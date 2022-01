Lídři NBA z Phoenixu prohráli s Miami, zaváhaly i Utah a Milwaukee

New York - Basketbalisté Phoenixu nepotvrdili roli nejlepšího týmu NBA a v sobotu podlehli doma oslabenému Miami 100:123. Suns nadále drží první příčku v Západní konferenci, ale dotáhnout se na ně může Golden State. Třetí Utah nevyužil šanci přiblížit se, protože prohrál 113:125 s Indianou, kterou táhl osobním rekordem 42 bodů Domantas Sabonis. Obhájcům titulu z Milwaukee nestačilo k odvrácení porážky 106:114 s Charlotte ani 43 bodů Janise Adetokunba.

Miami proti Phoenixu postrádalo jedenáct hráčů včetně hvězd Jimmyho Butlera a Bama Adebaya, ale ostatní nahradili opory skvělou střelbou a 22 trojkami vyrovnali klubový rekord. Zpoza oblouku hosté stříleli s úspěšností 50 procent. Osm trojek dal Duncan Robinson, autor 27 bodů. Tyler Herro nastřílel dokonce 33 bodů. Favoritovi se tolik střelecky nedařilo. Devin Booker sice dal 26 bodů, ale z toho polovinu z trestných hodů a ze hry dal jen pět košů. Už v poločase Miami vedlo o 20 a náskok si pak v klidu hlídalo.

"Máme v týmu dost dobrých střelců. Pak stačí dobře pohybovat míčem a nacházet volné hráče, kteří už se postarají o to, aby skončil míč v koši," řekl Duncan Robinson. "Dali jsme jim příliš volnosti a pohodlí v útoku. A to se nesmí stávat. Oni si pak dělali, co chtěli, a my byli v obraně jen za diváky," prohlásil Booker.

Utah zaváhání Phoenixu nevyužil, ačkoliv hrál na hřišti Indiany, která prohrála předchozích šest zápasů. Jenže tentokrát Pacers předvedli jeden z nejlepších výkonů v sezoně podpořený životním zápasem Sabonise. Litevský pivot trefil 18 z 22 střel a využil toho, že Jazz pod košem chyběl kvůli covidu elitní obránce Rudy Gobert. Sabonis také těžil ze spolupráce s veteránem Lancem Stephensonem, který k 16 bodům přidal 14 asistencí.

"Lance nám dal tu správnou energii. Když je na míči, je nevyzpytatelný a dokáže téměř cokoli. Především je ale nesobecký a rozdává pozitivní energii," ocenil trenér Indiany Rick Carlisle zkušeného hráče, který se k týmu připojil na začátku ledna. "Opravdu rád hraju pick and roll s Lancem. Je to opravdu chytrý hráč," dodal Sabonis.

Adetokunbo zaznamenal vedle 43 bodů také 12 doskoků a Khris Middleton přidal 27 bodů, 10 doskoků a 9 asistencí, ale v dresu Milwaukee byli příliš osamoceni. Náhradníci Bucks přispěli jen pěti body. Hornets to využili a připravili obhájcům titulu už třetí porážku z posledních čtyř duelů. Před Milwaukee se na třetí místo ve Východní konferenci dostalo právě Miami.

Dobrou formu potvrdil Memphis, který i bez hvězd Ja Moranta a Steva Adamse zvítězil 123:108 nad oslabeným Los Angeles Clippers a osmou výhru v řadě vyrovnal klubový rekord. První triple double v kariéře Jaylena Browna (22 bodů, 11 doskoků, 11 asistencí) pomohl Bostonu k vítězství 99:75 nad New Yorkem. V souboji nejhorších týmů soutěže zvítězil Detroit nad Orlandem 97:92. Magic prohráli poosmé za sebou.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Boston - New York 99:75, Charlotte - Milwaukee 114:106, Detroit - Orlando 97:92, Indiana - Utah 125:113, LA Clippers - Memphis 108:123, Phoenix - Miami 100:123.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Brooklyn 37 24 13 64,9 2. Philadelphia 38 22 16 57,9 3. Toronto 36 19 17 52,8 4. Boston 40 19 21 47,5 5. New York 40 19 21 47,5

Centrální divize:

1. Chicago 36 26 10 72,2 2. Milwaukee 42 26 16 61,9 3. Cleveland 39 22 17 56,4 4. Indiana 40 15 25 37,5 5. Detroit 38 8 30 21,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 40 25 15 62,5 2. Charlotte 40 21 19 52,5 3. Washington 39 19 20 48,7 4. Atlanta 38 17 21 44,7 5. Orlando 40 7 33 17,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 41 27 14 65,9 2. Dallas 39 21 18 53,8 3. San Antonio 38 15 23 39,5 4. New Orleans 39 14 25 35,9 5. Houston 40 11 29 27,5

Severozápadní divize:

1. Utah 40 28 12 70,0 2. Denver 37 19 18 51,4 3. Minnesota 39 19 20 48,7 4. Portland 38 14 24 36,8 5. Oklahoma City 38 13 25 34,2

Pacifická divize:

1. Phoenix 39 30 9 76,9 2. Golden State 38 29 9 76,3 3. LA Lakers 40 21 19 52,5 4. LA Clippers 40 19 21 47,5 5. Sacramento 41 16 25 39,0