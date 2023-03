Liga mistrů pozná první čtvrtfinalisty, Chelsea vyzve Dortmund

Praha - Fotbalová Liga mistrů pozná v úterý první dva z osmi čtvrtfinalistů. Odvety osmifinále odstartují šlágrem mezi anglickým a německým velkoklubem, v němž se Chelsea pokusí otočit dvojzápas s rozjetým Dortmundem po venkovní porážce 0:1. V souběžně hraném duelu by favorizovaná Benfica Lisabon měla podle papírových předpokladů doma proti Bruggám stvrdit postup po úvodním vítězství 2:0.

Chelsea a Dortmund se nacházejí v odlišné formě. Zatímco Borussia vyhrála všech 10 soutěžních zápasů jarní části sezony a v bundeslize je jen o skóre druhá za vedoucím Bayernem Mnichov, Londýňané si o víkendu připsali první vítězství po šesti utkáních a třech porážkách za sebou. V Premier League jim patří až 10. příčka.

Chelsea měla v úvodním vzájemném duelu více šancí a její trenér Graham Potter věří, že doma souboj s Borussií obrátí. "Blues" postoupili v osmi ze 14 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod prohráli venku, po porážce 0:1 pak otočili na svém stadionu všechny tři. Předloňský vítěz Ligy mistrů může dosáhnout na čtvrtfinále ve třetí sezoně po sobě.

"V prvním zápase jsme si vytvořili nespočet šancí. Štve mě zbytečný gól, který jsme dostali. Ale jsme teprve v poločase. Víkendové vítězství nám jistě pomůže. Bude to úžasný zápas se skvělou atmosférou a jsem si jistý, že máme na to to otočit," řekl Potter. Chelsea prohrála jen minulý z 10 domácích pohárových s německými soupeři.

Dortmund bude usilovat o druhý postup do čtvrtfinále z posledních tří sezon. Na anglické půdě ale utrpěl pět porážek po sobě včetně prohry 1:2 ve skupině s Manchesterem City. V odvetě se Borussia bude muset obejít bez zraněného střelce jediné branky úvodního duelu Karima Adeyemiho. Velkou marodku mají i Londýňané.

Dortmund prohrál jen dva včetně posledního z 19 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod zvítězil doma. "Bude to brutální zápas. Hrál jsem na Stamford Bridge několikrát a vím, jak je to tam těžké. Ale vyhráli jsme první zápas a tak musíme nastoupit k odvetě sebevědomí," uvedl záložník Borussie a bývalý hráč Liverpoolu Emre Can.

Druhá osmifinálová odveta by podle sázkových kanceláří měla být pouhou formalitou. Benfica v úvodním duelu v Bruggách zvítězila 2:0 a v domácí odvetě by jí k postupu stačila i jednobranková porážka.

Aktuální lídr portugalské ligy neuspěl v jediném z 21 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod zvítězil venku. Benfica v 18 domácích soutěžních duelech této sezony nenašla přemožitele a na svém stadionu v devíti soubojích s belgickými soupeři neprohrála.

"Situace je jasná. Vyhráli jsme v Bruggách a pokud se chce soupeř kvalifikovat do čtvrtfinále, v určitém okamžiku bude muset útočit. Jestli tak začnou hned od začátku nebo později, to se teprve uvidí. My se musíme soustředit sami na sebe," řekl německý trenér Benfiky Roger Schmidt.

Zatímco lisabonský celek usiluje o druhý postup do čtvrtfinále po sobě, Bruggy jsou ve vyřazovacích fázích nováčkem. Čtvrtý tým belgické ligy ve skupině zvítězil na půdě jiného portugalského celku Porta vysoko 4:0, prohrál ale všech pět pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod utrpěl porážku doma.

"Hraje se na dva zápasy. Pokud v prvním utržíte debakl, je hotovo, ale to není tento případ. V odvetě si musíme počínat mimořádně efektivně v pokutovém území a pak se může stát cokoliv," uvedl anglický trenér Brugg Scott Parker.

Obě osmifinálové odvety mají v úterý výkop v 21:00.

