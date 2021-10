Lídři SPD, FDP a Zelených chtějí zahájit formální jednání o koalici

Berlín - Lídři německých sociálních demokratů (SPD), liberálů (FDP) a Zelených se dohodli, že zahájí formální jednání o vytvoření společné koalice. Oznámili to po dnešní schůzce, uvedla agentura DPA. Německo tak necelé tři týdny po volbách udělalo další krok ke vzniku nové vlády.

"Jsme přesvědčeni, že budeme moci uzavřít ambiciózní a přijatelnou koaliční smlouvu," uvedly strany ve společném prohlášení, které vydaly po ukončení sondážních rozhovorů.

Během dosavadních rozhovorů trojice potenciálních koaličních partnerů nezávazně zjišťovala, co je spojuje a co naopak rozděluje. Kdo zahajuje koaliční jednání, činí to s jasným záměrem vytvořit společnou vládu, připomíná DPA s tím, že vyloučit ovšem nelze ani krach jednání.

Strany se doposud dohodly například na tom, že v Německu se elektrická energie z uhlí přestane vyrábět v roce 2030, o osm let dříve, než se dosud plánovalo. Vsadí naopak "na masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie a výstavbu moderních plynových elektráren, aby se v příštích letech podařilo pokrýt poptávku po energii za konkurenceschopné ceny".

Členové možné koalice se také chtějí držet takzvané dluhové brzdy zakotvené v základním zákoně, shodli se i na tom, že nebudou zavádět všeobecně platný rychlostní limit na dálnicích. Vyslovili se pro snížení cen elektrické energie pro domácnosti. Spolupředsedkyně Zelených Annalena Baerbocková o možné příští vládě mluví jako o "koalici reforem a pokroku", která chce příští desetiletí využít k obnově s cílem vytvořit "klimaticky spravedlivou společnost a sociálně-ekologické tržní hospodářství".

Kandidát SPD na kancléře Olaf Scholz si nedávno pochvaloval, že sondážní rozhovory se nesly v dobré a konstruktivní atmosféře a že bude možné splnit předsevzetí, že ještě před Vánocemi vznikne společná vláda SPD, FDP a Zelených. Dnes Scholz uvedl, že očekává, že do pondělka všechny tři strany dají najevo, zda s formálním vyjednáváním o koalici souhlasí.

Volby v Německu se konaly 26. září a těsně v nich zvítězila SPD s 25,7 procenta hlasů, druhá skončila konzervativní unie CDU/CSU s 24,1 procenta hlasů. Rozhodující slovo v dalším politickém vývoji připadlo dvěma menším stranám, FDP a Zeleným, které by byly schopné sestavit koalici jak se sociálními demokraty, tak s křesťanskými demokraty.