Lídři vládních stran a odboráři budou jednat o růstu platů ve veřejné sféře

Praha - Předsedové a předsedkyně vládních stran a odboroví předáci budou dnes spolu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory kvůli vysoké inflaci žádají pro pracovníky veřejných služeb a správy přidání buď od srpna, nebo od září. Pro lidi se zmrazeným platem požadují navíc deset procent a pro učitele a zdravotníky pevnou částku 700 až 1000 korun. Pro všechny pak chtějí vyjednat ještě další zvýšení od ledna. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vláda počítá s růstem zmrazených platů o deset procent od září a s přidáním bezpečnostním složkám také o deset procent od ledna. S odboráři se chce dohodnout na růstu ostatních platů v příštím roce.

Předsedové a předsedkyně svazů veřejné sféry se o dalším postupu radili minulý týden. Premiéra Petra Fialu (ODS) požádali o vládní návrh předem. Mluvčí svazů Pavel Bednář ČTK řekl, že do pondělního odpoledne podklady nedorazily. Devět odborových svazů veřejné sféry na podporu požadavků vstoupilo začátkem června do stávkové pohotovosti, další čtyři je podporují.

Výdělek se pro letošek zmrazil úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ platu neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656.500 lidí. Inflace v červnu meziročně dosáhla 17,2 procenta.

Platy ve veřejné sféře stanovuje pět tabulek. Podle Jurečky kabinet od září počítá s desetiprocentním navýšením částek v první tabulce, ale ne ve státní službě. Přidání by se tak týkalo nepedagogických pracovníků ve školství a nezdravotnických profesí ve zdravotnictví či lidí z příspěvkových organizací. Výdělek by tedy měl vzrůst zaměstnancům muzeí a galerií, hercům z divadel či hudebníkům z orchestrů, kuchařkám, uklízečkám, vrátným či školníkům. Do skupiny patří i úředníci samospráv. Spadají sem také třeba zaměstnanci sportovišť, pečovatelských služeb či domovů, které zřizují města.