Lídři Spolu chtějí s Bartošem řešit výzvu klubu Pirátů k výměně šéfa ÚZSI

Praha - Lídři vládních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chtějí mluvit s předsedou Pirátů Ivan Bartošem o výzvě poslaneckého klubu jeho strany k výměně šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka. Řekli to dnes novinářům po zahájení kampaně Spolu pro komunální a senátní volby. Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že si věc vyjasní v úterý.

O tom, že klub Pirátů vyzval k výměně ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), informovala v neděli Česká televize. Stejně jako opozice poukazují Piráti na Mlejnkovy kontakty s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské korupční kauze Dozimetr. Aféra je i jedním z důvodů hlasování o nedůvěře vládě, vyvolaného opozicí. Uskuteční se ve čtvrtek, na něm Piráti kabinet podpoří.

"Pro vládu to neznamená nic. Je to vyjádření názoru poslaneckého klubu Pirátů. Budu o tom s panem předsedou Bartošem v příštích dnech hovořit," řekl Fiala. Později upřesnil, že si politici věc vyjasní v úterý. Podle premiéra platí, že vláda neshledala důvody pro Mlejnkovo odvolání a tuto pozici podle něj potvrdilo i jednání sněmovního bezpečnostního výboru a sněmovní Stálé komise pro kontrolu činnosti ÚZSI minulý týden.

Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že přestože s Bartošem mnohé věci probírali minulý týden několikrát, vůbec na chystanou výzvu pirátského klubu neupozornil. "Je také jeho součástí, takže bych očekávala, že nás bude alespoň informovat dopředu," řekla. Nejde podle ní o vhodnou komunikaci mezi vládními stranami.

Piráti v usnesení poslaneckého klubu upozorňují, že může jít i o porušení koaliční smlouvy, protože strany by podle ní měly do vedoucích funkcí vybírat kompetentní a důvěryhodné osobnosti. "Čekal bych, že to budou specifikovat, v čem byla koaliční smlouva porušena. Já tam důvod nevidím," řekl šéf KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Také on chce s Bartošem hovořit, předem podle něj předseda Pirátů žádný problém neavizoval.

Server Hospodářské noviny (HN) ve čtvrtek informoval, že Piráti budou ve vnitrostranickém referendu hlasovat o usnesení, že se distancují od postupu vládní koalice kolem ředitele civilní rozvědky. I kdyby Piráti přístup kabinetu odsoudili, neznamená to rozpad vlády, napsal server. Pirátské hlasování začne v pátek 2. září a skončí následující pondělí v noci. Konání celostranického referenda navrhl bývalý zaměstnanec Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) z 90. let a člen Pirátů Marek Řebíček. "Považovali bychom za správné, aby dotyčný danou funkci přestal zastávat. Spoluodpovědnost za vládní rozhodnutí poškozuje naše dobré jméno," citovaly HN z navrhovaného usnesení.