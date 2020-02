Lídři států EU zahájí rozpočtový summit, ústupky zatím odmítají

Brusel - Lídři zemí Evropské unie dnes odpoledne dorazili do Bruselu na mimořádný summit, jehož cílem je sblížit jejich zatím zásadně odlišné pohledy na příští víceletý rozpočet EU. Velká část prezidentů a premiérů před začátkem jednání tvrdila, že ze svých požadavků nehodlá slevit a že dohodu bude velmi těžké nalézt. Předseda Evropské rady Charles Michel dal nicméně najevo, že je v případě potřeby připraven summit protáhnout na několik dní.

Političtí vůdci krátce před začátkem jednání většinou opakovali dlouhodobé postoje svých zemí. Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že současný Michelův návrh "opravdu není dobrý" a že jeho země spolu s Rakouskem, Dánskem a Švédskem trvá na snížení celkového objemu rozpočtu o desítky miliard eur proti Michelovým představám. Ty počítají pro období 2021-2027 s celkovou částkou 1,094 bilionů eur (téměř 28 bilionů korun).

O škrtání však nechtějí slyšet státy zvláště východního a jižního křídla EU, které z rozpočtu více dostávají než platí.

"Nebudeme souhlasit se změnou struktury rozpočtu a s jeho snížením," nechal se slyšet polský premiér Mateusz Morawiecki. Stejně jako další lídři zemí profitujících ze zemědělské a kohezní politiky odmítá jejich omezování ve prospěch nových priorit jako jsou azylová politika, digitalizace či výzkum a vzdělávání.

Spory se očekávají i v otázce slev pro bohaté země, s nimiž bez konkrétní výše Michelův návrh počítá a na nichž Německo či Nizozemsko trvají. Rabaty, na něž se mají složit ostatní státy, mají podle představ Berlína či Haagu kompenzovat fakt, že mezeru v unijním rozpočtu ve výši přes deset miliard eur ročně způsobenou britským odchodem budou zaplňovat z větší části peníze zmíněných bohatých zemí.

Například italský premiér Giuseppe Conte či jeho český kolega Andrej Babiš před jednáním prohlásili, že slevy v budoucím rozpočtu jsou pro ně nepřijatelné.

Samotný začátek summitu plánovaný na 15:30 SEČ se zpozdil, neboť politici ještě ladí vyjednávací strategii na bilaterálních schůzkách. Michel se sešel například s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, jejichž země mají jako největší unijní ekonomiky při rozpočtových rozhovorech značnou váhu.

Macron, který měl podle některých diplomatů velký vliv na podobu Michelova návrhu, dnes jako jeden z mála politiků označil jeho text za "krok správným směrem". "Budeme ale bojovat za jeho zlepšení," dodal s tím, že Francie by podobně jako Polsko chtěla více peněz na zemědělství.

Národní lídři většinou očekávají, že jednání se protáhne přinejmenším do pátku. Unijní činitelé připomínají, že v minulosti byly k dohodě o dlouhodobém rozpočtu potřeba alespoň dva summity. I nyní se předpokládá, že konečnou dohodu tato vrcholná schůzka spíše nepřinese.

Nejdříve by se u rozpočtu EU měly podle Babiše dohodnout příjmy

Vrcholní představitelé zemí EU by se dnes na mimořádném summitu věnovaném víceletému rozpočtu pro roky 2021-2027 měli podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nejdříve dohodnout na příjmech rozpočtu a případném pokračování tzv. rabatů, tedy slev. Až následně by měli debatovat o rozdělení peněz. Babiš to dnes řekl při příjezdu na summit.

Dodal, že pro ČR je naprosto nepřijatelný návrh ohledně emisních povolenek. Podle plánu předsedy Evropské rady Charlese Michela by měly země odvádět část výnosů z emisních povolenek do evropského rozpočtu na politiky spojené s ekologií. ČR by v případě schválení tohoto návrhu přišla o zhruba dvě miliardy korun ročně.

"Měli bychom zůstat v jednoduché rovině, a to je říci si nejdříve, kolik se zaplatí, jestli zůstanou rabaty nebo ne, a potom to rozdělit. Rozpočet EU je jediný na světě, kde se nejdříve rozděluje a pak se hledají zdroje. Je tam prostor rozdělit ty peníze lépe, a to i podle našich představ," uvedl Babiš. Odchodem Británie z EU přijde evropský rozpočet o zhruba deset miliard eur ročně.

Babiš dále uvedl, že je pesimistický ohledně navrhovaných nových zdrojů evropského rozpočtu, tedy příjmů z emisních povolenek a poplatku členských států za množství nerecyklovaného odpadu z plastových obalů. "Já jsem pesimistický ohledně těch nových zdrojů. Ty emisní povolenky jsou absolutně neakceptovatelné," uvedl premiér.

Skupina zemí východního a jižního křídla unie včetně Česka před summitem požaduje, aby byla v rozpočtu na příštích sedm let zachována dosavadní úroveň kohezních peněz, tedy prostředků v evropských fondech určených na rozvoj zaostalejších regionů. Michelův návrh však počítá s částkou 323 miliard eur (přes osm bilionů korun), zatímco v letech 2014-2020 činila tato suma přepočítaná na 27 zemí 367 miliard.

Vstřícným krokem ke státům, které jsou příjemci peněz z fondů, má být přesun části prostředků od bohatších států k méně vyspělým a také větší pružnost v nakládání s fondy.

V případě samotné ČR návrh počítá ve stálých cenách roku 2018 se 17,8 miliardy eur (cca 445 miliard Kč) na kohezní politiku, což je proti stávajícímu období pokles o zhruba čtvrtinu. Na zemědělství a podporu venkova by mělo podle návrhu jít v případě ČR 6,8 miliardy eur. V současném rozpočtu to je 8,3 miliardy eur.

Hlavy států a šéfové vlád se dnes odpoledne sjíždějí do Bruselu na jednání, od něhož si Michel slibuje kompromisy v dosud zásadně rozděleném přístupu jednotlivých zemí. Zatímco zvláště země ze západu a severu EU usilují o snížení celkového objemu rozpočtu navrhovaného šéfem rady, kohezní státy včetně Česka naproti tomu chtějí posílit financování fondů pro méně rozvinuté regiony. Spory se očekávají i v otázce slev pro bohaté země, tzv. rabatů, či možného pozastavení financí pro státy nerespektující evropské hodnoty.

Diplomaté neočekávají, že by už první den summitu přinesl výsledek. Babiš pak dnes několikrát řekl, že konečnou dohodu o víceletém rozpočtu na tomto summitu nečeká.

K dohodě o podobě rozpočtu je potřeba jednomyslný souhlas všech členských států, následně ji musí odsouhlasit Evropský parlament.