Praha - Dalších sedm osmifinalistů může dnes poznat Liga mistrů. V předposledním pátém kole si místo ve vyřazovací části můžou v předstihu zajistit fotbalisté Dortmundu, Atlética Madrid, Interu Milán, Liverpoolu, Neapole, Porta a Schalke.

Ve skupině A stačí Dortmundu k zajištění postupu remíza, ale pokud by německý celek nad Bruggami vyhrál a Atlético Madrid současně prohrálo s Monakem, měla by Borussia jistotu prvního místa. Atlético posune do play off vítězství, nebo ztráta Brugg, které ve hře o osmifinále udrží pouze výhra.

Bez šance ale nejsou ani Bruggy, které však musejí zvítězit. "Moc dobře si pamatujeme náš zápas v Belgii, takže musíme podat opravdu velmi dobrý výkon," připomněl na tiskové konferenci trenér Dortmundu Lucien Favre první vzájemný zápas ve skupině.

Před zápasy pátého kola měla jako jediný celek jistotu osmifinále Barcelona. Tu může ve skupině B ve středu doprovodit Inter Milán v případě vítězství nad Tottenhamem, který pro udržení naděje potřebuje vyhrát. Soupeř katalánského celku PSV Eindhoven už hraje pouze o třetí místo, znamenající přesun do Evropské ligy.

Blízko k postupu má také vedoucí tým skupiny D Porto, kterému stačí uhrát bod v duelu s druhým Schalke. Německý klub posune do osmifinále vítězství, nebo ztráta Galtasaraye v utkání s Lokomotivem Moskva, který však zatím nezískal ani bod.

Ve skupině C jsou ve hře o postup všechny čtyři celky. Největší šance mají Liverpool s Neapolí, ale bez šance nejsou ani poslední Crvena zvezda Bělehrad a třetí Paris St. Germain. Pokud však francouzský celek prohraje a Neapol porazí Crvenou zvezdu, přijde bohatý klub o šanci na osmifinále.

"Je to důležitý zápas, ale pro postup není rozhodující. Musíme si dát pozor, protože Crvena zvezda je neprávem podceňovaná. Přitom poslední výhru nad Liverpoolem si zasloužila," prohlásil kouč Neapole Carlo Ancelotti.

Pokud by se nerozhodlo o postupujících už teď, čekal by Neapol v posledním kole atraktivní duel o místo v osmifinále s Liverpoolem. "Myslím, že něco takového by lidé v Lize mistrů chtěli vídat častěji," řekl kouč anglického celku Jürgen Klopp. "Většinou je to ale tak, že se kouknete na skupinu a řeknete si: OK, první dva jsou jasní, teď už zbývá jen to, kdo půjde do Evropské ligy," dodal.