Zajímavosti před úterními odvetnými zápasy osmifinále Ligy mistrů: Benfica Lisabon - FC Bruggy Výkop: úterý 7. března, 21:00. První zápas: 2:0. Rozhodčí: Meler - Eyisoy, Komurcuoglu (všichni Tur.) - Munuera (video, Šp.). Bilance: 1 1-0-0 2:0. Zajímavosti: - týmy se v probíhajícím osmifinále potkávají v soutěžích UEFA poprvé - Benfica prohrála jen 4 z 22 zápasů s belgickými soupeři v soutěžích UEFA a 6x za sebou v nich nenašla přemožitele - Benfica v 9 domácích zápasech s belgickými soupeři neprohrála - Bruggy prohrály 5 z posledních 6 duelů s portugalskými týmy - Bruggy ve skupině zvítězily na půdě jiného portugalského týmu Porta 4:0 - Benfica hraje vyřazovací fázi Ligy mistrů podruhé za sebou, v minulém ročníku vyřadila v osmifinále Ajax Amsterodam - Bruggy postoupily ze skupiny do osmifinále Ligy mistrů poprvé - Benfica v této sezoně Ligy mistrů nenašla přemožitele, v 6 zápasech ve skupině neprohrála (z toho 4 vítězství) - Bruggy vyhrály úvodní 3 zápasy ve skupině (bez inkasované branky), ve zbylých 3 duelech naopak neskórovaly (2x remíza 0:0) - Benfica prohrála jediný z posledních 12 soutěžních duelů (na penalty v domácím poháru) - Benfica v 18 domácích soutěžních zápasech této sezony neprohrála - Benfica prohrála jen 3 z posledních 24 domácích zápasů v evropských pohárech - Benfica prohrála jediný z 21 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod zvítězila venku - Bruggy vyhrály jediný z posledních 6 soutěžních duelů - Bruggy vyhrály jediný z posledních 6 venkovních zápasů - Bruggy prohrály všech 5 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod utrpěly porážku doma - Benfica vede portugalskou ligu, Bruggy jsou v domácí soutěži čtvrté - Gilberto (Benfica) slaví v den utkání 30. narozeniny, Mignoletovi (Bruggy) je dnes 35 let Chelsea FC - Borussia Dortmund Výkop: úterý 7. března, 21:00. První zápas: 0:1. Rozhodčí: Makkelie - Honig, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). Bilance: 1 0-0-1 0:1. Zajímavosti: - týmy se v probíhajícím osmifinále potkávají v soutěžích UEFA poprvé - Chelsea nad německými týmy 5x za sebou nevyhrála - Chelsea v pohárech prohrála jen minulý z 10 domácích zápasů s německými soupeři (0:3 s Bayernem Mnichov) - Dortmund si v úvodním vzájemném zápase připsal první výhru nad anglickým soupeřem v soutěžích UEFA po 10 zápasech - Dortmund ve skupině s jiným anglickým týmem Manchesterem City prohrál 1:2 venku a remizoval 0:0 doma - Dortmund na anglické půdě 5x za sebou prohrál - Chelsea může postoupit do čtvrtfinále třetí sezonu po sobě, předloni Ligu mistrů ovládla - Dortmund může projít do čtvrtfinále podruhé z posledních 3 sezon - Chelsea na úvod skupiny prohrála, ale pak 5x za sebou nenašla přemožitele a v posledních 4 zápasech zvítězila - Dortmund prohrál jediný z 6 zápasů ve skupině a v posledních 3 duelech remizoval - Chelsea o víkendu porazila Leeds 1:0 a zvítězila po 6 zápasech a sérii 3 proher bez gólu - Chelsea prohrála jen 3 z posledních 18 domácích zápasů v soutěžích UEFA - Chelsea postoupila v 8 ze 14 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod prohrála venku, po porážce 0:1 otočila na svém stadionu všechny 3 - Dortmund vyhrál všech 10 soutěžních zápasů jarní části sezony a v pátek osmým vítězstvím v bundeslize za sebou vyrovnal klubový rekord - Dortmund venku v soutěžních zápasech 5x za sebou zvítězil - Dortmund prohrál jen 2 včetně posledního z 19 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod zvítězil doma - Chelsea patří v anglické lize až 10. místo, Dortmund je v bundeslize druhý o skóre za Bayernem Mnichov