," varoval trenér Carlo Ancelotti, který v letech 2009 až 2011 vedl Londýňany a získal s nimi anglický titul.

Druhý dvojzápas má lépe rozehraný AC Milán. "Rossoneri" doma udolali Neapol gólem v závěru první půle a soupeře porazili potřetí z posledních čtyř vzájemných zápasů. Na začátku dubna AC deklasoval lídra italské ligy na jeho hřišti 4:0 a venku s ním neprohrál čtyřikrát po sobě.

V evropských pohárech se oba soupeři potkávají poprvé. Na přímý souboj italských klubů ve vyřazovací fázi Ligy mistrů došlo počtvrté. AC se představil ve všech třech předchozích případech a pokaždé uspěl. "Rossoneri" s italským klubem prohráli v pohárech jediný z 10 duelů.

Milánský celek může dosáhnout v Lize mistrů na první účast v semifinále od sezony 2006/07, kdy soutěž ovládl. Úřadující italský šampion v pohárech postoupil ze šesti z osmi dvojzápasů, ve kterých na úvod zvítězil 1:0 doma. "Oba týmy jsou nesmírně vyrovnané, odveta bude další skvělý zápas. Šance na postup jsou stále 50 na 50," mínil trenér AC Stefano Pioli.

Neapol sice nadále s velkým náskokem vede italskou ligu, ale v poslední době se jí výsledkově přestalo dařit. Lídr Serie A vyhrál jediné z posledních čtyř soutěžních utkání, z toho třikrát neskóroval. Nováček čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl v pohárech ve všech třech dvojzápasech, v nichž na úvod utrpěl venkovní porážku 0:1.

Do sestavy Neapole se vrátí důležitý útočník Victor Osimhen, nejlepší střelec italské ligy. "Stoprocentně bude hrát. Sice prohráváme 0:1, ale nic není ztraceno. Doma dokážeme ještě velké věci," věřil trenér Neapole Luciano Spalletti.

Postupující z duelu mezi Realem a Chelsea si v semifinále zahraje s vítězem dvojzápasu Manchester City - Bayern Mnichov, lepšího z dvojice AC Milán - Neapol čeká úspěšnější ze souboje Benfica Lisabon - Inter Milán.

