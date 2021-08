Lieser doufá, že jeho účast na olympiádě české golfisty motivuje

Tokio - Na hřišti se golfistovi Ondřeji Lieserovi nedařilo. S výsledkem deseti ran nad par uzavřel startovní pole olympijského turnaje v Tokiu, ale doufá, že už postup na hry pod pěti kruhy bude motivací pro ostatní české hráče.

"Když se nebudeme bavit o mé hře, se kterou nemůžu být spokojený, tak to, že jsem tady vůbec mohl být, že jsem se sem svými výsledky probojoval, je pro mě strašně velký úspěch," řekl devětadvacetiletý Lieser, první český muž mezi šedesátkou golfistů na olympiádě.

Loňský vítěz druhé nejvyšší evropské série Challenge Tour za sebou vidí novou generaci hráčů, kteří by se mohli na mezinárodní scéně prosadit. A jeho start na olympiádě by mladým mohl dodat sebevědomí. "Nebudu jim říkat, že mají švihat líp, patovat jinak. Ale mohlo by jim pomoct, když si řeknou: Dokázal to Ondra, tak my můžeme taky. Za to bych byl strašně rád."

Lieserovi se nedaří celý rok a na náročném olympijské hřišti v Kasumigaseki Country Clubu to bylo vidět. Ani v jednom ze čtyř kol se nedostal pod par a jeho hru vystihla dnešní závěrečná devítka s eaglem i bogey. "Zahraju dvě dokonalé jamky, dvě příšerné jamky, dvě dokonalé jamky a dvě příšerné jamky. Mám výkyvy a s tím se těžko hraje," konstatoval. "Jsem rád, že jsem byl schopný sám sebe tlačit do cíle a finálová devítka byla aspoň za minus tři."

Nervozita z premiéry na olympiádě a mezi hvězdami jeho švih neovlivňovala. "Až mě to trochu děsí. Stojím na olympiádě na prvním odpališti, možná by bylo dobrý, kdybych byl trochu nervózní, ale nic tam není. Na druhou stranu se držím několik let toho svého, hraju ránu od rány, což mi pomáhá oprostit se od okolního tlaku," řekl 252. hráč světového žebříčku.

Za možnost startovat na olympiádě byl vděčný. Bydlel i s českou výpravou v olympijské vesnici. "Hodně golfistů bydlí v okolí hřiště, ale já chtěl zažít atmosféru vesnice. A jsem za to strašně rád. Když v pátek přicházel zlatý Lukáš Krpálek a všichni tleskali a skákali, tak to bylo neskutečné. Dojalo mě to. Když jsem viděl, co ten člověk dokázal, podruhé na olympiádě...," řekl.

Po dohrání svého finálového kola se spěchal osprchovat a šel sledovat boj o medaile. V nejbližších týdnech by se měl mimo jiné představit na domácím turnaji okruhu European Tour D + D Real Czech Masters, který se na hřišti Albatross uskuteční od 19. do 22. srpna.