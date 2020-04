Lídry EU čeká náročná debata o penězích na oživení ekonomik

Brusel - Dlouhodobý plán pro oživení ekonomik ochromených pandemií způsobenou koronavirem bude hlavní náplní čtvrtečního videosummitu lídrů zemí Evropské unie, kteří se budou snažit sblížit své často velmi odlišné postoje k objemu i charakteru unijní pomoci. Předseda Evropské rady Charles Michel dal před jednáním najevo, že neočekává konečnou dohodu, ale co největší posun v diskusi o vytvoření pokrizového fondu. Prezidenti a premiéři by se naproti tomu podle unijních činitelů měli bez zásadnějších obtíží shodnout na podpoře dříve navržených stimulů či koordinovaného plánu uvolňování koronavirových restrikcí.

Státy EU a unijní instituce se v posledních týdnech bezvýsledně pokoušejí shodnout na parametrech společného fondu oživení, který může podle některých státníků zásadně ovlivnit budoucnost unie. Nemoc covid-19 nejhůře zasáhla jihoevropské státy, které se již před vypuknutím pandemie potýkaly s vysokou nezaměstnaností či rostoucím dluhem. Itálie či Španělsko se proto snaží, aby objem pomoci byl co nejštědřejší a měl v ideálním případě formu přímých grantů. Na druhé straně stojí státy takzvané šetřivé skupiny jako jsou Německo či Nizozemsko, které kvůli obavě z velkého společného zadlužení EU chtějí, aby vlády dostávaly z Bruselu úvěry, které by musely splatit.

"Většina zemí počítá pro fond oživení spíše s půjčkami," řekl dnes novinářům vysoce postavený unijní činitel, podle něhož ovšem EU plánuje i využití přímých subvencí pro státy v rámci příštího sedmiletého rozpočtu. Množství návrhů, s nimiž jednotlivé země přišly v posledních dnech, však podle něj předznamenává dlouhou diskusi, která čtvrtečním summitem neskončí.

Michel v tradičním předsummitovém dopise lídrům napsal, že chystaný fond má mít "dostatečnou velikost a zacílení na nejzasaženější odvětví a zeměpisné části Evropy". Na jeho konkrétních podmínkách by se podle něj měly unijní země shodnout co nejdříve.

"S tímto záměrem navrhuji, abychom pověřili (Evropskou) komisi analýzou přesných potřeb a aby komise přišla s návrhem odpovídajícím výzvě, jíž čelíme," uvedl šéf unijních summitů. Země se musí shodnout nejen na velikosti fondu, která by podle EK měla dosáhnout nejméně jednoho bilionu eur (28 bilionů korun), ale také na způsobu rozdělování peněz.

Podle Michela by měl fond vycházet z principů solidarity, flexibility, soudržnosti a respektu k unijním hodnotám. Čerpat z něj tedy budou moci co nejpružněji všechny země zasažené pandemií, které dodržují zásady vlády práva.

Unijní činitelé odhadují, že k hledání kompromisu bude potřeba až několik měsíců a zásadní podmínkou jeho nalezení je osobní setkání lídrů, které by mohlo v případě příznivého vývoje pandemie přijít na řadu v červnu.

Lídři budou od vypuknutí pandemie jednat na dálku již počtvrté během půldruhého měsíce. Podle zmíněného činitele by měli bez větší diskuse odsouhlasit krátkodobější ekonomické stimuly, na nichž se začátkem dubna shodli ministři financí. Opatření v celkové výši 540 miliard eur (15 bilionů Kč) spočívají ve využití záchranného fondu eurozóny ESM, záruk pro firmy od Evropské investiční banky a podpoře krátkodobého zaměstnání v rámci programu SURE. Podpořit by šéfové států a vlád ve čtvrtek měli i plán koordinovaného uvolňování omezení přijatých kvůli pandemii.