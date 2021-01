Lídři zemí EU řeší, jak zlepšit očkování a bránit šíření mutací

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na dnešní večerní videokonferenci hledají způsob, jak zabránit šíření nových mutací koronaviru a co nejméně přitom omezovat pohyb přes hranice. Političtí vůdci sedmadvacítky se rovněž pokoušejí najít cestu k co nejefektivnějšímu pokračování očkovací kampaně, která v současnosti naráží na nedostatek vakcín.

Některé země chtějí tlačit na výrobce či dosáhnout co nejrychlejšího schválení dalších vakcín. Podle unijních činitelů nebude mít videosummit společný závazný výstup a půjde spíše o výměnu podnětů.

Lídři některých zemí, například Německa či Belgie, dávali před začátkem jednání najevo, že se budou snažit přesvědčit své kolegy k přijetí účinných kroků v boji proti šíření mutací, které jsou považovány za nakažlivější než dosavadní varianty viru. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že pokud nebudou sousední země, mezi nimiž zdůraznila kvůli vysokému počtu nově nakažených Česko, souhlasit s přísnějšími pravidly pro testování, může Berlín znovu zavést hraniční kontroly. Belgický premiér Alexander De Croo prohlásil, že se chystá navrhnout zákaz všech zahraničních cest, které nejsou nezbytně nutné.

Vedle testů a restrikcí jsou druhým hlavním tématem jednání lídrů vakcíny. Zástupci několika zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše chtějí večer tlačit na co nejrychlejší schválení dalších vakcín Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a na zrychlení produkce očkovacích látek. Unijní země mají v rámci společných nákupů zatím k dispozici dvě vakcíny od výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna, koncem ledna by mohla EMA schválit třetí preparát od společnosti AstraZeneca.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce šéfy států a vlád ujistit o tom, že Brusel bude naléhat na výrobce, aby zemím dodávali maximální možné množství dávek v co nejkratším čase. Komise v úterý stanovila pro státy nezávazný cíl, aby do léta naočkovaly nejméně 70 procent svých dospělých obyvatel. Zároveň přislíbila, že navzdory místy váznoucím dodávkám a zatím nedostatečným výrobním kapacitám budou mít do konce března dostatečné množství vakcíny k masivnímu očkování.

Premiéři jihoevropských zemí jako jsou Řecko či Portugalsko, které doufají v letní návrat turistů, hodlají během večera získat podporu kolegů pro zavedení jednotného "očkovacího pasu". Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela musí státy v nejprve probrat, za jakých podmínek by celounijní osvědčení mohlo fungovat, aby lidem například usnadňovalo cesty přes hranice. Někteří činitelé upozorňují, že je nejprve nutné vyřešit otázky ochrany soukromí či vyloučit, že by využívání certifikátu diskriminovalo neočkované lidi.