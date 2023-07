Lídři zemí EU a Latinské Ameriky jednají o klimatických změnách či obchodu

Brusel - Evropská unie chce přesvědčit státy Latinské Ameriky o potřebě větší spolupráce v řadě oblastí od boje proti klimatickým změnám po obranu demokracie v době ruské agrese na Ukrajině. Na úvod jednání lídrů zemí evropského bloku a Společenství států Latinské Ameriky a Karibiku (CELAC) to řekl předseda Evropské rady Charles Michel. Podle českého premiéra Petra Fialy je jednání také šancí na posílení obchodních vazeb a příležitostí, jak vyvážit velký vliv Číny v regionu.

Šest desítek prezidentů a premiérů zemí EU a CELAC se po osmi letech sešlo k jednání, které má být podle některých evropských lídrů příležitostí získat zámořské státy mimo jiné pro ekologicky odpovědnější politiku. "Výzvy, kterým čelíme, jsou urgentní a složité. Nemůžeme si dovolit dalších osm let do příštího summitu," prohlásil na začátku schůzky Michel, podle něhož by měly obě strany posílit kontakty a scházet se na vrcholné úrovni každé dva roky.

Mnozí evropští politici přiznávají, že unie se Brazílii, Argentině a dalším zemím regionu věnovala málo, čehož Čína využila k vybudování své dominantní pozice. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes oznámila, že EU je v příštích čtyřech letech připravena investovat v Latinské Americe 45 miliard eur (přes bilion korun) do desítek projektů spojených s přechodem ke klimaticky odpovědnému a digitálnímu hospodářství. Čína přitom podle odhadů expertů investovala v regionu stovky miliard eur. "Evropa usiluje o to, aby ji státy Latinské Ameriky a Karibiku chtěly jako partnera," řekla von der Leyenová během jednání.

EU chce také přesvědčit latinskoamerické státy, aby se jasně postavily na stranu Ukrajiny čelící ruské agresi. Řada zemí regionu ruskou invazi jasně odsoudila, některé včetně největší Brazílie však odmítají podpořit Kyjev a země jako Venezuela či Nikaragua jsou přímo ruskými spojenci.

"Byli jsme docela arogantní v posledních několika dekádách. Je to pro nás budíček. Abychom už nikdy neudělali stejnou chybu," řekl novinářům před jednáním nizozemský premiér Mark Rutte s odkazem na neochotu části států vyjít EU vstříc. V aktuálním návrhu společného prohlášení nechtějí země CELAC připustit jasné odsouzení ruské agrese, ale pouze "vyjádřit obavy z války na Ukrajině".

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva dal během jednání najevo, že jeho země se nehodlá zapojit do přímé podpory Kyjeva. "Závod ve zbrojení činí boj proti klimatickým změnám ještě obtížnějším," prohlásil lídr dvousetmilionové země, po níž chce EU důslednější kroky proti odlesňování Amazonie.

Zámořské země naproti tomu hodlají do společné deklarace prosadit kritickou zmínku o někdejším evropském kolonialismu a obchodu s otroky z Afriky. "To je téma, o kterém bychom měli vést vážnou debatu," prohlásil premiér karibského ostrova Svatý Vincenc a Grenadiny Ralph Gonsalves, jehož země v současnosti sdružení CELAC předsedá.

Podle předsedy české vlády je dnešní jednání také příležitostí posílit obchodní vazby a také možnosti dovozu strategických surovin. Český export do Brazílie podle Fialy loni poprvé přesáhl deset miliard korun, vývoz do Mexika dosáhl rekordních 21,5 miliardy korun.