Zajímavosti před odvetnými zápasy čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů Chelsea FC - Real Madrid Výkop: úterý 18. dubna, 21:00. První zápas: 0:2. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It). Bilance: 8 4-2-2 11:10. Zajímavosti: - Real v minulém týdnu zvítězil v přesilovce 2:0 a vyhrál teprve druhý z 8 vzájemných zápasů v soutěžích UEFA - Chelsea vyhrála jediný ze 3 domácích zápasů s Realem - týmy se ve vyřazovací fázi Ligy mistrů potkávají třetí sezonu po sobě, předloni v semifinále postoupila Chelsea po výhře 2:0 v domácí odvetě, vloni ve čtvrtfinále po prodloužení Real - Chelsea vyhrála jen 2 z posledních 8 domácích zápasů se španělskými soupeři - Real s anglickými týmy v soutěžích UEFA 5x za sebou zvítězil a vyhrál s nimi poslední 2 venkovní zápasy - Real v osmifinále vyřadil jiný anglický tým Liverpool, Chelsea postoupila přes Dortmund - jedná se o souboj posledních 2 vítězů Ligy mistrů - Chelsea usiluje o teprve druhý postup do semifinále Ligy mistrů za posledních 9 ročníků - Real usiluje o 11. postup do semifinále Ligy mistrů z posledních 13 sezon, ve čtvrtfinále uspěl 10x za sebou - Chelsea 6x za sebou nezvítězila, v posledních 3 soutěžních zápasech prohrála (včetně generálky s Brightonem 1:2) a v Premier League jí patří 11. místo - Chelsea doma 4x po sobě nezvítězila, ale v Lize mistrů tam prohrála jen 3 z posledních 19 duelů a v této sezoně tam ve 4 zápasech soutěže nenašla přemožitele - Chelsea prohrála ve všech 3 soutěžních zápasech pod vedením staronového trenéra Lamparda, který bude u mužstva jako dočasný kouč do konce sezony - Chelsea otočila doma po úvodní venkovní porážce 9 z 15 pohárových dvojzápasů, výsledkem 0:2 prohrála v prvním duelu na hřišti soupeře 2x a jednou dvojutkání obrátila - Real vyhrál 4 z posledních 5 soutěžních zápasů (pokaždé bez inkasované branky) - Real prohrál jediný z posledních 7 venkovních soutěžních zápasů - Real v generálce zvítězil 2:0 v Cádizu a ve španělské lize ztrácí z 2. místa tabulky na Barcelonu 11 bodů - Real postoupil v pohárech v 5 z celkových 7 dvojzápasů, v nichž na úvod zvítězil doma 2:0 - trenér Realu Ancelotti v letech 2009 až 2011 vedl Chelsea - Benzema jako pátý hráč historie může nastoupit ke 150. utkání Ligy mistrů, Kroos (oba Real) si může připsat 150. start v klubových soutěžích UEFA - postupující si v semifinále zahraje s vítězem dvojutkání Manchester City - Bayern Mnichov SSC Neapol - AC Milán Výkop: úterý 18. dubna, 21:00. První zápas: 0:1. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). Bilance (v soutěžích UEFA): 1 0-0-1 0:1. Zajímavosti: - kluby se v soutěžích UEFA minulý týden utkaly poprvé, na domácí scéně spolu dosud odehrály 171 zápasů - AC Milán vyhrál 3 z posledních 4 vzájemných zápasů, na začátku dubna zvítězil v Neapoli v italské lize drtivě 4:0 a připravil soupeři jeho nejvyšší soutěžní porážku od prosince 2007 - před domácím vítězstvím AC Milán v minulém týdnu venkovní tým ve vzájemných zápasech 8x za sebou neprohrál a 6x po sobě zvítězil - Neapol hraje v pohárech s italským soupeřem teprve podruhé, v sezoně 1988/89 vyřadila po prodloužení Juventus Turín - AC Milán prohrál jediný z 10 zápasů s italskými soupeři v soutěžích UEFA a 4x po sobě neinkasoval - jedná se o čtvrtý souboj italských týmů ve vyřazovací fázi Ligy mistrů, AC Milán se představil ve všech 3 předchozích a pokaždé uspěl - Neapol hraje čtvrtfinále Ligy mistrů poprvé v historii, v sezoně 1988/89 ovládla tehdejší Pohár UEFA, nynější Evropskou ligu - AC Milán hraje čtvrtfinále Ligy mistrů poprvé od roku 2012, dál naposledy došel v sezoně 2006/07, kdy soutěž ovládl - Neapol v osmifinále vyřadila Frankfurt, AC Milán přešel přes Tottenham - Neapol vyhrála jediný z posledních 4 soutěžních zápasů, v generálce remizovala s Veronou 0:0 a vede italskou ligu o 14 bodů - Neapol doma v posledních 2 soutěžních zápasech neskórovala, ale v Lize mistrů tam 12x po sobě neprohrála - Neapol má v této sezoně Ligy mistrů s 25 brankami spolu s Manchesterem City nejlepší útok - Neapol v pohárech prohrála všechny 3 předchozí dvojzápasy, v nichž na úvod utrpěla venkovní porážku 0:1 - AC Milán utrpěl porážku v jediném z posledních 7 soutěžních duelů a 4x po sobě neprohrál - AC Milán zvítězil v jediném z posledních 5 venkovních zápasů, na druhou stranu prohrál jediný z posledních 4 - AC Milán ve vyřazovací fázi Ligy mistrů 9x za sebou nevyhrál venkovní zápas - AC Milán v generálce remizoval v italské lize v Boloni 1:1 a s jedinou výhrou z posledních 6 kol mu patří v tabulce 4. místo - AC Milán postoupil ze 6 z 8 pohárových dvojzápasů (včetně posledních 5), ve kterých na úvod zvítězil 1:0 doma - Origi (AC Milán) oslaví v den utkání 28. narozeniny - trenér Neapole Spalletti vedl v minulosti městského rivala AC Milán Inter - postupující si v semifinále zahraje s vítězem dvojzápasu Benfica Lisabon - Inter Milán