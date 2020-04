Lídry EU čeká debata o fondu na oživení ekonomik po pandemii

Brusel - Složitá debata s otevřeným koncem čeká dnes prezidenty a premiéry zemí Evropské unie, kteří budou na dálku probírat budoucí společnou pomoc ekonomikám ochromeným pandemií způsobenou koronavirem. Lídři jsou rozdělení v pohledu na to, kolik peněz by EU měla dát dohromady a jak je státům poskytovat. Předseda Charles Michel by po již čtvrtém videosummitu rád získal jasnější představu o parametrech fondu oživení, jehož návrhem by dnes měli političtí vůdci pověřit Evropskou komisi.

Řada unijních států přišla v posledních dnech s vlastními návrhy, jak by fond oživení, z něhož budou země moci zřejmě čerpat i několik let, měl vypadat. Komise orientačně hovoří přibližně o bilionu eur (28 bilionech korun) a tvrdí, že by měl být fond úzce spjat s budoucím sedmiletým rozpočtem. Nejhůře zasažené země jako Itálie či Španělsko se snaží, aby objem pomoci byl co nejštědřejší a měl v ideálním případě formu přímých grantů. Na druhé straně stojí státy takzvané šetřivé skupiny jako jsou Německo či Nizozemsko, které kvůli obavě z velkého společného zadlužení EU chtějí, aby vlády dostávaly z Bruselu úvěry, které by musely splatit.

Unijní činitelé odhadují, že dnes by se lídři mohli v lepším případě shodnout na některých obecných vodítkách pro komisi, která Michel navrhl v rámci "cestovní mapy k oživení". Tedy například na tom, že fond má mít dostatečnou velikost a být určen především pro nejzasaženější odvětví a regiony Evropy. Zároveň má umožnit flexibilní čerpání a být k dispozici všem zemím podle principu unijní soudržnosti. Shoda na konkrétnější podobě pomoci se však neočekává.

Politici by měli pověřit stanovením parametrů fondu Brusel a pak se do léta při dalším summitu shodnout na jeho konečné podobě.

Dnes by kromě toho šéfové států a vlád bez větší diskuse měli podpořit předchozí ekonomické stimuly v celkové výši 540 miliard eur (15 bilionů korun), na nichž se začátkem dubna shodli ministři financí. Odsouhlasit by měli i plán Bruselu na koordinované uvolňování omezení přijatých kvůli pandemii.