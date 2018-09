Brusel - Premiéry a prezidenty zemí EU čeká ve středu a ve čtvrtek na neformálním summitu v rakouském Salcburku kromě jiného také diskuse o nedávném návrhu Evropské komise na výrazné posílení mandátu i sil evropské pobřežní a pohraniční stráže už k roku 2020. Vysoce postavený diplomat obeznámený s přípravou schůzky dnes novinářům řekl, že názory členských zemí na tuto otázku se liší a je třeba jejich pohledy vyjasnit.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker minulý týden v Evropském parlamentu oznámil návrh svého týmu na posílení mandátu unijní pohraniční stráže k roku 2020 na 10.000 lidí. Nově by stráž, vzniklá na základě agentury Frontex, měla podporovat členské země EU při ochraně vnější hranice. Její příslušníci by se zapojovali do rychlé identifikace migrantů a návratů těch, kdo na pobyt v EU nemají právo.

Mezi politiky, kteří plán komise už veřejně odmítli, patří také český premiér Andrej Babiš i jeho slovenský kolega Peter Pellegrini. Ti v pondělí po společném jednání vlád obou zemí v Košicích uvedli, že by se jednalo o zbytečnou paralelní strukturu k pobřežním strážím evropských států a že za rozumnější považují posílení národních opatření. "Jsem přesvědčen, že Řecko, Itálie a Malta žádný Frontex nepotřebují," prohlásil Babiš.

Neformální diskuse v Salcburku by se měla následně promítnout do závěrů řádného unijního summitu v říjnu. Evropská komise by přitom chtěla, aby členské státy i europarlament její návrhy jako prioritu potvrdily ještě před eurovolbami na jaře 2019.

Diplomaté očekávají, že ve středu u večeře nejprve rakouský kancléř Sebastian Kurz své kolegy z EU seznámí se stavem projednávání či provádění nejrůznějších návrhů, kterými unie na migrační krizi reagovala. Uvést by například měl, že ohledně reformy azylového systému, kde se pohledy zemí liší už několik let, se zatím ani nynějšímu rakouskému předsednictví unie nepodařilo najít v sérii dvoustranných jednání kompromisní řešení.

Přesto, že jsou příchody migrantů nyní na číslech z doby před krizí let 2014 či 2015, téma dál výrazně ovlivňuje politickou debatu v řadě zemí evropského bloku. S nejnovějšími návrhy Říma by měl například ve středu přijít italský premiér Giuseppe Conte. Právě Itálie, kde nyní vládne kabinet s výrazně protimigrační rétorikou, trvá na co největší solidaritě ostatních zemí se svou situací. Statistiky ale ukazují, že nejvíce migrantů nyní přichází do politicky na evropské úrovni daleko "tiššího" Španělska.

"Chtěl bych otevřeně poznamenat následující: úkol ukončit migrační krizi je společným zadáním pro členské země a instituce unie. Dokud ji někteří budu chtít vyřešit, ale jiní jen využít, zůstane neřešitelná," napsal před salcburským setkáním do hlavních měst EU předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk. Doufá, že se ve středu a ve čtvrtek podaří ukončit vzájemné rozpory a vrátit se ke konstruktivnímu přístupu. Právě to totiž podle něj přináší výsledky.

Jednou z částí diskusí v Salcburku by ale také mohl být jen malý pokrok při realizaci některých věcí, na nichž se lídři unijních zemí dohodli na posledním summitu v červnu. Posun totiž zatím nenastal u "kontrolovaných center" k rychlému rozlišování mezi migranty a vracení těch bez nároku na azyl. Ta by měla být na území unijních zemí a právě tam by měly lodě odvážet migranty zachráněné na moři. Žádný stát EU se ale zatím nepřihlásil k tomu, že by takové středisko chtěl na svém území hostit, byť s výraznou pomocí ze strany EU a jejích agentur jako je právě pohraniční stráž či unijní agentura pro azylovou problematiku.

Diplomaté podotýkají, že v takové situaci se jen těžko mohou posunout jednání o další části červnových závěrů, tedy o vzniku podobných středisek se zeměmi například na severním pobřeží Afriky.