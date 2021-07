Lieser zkusí v golfovém turnaji dýchat na záda světovým hvězdám

Tokio - Na jednom z nejstarších hřišť v Japonsku se rozdají olympijské medaile v golfu. Muži rozehrají čtyřkolový turnaj v Kasumigaseki Country Clubu ve čtvrtek a světovým hvězdám v čele s domácím Hidekim Macujamou či čerstvým vítězem The Open Colinem Morikawou z USA se pokusí držet krok i první český golfista na hrách Ondřej Lieser.

Devětadvacetiletý profesionál Lieser si účast v Tokiu vybojoval loňským celkovým vítězstvím v druhé evropské sérii Challenge Tour. Díky tomu se posunul ve světovém žebříčku dostatečně vysoko (231.), aby se v redukovaném pořadí dostal mezi šedesátku vyvolených.

A právě na Mallorce, kde slavil vítězství ve finálovém turnaji v Challenge Tour, ladil po letošní dosud nevýrazném sezoně formu na olympijský turnaj. "Pocit mám velmi dobrej. Navodil jsem zpátky pozitivní myšlenky," vrátil se Lieser už v Tokiu ke čtrnácti dnům přípravy v Palmě de Mallorca.

První dvě kola půjde po hřišti v trojici s Indem Udayanem Manem a Španělem Jorge Campillem. Konkrétní cíle na konečné umístění si nedává. "Ale věřím tomu, že pokud budu hrát svůj nejlepší golf, tak jsem schopný bojovat o nejvyšší příčky. Jde o to to poskládat to do těch čtyř kol. Nechci, aby to znělo namyšleně, že jsem si sem přijel pro medaili, ale každý sportovec by olympijskou medaili rád měl. A někde v koutku duše tomu věřím. Hrajeme čtyři kola, je to takový maraton, takže bych nechtěl vypustit jedinou ránu na hřišti nebo jedinou ránu podcenit," uvedl Lieser.

Ze světových hvězd se těšil na Španěla Jona Rahma, ale první hráč světového golfového žebříčku přišel o Tokio kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Lieser už si při tréninku stihl najít "náhradníky". "Nenápadně jsem se na drivingu vetřel mezi (Američana) Justina Thomase a (Nora) Viktora Hovlanda, takže já už jsem docela spokojenej," usmíval se Lieser.

Favority turnaje jsou Američané - světová trojka Morikawa, čtyřka Thomas a pětka Xander Schauffele. Startovat chtěl i šestý hráč světa Bryson DeChambeau, ale podobně jako Rahm mu cestu znemožnil covid-19. Sice chybí obhájce zlata z Ria 2016 Angličan Justin Rose, ale napodobit ho z Evropanů můžou Hovland, Britové Paul Casey a Tommy Fleetwood či Rory McIlroy, který se rozhodl reprezentovat Irsko. "Nejsem patriot, ale golf na olympiádě potřebuje nejlepší hráče a já jsem tady, protože si myslím, že je potřeba golf prezentovat co nejlépe," pronesl McIlroy.

Turnaj se bude hrát bez fanoušků, ale zraky Japonska budou po vyřazení tenistky Naomi Ósakaové upřeny na Macujamu. Letošní držitel zeleného saka za triumf na Masters kvůli koronaviru nehrál British Open. "Snad se mi podařilo připravit se co nejlépe," řekl Macujama. Chce využít i znalosti domácího hřiště. "Pomohlo mi dostat se na současnou úroveň a třeba se teď ještě zlepším."

Olympijský vítěz získá vedle zlaté medaile rovněž pro příští rok možnost startu na všech čtyřech turnajích kategorie major a k tomu i na The Players Championship.