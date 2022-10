Lídry zemí EU čeká těžká debata o omezení cen plynu, jednotní nejsou

Brusel - Nalézt jednotný přístup k dalším receptům na snížení rekordních cen energií se dnes pokusí prezidenti a premiéři zemí Evropské unie v Bruselu. První den dvoudenního summitu věnují zejména debatě o možné regulaci cen plynu, na něž zatím nemají jednotný pohled. Bavit se budou i tom, jak zareagovat na stupňující se ruskou agresi a jak dále podporovat Ukrajinu.

Šéfové států a vlád budou mít na stole návrh dalších kroků, jimiž by EU mohla omezit dopad drahých energií na obyvatele a firmy. Očekává se, že se shodnou na společných nákupech plynu zejména pro plnění zásobníků či na úpravě referenční ceny plynu. Krátce před schůzkou lídrů jsou však členské země rozděleny v pohledu na případný strop pro cenu plynu.

O ten usiluje většina států včetně Česka, které bude zastupovat premiér Petr Fiala. Vlády se však liší v pohledu na podobu tohoto omezení a některé země v čele s Německem jej zcela odmítají. Do navrhovaných závěrů summitu se tak zatím dostala zmínka o navržení dočasného rámce pro cenový strop na plyn využívaný k výrobě elektřiny, která je však doplněná řadou podmínek. Diplomaté očekávají, že o tomto bodě povedou političtí vůdci nejdelší debatu a jeho podoba v závěrech je zatím nejistá.

Lídři zemí patrně odsoudí nelegální ruské pokusy o anexi ukrajinských území a budou hovořit o tom, jak "dále zvýšit tlak na to, aby Rusko ukončilo svou útočnou válku". Summit má také pohrozit dalšími sankcemi Bělorusku, pokud by se zapojilo do ruské invaze. Chystá se rovněž vyzvat k rychlému uvolnění zbývajících tří miliard eur (73,5 miliardy korun) z dosud schválené makroekonomické pomoci Ukrajině a opět se zavázat k podpoře její poválečné rekonstrukce.