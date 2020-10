Lídři středních Čech se dohodli na koalici bez ANO

Praha/Ostrava/Brno - Lídři stran ve středních Čechách se dohodli na široké koalici všech uskupení v krajském zastupitelstvu kromě hnutí ANO. Hejtmankou bude volební jednička STAN Petra Pecková. Moravskoslezský kraj povede koalice vítězného hnutí ANO s ODS, lidovci a nově rovněž s ČSSD. Koaliční smlouvu by možná mohli v Jihomoravském kraji dnes večer podepsat zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS s podporou Svobodných a Starostové pro jižní Moravu.

Zástupci stran začínají pracovat na programovém prohlášení, koaliční smlouvu musí nejdříve projednat stranické orgány a zastupitelské kluby. Lídři stran to řekli novinářům po dnešním společném jednání na krajském úřadě v Praze.

Vítězní STAN se dohodli koalici s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. "Domluvili jsme se na obsazení jednotlivých postů v radě, výborech, v komisích, nalezli jsme na tom shodu. Nalezli jsme shodu také na programových prioritách a teď dále budeme pracovat na programovém prohlášení a samozřejmě celá tato dohoda bude ještě projednána v jednotlivých klubech jednotlivých stran," řekla Pecková.

Konkrétní jména a rozdělení křesel v radě zatím zástupci stran nesdělili. "To je předmětem debaty, která nastane i v rámci jednotlivých zastupitelských klubů," uvedl Kupka. Podle Peckové jsou obrysy jasné a panuje na nich shoda. "Teď budou projednány v jednotlivých klubech a pak budou zveřejněny," dodala.

Nová koalice by se měla opírat o 50 z celkového počtu 65 hlasů v zastupitelstvu. STAN mají 18 křesel, druhá ODS 16, Piráti 12 a Spojenci čtyři. ANO, které ve středních Čechách dosud vládlo, získalo 15 mandátů a náleží mu opoziční role. Podle Peckové by ANO mělo získat funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva.

Moravskoslezský kraj povede vítězné ANO s ODS, lidovci a ČSSD

Moravskoslezský kraj povede koalice vítězného hnutí ANO s ODS kandidující spolu s TOP 09, lidovci a nově rovněž s ČSSD. Dohodli se na tom na svém dnešním jednání představitelé těchto čtyř uskupení. V pětašedesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice převahu 46 hlasů. Novinářům to dnes řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO), který opět stane v čele kraje. Rychlé vytvoření koalice avizoval už po volbách, a to především s ohledem na pondělní vyhlášení nouzového stavu. Koaliční smlouvu uskupení teprve podepíšou, pravděpodobně v úterý v 16:00.

"Dohodli jsme se, že rozšíříme tu stávající koalici o další politický subjekt, je to ČSSD," řekl hejtman. Zástupci stran se dohodli také na postech v radě. "Dohodli jsme se na tom, že ANO bude mít kromě hejtmana další čtyři náměstky, ODS dva náměstky, jednoho radního, KDU-ČSL bude mít dva náměstky a ČSSD bude mít jednoho radního," doplnil.

Celé personální obsazení představitelé koalice ještě nezveřejnili. Podle Vondráka by hejtman měl mít na starosti strategii, bezpečnost a zahraniční vztahy, ANO zůstane oblast financí a investic, regionální rozvoj, jehož součástí bude i zemědělství, dále pak zdravotnictví a nově rovněž dopravu. ODS bude mít náměstka pro průmysl a chytrá řešení a resort školství a nově se bude starat i o životní prostředí. Lidovcům zůstane kultura, kde přibude podpora filmové tvorba a pak sociální oblast. Radní za ČSSD, kterým by měl být Kajnar, bude mít územní plánování.

Vondrák uvedl, že jako dalšího koaličního partnera upřednostnil ČSSD před Piráty, kteří ve volbách výrazně uspěli, především kvůli větším zkušenostem. "Nemůžeme tady tvořit národní frontu. Nicméně chci se s nimi (Piráty) dále bavit. Určitě dostanou nabídku na předsedání kontrolního výboru," uvedl Vondrák.

V pětašedesátičlenném zastupitelstvu má ANO 24 mandátů, ODS deset, Piráti devět, lidovci sedm, SPD šest křesel, ČSSD pět a komunisté čtyři.

Na jižní Moravě by možná dnes mohli podepsat koaliční smlouvu

V Jihomoravském kraji by dnes večer možná mohli zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS s podporou Svobodných a Starostové pro jižní Moravu podepsat koaliční smlouvu. ČTK to řekl lídr KDU-ČSL Jan Grolich, který by se měl stát hejtmanem. Podle něj bude záležet, jak se strany dohodnou, ale také na vnitrostranických schvalovacích procesech. Volby vyhrálo v kraji ANO před KDU-ČSL a Piráty.

Zástupci čtyř stran budou jednat dnes ve svých stranách a večer na brněnském magistrátu. "Potkáme se a uvidíme, zda se dostaneme do bodu, kdy koaliční smlouvu podepíšeme. Je možné, že se domluvíme na všem a budeme schopní to podepsat dnes, nebo budeme muset počkat třeba do zítra (pondělí)," uvedl Grolich.

Podle něj ale záleží i na vnitrostranických procesech. "Je otázka, jestli například Piráti nebudou muset prohnat koaliční smlouvu referendem," nastínil možné zdržení Grolich.

Lidovci mají zájem o regionální rozvoj, kulturu a sport, Piráti nebo ODS by mohli mít životní prostředí, Starostové se zajímají o územní plánování, které měli na starosti i v nynější koalici v čele s ANO. Lidovci by v radě měli mít tři členy stejně jako Piráti a ODS, dva by měli míst Starostové.

Volby v kraji vyhrálo hnutí ANO, které získalo 15 mandátů. Lidovci jich mají 11, Piráti 10, ODS devět, Starostové sedm, Spolu pro Moravu pět, SPD i ČSSD shodně po čtyřech.