Liga mistrů je víc než lákadlo, ale jdeme krůček po krůčku, řekl plzeňský Řezník

Plzeň - Podle obránce Radima Řezníka je pro plzeňské fotbalisty obrovské lákadlo zahrát si znovu základní skupinu Ligy mistrů. Třiatřicetiletý pravý bek ale cítí, že Viktoria musí postupovat krůček po krůčku jako v minulé sezoně, kdy překvapivě získala titul v nejvyšší soutěži.

Západočeši nastoupili v elitní Champions League třikrát v historii, naposledy v roce 2018. Od té doby se do hlavní fáze evropských pohárů neprobojovali. Svěřenci trenéra Michala Bílka letos začnou ve 2. předkole Ligy mistrů proti HJK Helsinky, nebo RFS Riga. Pokud uspějí, tak vedle postupu získají jistotu účasti ve skupině Evropské konferenční ligy. Pro účast v LM potřebují Plzeňští vyřadit tři soupeře.

"Asi už nás tady moc není, co jsme hráli skupinu Ligy mistrů. Je to něco neuvěřitelného proti takovým mančaftům. Hráli jsme s posledním vítězem Realem Madrid, Bayernem Mnichov, Manchesterem City a dalšími. Lákadlo je asi slabé slovo. Každý by to chtěl zažít znova, ale zase jdeme krůček po krůčku a chceme hrát skupinu evropských pohárů," řekl Řezník na tiskové konferenci.

Týmy z Helsinek a Rigy zatím příliš nezná. "Viděl jsem jenom los. Budeme dostávat informace od trenérů. Oni asi teď také moc neví a musí se podívat, sbírat veškeré informace a předávat nám je, abychom se dobře nachystali," konstatoval rodák z Českého Těšína.

Zdálo se, že Západočeši v minulém ročníku měli dlouho zakázáno používat slovo "titul", v nové sezoně se zřejmě nebude v Plzni mluvit ani o jeho obhajobě. "Vždycky jsme chtěli hrát o nejvyšší příčky a teď to bude stejné. Zase bude důležitý start do ligy. Samozřejmě chceme zvládnout dvojzápas s Helsinkami nebo s Rigou, pak bude více zápasů. Potřebujeme na to kádr, a abychom byli všichni zdraví," prohlásil Řezník, který s Viktorií od roku 2011 získal pět titulů.

Loni začínal letní přípravu ve velké nejistotě, protože Plzeň s ním nepočítala. Vzhledem k velké marodce ale v mužstvu zůstal a dobrými výkony si vysloužil novou smlouvu. "Určitě to nebylo příjemné po tak dlouhé době, že se se mnou nějak nepočítá. Ale otočilo se to a já jsem byl za to strašně rád. Ve Viktorce jsem chtěl vždycky zůstat. Snažil jsem se, abych dostal další smlouvu, takže jsem ji dostal. Je dobře, že jsme to zvládli a urvali titul. S námi se prostě musí pořád počítat," dodal ostravský odchovanec.