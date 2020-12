Lídři sportu apelují na otevření, navrhují zkušební projekt

Praha - Lídři českého sportu se spojili a apelují, aby i ve čtvrtém rizikovém stupni systému PES fungovala vnitřní sportoviště. V dopise ministru zdravotnictví Janu Blatnému, který podepsali předsedové Národní sportovní agentury (NSA), České unie sportu (ČUS), Českého olympijského výboru (ČOV), Sdružení sportovních svazů a starostka České obce sokolské, přicházejí s myšlenkou pilotního projektu jako zkoušky, jak by sport mohl v této složité době bezpečně fungovat.

Ministerstvo zdravotnictví je ochotné jednat. "Ministr Blatný na dopis odepsal a v pondělí se kvůli aktuální situaci ve sportu sejde se všemi signatáři dopisu," řekl ČTK mluvčí NSA Jakub Večerka.

Blatný dnes novinářům řekl, že bude ohledně požadavku na úlevy pro některé sporty mluvit i s předsedou NSA Milanem Hniličkou. Trvá ale na tom, že je v současné době potřeba dodržovat protikoronavirová opatření. "Nicméně se snažíme dělat vše pro to, abychom proaktivně mohli co nejdříve umožňovat i ostatní aktivity, nicméně to vše je závislé na tom, jakým způsobem bude zatěžován zdravotnický systém," řekl Blatný. Doplnil, že nelze dovolit opětovné přetížení tohoto systému.

V součtu s jarními omezeními byl letos amatérský sport zakázaný už téměř čtyři měsíce a poslední uvolnění trvalo jen 15 dní, než se dnes veřejnosti brány sportovišť znovu zavřely. Bez pravidelné organizované činnosti zůstávají statisíce amatérů.

Vedoucí představitelé českého sportu vnímají závažnost epidemické situace, ale domnívají se, že dlouhodobé následky převažují nad aktuálními riziky. Právě sport je prevencí nemocí včetně covidu-19.

"Vzhledem k tomu, že sport je důležitou součástí pro udržení dobrého fyzického i psychického stavu obyvatel včetně dětí, navrhujeme, aby se režim fungování sportu ve třetím stupni přesunul za stejných podmínek i do čtvrtého stupně v rámci protiepidemického systému. To znamená otevřené vnitřní sportoviště, bazény a fitness centra v maximálním počtu deseti osob s rouškou nebo platným antigenním testem," uvedl pro ČTK Hnilička.

Vedoucí představitelé českého sportu vyzývají ministra zdravotnictví, aby přehodnotil svůj postoj ke sportu jako k něčemu, bez čeho je možné se na dlouhé týdny a měsíce obejít. "Nedávejme dětem a veřejnosti vzkaz, že sport a organizované pohybové aktivity je zbytnou oblastí, kterou můžeme zrušit. Není to tak. My chápeme sport jako důležitý nástroj v boji proti pandemii," řekl předseda ČUS Miroslav Jansta.

Ve velkém nebezpečí jsou podle odborníků děti, které jsou i vinou distanční výuky mnohem více než dřív připoutány k obrazovkám. Kvůli zákazu sportu tloustnou a hrozí, že si těžko budou hledat cestu zpět. "Stojíme před velmi vážným až kritickým nebezpečím, že nám z této generace vyrostou takzvané covidové děti, které si nevytvoří vztah k fyzické aktivitě při sportu. To je klíčové pro budování jejich imunity a odolnosti organismu proti všem virům a nemocem v dlouhodobém horizontu. Proto celé sportovní prostředí společně bojuje za to, aby se děti co nejdříve vrátily k tělocviku, k základní fyzické aktivitě a sportovním kroužkům," uvedl předseda ČOV Jiří Kejval.

NSA společně se svazy připravuje pilotní projekt, který by měl prověřit režim, jak by mohl sport fungovat a zároveň nezhoršit epidemickou situaci. Mohlo by se do něj zapojit osm až deset tisíc mladých sportovců ze všech krajů. Klíčovým prvkem je používání antigenních testů, proto NSA vyzvala ke spolupráci ministerstvo zdravotnictví.

Skomírají i sokolovny, které bývají zejména v malých obcích centrem nejen sportovního dění. "V Sokole se sportuje pravidelně, na všech úrovních a především ve všech věkových kategoriích, pozitivní zásah naší činnosti je tak opravdu celospolečenský. Bojím se, jaký vliv bude mít přerušení činnosti na život oddílů nesoutěžního sportu pro všechny. Jen ze své zkušenosti vím o několika oddílech, které už svou činnost neobnoví. Činnost právě těchto amatérských oddílů je přitom důležitá i pro společenský život českých obcí," upozornila starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Lídři českého sportu rovněž upozorňují, že ekonomické dopady nejsou dané jen ztrátami tohoto sektoru. "Malá pohybová zdatnost populace způsobuje prokazatelně miliardové škody českému hospodářství," píšou v dopise, který má ČTK k dispozici. Vede to totiž k vyšším absencím v zaměstnání, menší schopnosti pracovat v týmu a dodržovat pravidla, nedostatečné fyzické výdrži a dalším faktorům, které snižují produktivitu daného jedince.