Lídři vládní koalice jednají o důchodech, Jurečka chce shodu s opozicí

Praha - Lídři vládní koalice, kteří dnes odpoledne začali jednat na úřadu vlády o důchodové reformě, mají probírat parametrické úpravy jako například dobu pojištění. Novinářům to před zahájením jednání řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Budeme dnes probírat věci kolem parametrických úprav v rámci důchodové reformy, řekl při příchodu Jurečka. Bude se podle něj debatovat například o době pojištění nebo o těžkých profesích.

"Otázka budoucích valorizací by měla fungovat tak, aby to bylo lépe svázáno třeba i s růstem reálných mezd a inflačním košem,“ dodal před jednáním předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš. Ministerstvo práce by dnes podle něj mělo předkládat kvalifikované návrhy.

Jurečka chce, aby mechanismus zvyšování penzí byl vyvážený vůči ostatním částem společnosti a aby byl víc přijatelný pro státní rozpočet a hlavně udržitelný do budoucna. Změna valorizací se podle něj dohodla na koaliční úrovni již v minulém týdnu. Připomněl, že v příštích dnech a týdnech bude jednat s opozicí a sociálními partnery a bude čekat, jaké budou jejich případné podněty. "Takže následně poté bych zveřejnil ten návrh, který potom odešleme do meziresortního připomínkového řízení," uvedl.

Jurečka zdůraznil, že chce také hledat shodu s opozicí a se sociálními partnery. Například ve středu se má setkat se zástupci opozičního klubu SPD. "My máme nějakou představu, ale ta představa není neměnná. Budu čekat na to, jakým způsobem bude případně opozice reagovat. Já budu rád, když u tohoto tématu, úpravy valorizace, úpravy podmínek pro předčasné důchody, abychom měli maximálně možnou shodu. Je to důležité nikoli pro tuto vládu, ale je to důležité pro budoucnost této země," řekl.

"My se určitě dohodnout musíme," řekl novinářům předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. "Musíme se shodnout na úpravě valorizace tak, aby lépe respektovala potřeby seniorů, ale zároveň, aby byla dlouhodobě udržitelná. Určitě se musíme bavit také o systému předčasných důchodů tak, aby se nevyplácelo jako doposud jít do důchodu dřív,“ dodal. Politici by podle něj měli také debatovat o třetím penzijním pilíři, aby se lidem vyplácelo více si šetřit na důchod. Podle Jakoba je nezbytné vrátit se k valorizací důchodů tak, jak byla před rokem 2018. U inflace pak pokládá za vhodné zohlednit spotřebitelský koš důchodců. Je podle něj potřeba, aby reforma prošla parlamentem nejpozději na podzim, aby mohla vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku.

Poslanec STAN Lukáš Vlček řekl, že jde na jednání s optimismem, protože si všichni uvědomují tlak na veřejné finance a důchody. "Bavme se o tom, že ten systém, aby byl dlouhodobě stabilní, tak opravdu musí být velmi robustní, nesmí být závislý na jednom jediném parametru. Pak se teprve můžeme bavit o nějaké shodě, která může mít i dlouhodobou politickou platnost," dodal.

Opoziční hnutí ANO a SPD tvrdě kritizovala a obstruovala sněmovní projednávání poslední vládní důchodové novely, která zkrátila červnové mimořádné průměrné zvýšení důchodů z předpokládaných 1770 korun na 760 korun. Hnutí ANO chystá návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu, SPD apeluje na to, aby mohla připojit podpisy svých poslanců. Podle SPD by tak získal návrh větší legitimitu.

Jurečka v pátek řekl, že novelu s trvalou změnou valorizace důchodů a podmínek předčasných penzí vláda projedná za několik týdnů. Úpravy však chce nejdřív prodiskutovat nejen s opozicí, ale také s odboráři a zaměstnavateli, poté je předloží kabinetu.

Kabinet navrhuje kvůli zadlužování růst penzí zpomalit. Jako krok k nutnému ozdravení veřejných financí to doporučují také Národní rozpočtová rada (NRR) a Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle plánů resortu by méně měly růst vyšší důchody, víc naopak ty nízké.