Zajímavosti před středečními zápasy 5. kola základních skupin LM: -------- Skupina A: Atlético Madrid (2.) - Monako (4.) Výkop: středa 28. listopadu 18:55 Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare (všichni Fin.) Bilance: 1 1-0-0 (2:1) Zajímavosti: - Atléticu zajistí postup ze skupiny výhra nebo ztráta Brugg v zápase s Dortmundem - Atlético v pohárech prohrálo jediný ze 14 zápasů s celky z francouzské ligy (8 výher, 5 remíz) - Atlético doma v pohárech se soupeřem z francouzské ligy ještě neprohrálo (5 výher, 1 remíza) - Monako v pohárech ve Španělsku jen 2x vyhrálo (1 remíza, 7 proher) Borussia Dortmund (1.) - FC Bruggy (3.) Výkop: středa 28. listopadu 21:00 Rozhodčí: Mažeika - Šimkus, Kazlauskas (všichni Lit.) Bilance: 5 3-0-2 (8:7) Zajímavosti: - Dortmundu stačí k postupu remíza; vítězství a porážka Atlética s Monakem mu zajistí první místo - Bruggy musejí pro zachování naděje na postup ze skupiny zvítězit - Bruggy v pohárech v Německu ještě nikdy nevyhrály (3 remízy, 9 proher) - Dortmund v této LM ve skupině doma ještě neztratil bod ani neinkasoval Skupina B: Tottenham Hotspur (3.) - Inter Milán (2.) Výkop: středa 28. listopadu 21:00 Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) Bilance: 5 2-0-3 (11:11) Zajímavosti: - Inter si zajistí postup ze skupiny remízou - Tottenham musí zvítězit, jinak přijde o šanci na první dvě příčky - Tottenham vyhrál oba dosavadní domácí pohárové zápasy s Interem - Inter vyhrál jen 4 z dosavadních 15 pohárových zápasů v Anglii (1 remíza, 10 proher) - Tottenham vyhrál pět posledních soutěžních zápasů PSV Eindhoven (4.) - Barcelona (1.) Výkop: středa 28. listopadu 21:00 Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek (všichni ČR) Bilance: 7 1-3-3 (12:16) Zajímavosti: - Barcelona má postup jistý, v případě vítězství navíc získá první místo - Barceloně první místo zajistí i remíza, pokud Inter Milán nezvítězí nad Tottenhamem - Barcelona prohrála jen 2 z dosavadních 17 pohárových zápasů s nizozemskými celky (9 výher, 6 remíz) - PSV Eindhoven už hraje pouze o třetí místo a s ním spojenou účast v Evropské lize Skupina C: Neapol (2.) - Crvena zvezda Bělehrad (4.) Výkop: středa 28. listopadu 21:00 Rozhodčí: Manzano - Rodriguez, Sevilla (všichni Šp.) Bilance: 1 0-1-0 (0:0) Zajímavosti: - Neapol musí pro zajištění postupu zvítězit, současně Paris Saint-Germain nesmí porazit Liverpool - Crvena zvezda ztratí v případě porážky šanci na postup - Crvena zvezda vyhrála jen 1 z dosavadních 9 pohárových zápasů v Itálii (3 remízy, 5 proher) - Neapol vyhrála jen 1 z dosavadních 6 pohárových zápasů se srbskými celky (3 remízy, 2 prohry) Paris Saint-Germain (3.) - Liverpool (1.) Výkop: středa 28. listopadu 21:00 Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Pol.) Bilance: 3 1-0-2 (5:5) Zajímavosti: - Liverpool potřebuje k postupu výhru, zároveň nesmí Crvena zvezda zvítězit nad Neapolí - Paris Saint-Germain vyřadí z bojů o postup porážka a současné vítězství Neapole nad Crvenou zvezdou - Paris Saint-Germain prohrál jen 1 z dosavadních 8 domácích zápasů s anglickými celky v pohárech (3 výhry, 4 remízy) - Liverpool prohrál 4 z posledních 6 zápasů v pohárech - Paris Saint-Germain prohrál jen 2 z posledních 49 domácích zápasů v pohárech Skupina D: Lokomotiv Moskva (4.) - Galatasaray (3.) Výkop: středa 28. listopadu 18:55 Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar (všichni Šp.) Bilance: 3 1-0-2 (2:6) Zajímavosti: - Galatasaray musí zvítězit, jinak přijde o šanci na postup - Lokomotiv vyhrál jen 2 z dosavadních 11 pohárových zápasů s tureckými soupeři (4 remízy, 5 proher) - Galatasaray vyhrál jen 2 z dosavadních 9 pohárových zápasů s ruskými soupeři (2 remízy, 5 proher) - Lokomotiv ve skupině ještě nezískal ani bod Porto (1.) - Schalke (2.) Výkop: středa 28. listopadu 21:00 Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) Bilance: 5 1-2-2 (6:7) Zajímavosti: - Portu stačí k postupu remíza, nebo ztráta Galatasaraye; vítězství přihraje portugalskému celku první místo - Schalke si postup zajistí výhrou, případně mu jej zajistí bodová ztráta Galatasaraye - Schalke v pohárech v Portugalsku nikdy neprohrálo (5 výher, 1 remíza) - Porto ani Schalke ve skupině ještě neprohrály