Podle plánu ministerstva práce by se vyšší penze měly navyšovat pomaleji než nižší. Vláda to prosadila zatím jednorázově u červnové mimořádné valorizace, kdy se všechny důchody zvednou o stejnou částku a jen část zvýšení bude podle zásluhovosti. Výhodnější je to právě pro nízké důchody. Nově by tak část přidání mohla být v paušální částce a méně než dosud by se navyšovalo procentně. Peníze by se tak víc přerozdělovaly ve prospěch nižších důchodů.

MPSV navrhlo zavést valorizaci příspěvků na péči a zvýšit nejnižší příspěvek

Ministerstvo práce navrhlo zavést pravidelnou valorizaci příspěvků na péči. Rostl by jako zásluhový díl důchodů. Podle návrhu by se mohl také nejnižší ze čtyř příspěvků pro dospělé zvýšit z 880 na 2000 korun měsíčně. Vyplývá to z chystané novely o sociálních službách. Podle podkladů k novele by se po navýšení dávky výdaje ročně zvedly zhruba o 1,2 miliardy korun, další miliardy by byly potřeba na pravidelné přidávání. Před zaváděním nových valorizací a zadlužováním varuje Národní rozpočtová rada (NRR). Kroky ke snížení schodku i na podporu domácností projednává dnes koalice.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív ČTK řekl, že by chtěl letos v koalici vyjednat nejen navýšení rodičovské, ale také příspěvku na péči. Připustil, že by bylo na dluh. Státní rozpočet je v posledních letech ve stomiliardových schodcích. Vláda slibuje ozdravení. Jurečka uvedl, že si stav státních financí uvědomuje, přesto se chce s ohledem na obtížnou situaci zranitelných osob o navýšení pokusit. Místopředseda vládní ODS Martin Kupka minulý týden řekl, že je nutné požadavky na zvyšování dávek dát dohromady s doporučeními Národní ekonomické rady vlády (NERV) ke snížení deficitu.

Příspěvek na péči činí podle závislosti na pomoci pro dospělé měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a pro děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. Dávku v prosinci pobíralo 364.300 lidí. Loni se vyplatilo téměř 36,4 miliardy korun, meziročně téměř o 3,7 miliardy víc. Pro letošek má resort práce ve svém rozpočtu 37,6 miliardy korun.

Za příspěvek si na péči mají handicapovaní a senioři platit opatrování doma či v zařízeních. Nejnižší dávka by měla podle novely znovu být 2000 korun jako do roku 2011, kdy se snížila kvůli tehdejší krizi a snaze omezit zadlužení. Příspěvky by se nově měly také pravidelně valorizovat. Růst by měly stejně jako zásluhová procentní výměra důchodů. Ta se od loňského ledna upravovala celkem čtyřikrát a znovu se zvedne v červnu. Pokud by pravidla už platila, od začátku loňského ledna by se příspěvek z 6600 korun dostal letos v červnu podle propočtu ČTK na 8950 korun. Z 19.200 korun by se zvedl na 24.570 korun. Koalice jedná teď ale i o změně vzorce pro valorizaci penzí.

Podle podkladů k novele by zvýšení spodní dávky pro dospělé stálo ročně asi 1,2 miliardy korun. Při valorizaci o deset procent by na rok bylo potřeba navíc 3,3 miliardy korun a při přidání o 15 procent 4,9 miliardy korun. Suma by postupně rostla. Do roku 2026 ministerstvo práce výdaje spočítalo asi na 22 miliard korun.

Proti se staví ministerstvo financí. Žádá odstranění ustanovení o valorizaci z novely. Poukazuje na každoroční růst výdajů i na to, že velká část příjemců pobírá starobní či invalidní důchod, který se valorizuje. Resort financí také odmítá navyšování dávky bez úprav. "Dlouhodobě postrádáme přehodnocení a zavedení účinných nástrojů ve prospěch efektivnějšího využití příspěvku na péči včetně nastavení adekvátního kontrolního systému tak, aby tento finanční zdroj skutečně směřoval k zajištění adekvátní péče," uvedlo ministerstvo financí. Dodalo, že výdaje sice stále rostou, ale u poskytovatelů péče končí jen malá část z nich.