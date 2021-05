Lídři koalice Spolu se Hamáčkovi neomluví

Praha - Předsedové ODS Petr Fiala a KDU-ČSL Marian Jurečka a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se vicepremiérovi a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) neomluví. Lídři stran sdružení v koalici Spolu jej v dnešním tiskovém prohlášení vyzvali, aby objasnil okolnosti plánované cesty do Moskvy.

Web Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své zdroje uvedl, že Hamáček chtěl do Moskvy vyrazit s plánem "vyměnit mezinárodní skandál" kolem Vrbětic za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta.

Hamáček to odmítl, na autory článku Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou podá trestní oznámení, v civilním řízení navíc bude po vydavateli požadovat deset milionů korun, které v případě úspěchu věnuje nadaci policistů a hasičů. Server Seznam Zprávy je podle šéfredaktora Jiřího Kubíka připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Od předsedů tří opozičních stran žádá Hamáček omluvu. "Velmi nevybíravě se vyjadřovali o mé osobě a já od všech, kdo mě označovali jako vlastizrádce, a já nevím, co vše dalšího, budu požadovat, aby se mi omluvili," řekl.

"Vicepremiér Hamáček je už několik týdnů podezřelý, že kupčil se suverenitou naší země. Tato podezření vzbuzují nejen publikovaná zjištění médií, ale od samého počátku kauzy Vrbětice zejména jeho vlastní vyjádření. Dokud detailně nevysvětlí všechny okolnosti plánované cesty do Moskvy, těchto podezření se nezbaví. A žádné omluvy se nedočká!" uvedla koalice.

"Nevidím důvod, za co bych se omlouval," reagoval Jurečka. Novinářům ve Sněmovně řekl, že slova o vlastizradě použil v kontextu toho, že pokud by se informace serveru ukázaly jako pravdivé, tak by to neslo prvky vlastizrady. "A za tím si stále stojím," uvedl Jurečka.

Na úterní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny Jurečka mimo jiné řekl: "Toto je opravdu velmi vážná situace. Je to krok, který jasně nese prvky a charakter vlastizrady. Takto se žádný ministr, který sliboval svým podpisem při jmenování členem vlády, nemůže ve vedení státu chovat."

"Nemám se za co omlouvat. Pan Hamáček jedná podle taktiky nejlepší obrana je útok, ale vůbec není schopný vysvětlit svoji cestu do Moskvy, celou řadu jejích okolností a podrobností. Jeho verze, že se jednalo o kamufláž, je tak nevěrohodná a má tolik trhlin, že zkrátka neobstojí," řekla novinářům Pekarová Adamová.

"Domnívám se, že ve chvíli, kdy jedete jednat do státu, který na našem území spáchal teroristický čin, při kterém zemřeli dva lidé, ohroženy byly další stovky, tisíce lidí a škody šly do miliardy, tak skutečně je to vlastizrádné jednání," dodala.

Koalice Spolu chce od Hamáčka znát informace například o tom, jak dlouho věděl o ruském pozadí kauzy Vrbětice, proč plánoval cestu do Moskvy a co bylo jejím účelem, jakou roli měl při cestě sehrát slovenský politik Andrej Danko nebo co přesně se stalo na schůzce zmíněné serverem Seznam zprávy.

Sněmovna záležitost projednávala v úterý za zavřenými dveřmi asi hodinu a půl bez výsledku. Někteří poslanci hovořili poté o tom, že debata přerostla ve vzájemné osočování, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se za ni styděl.

K debatě by se dolní komora měla vrátit dnes po schvalování stavebního zákona, nebo po odpolední mimořádné schůzi k některým ekonomickým předlohám. Jurečka bude jakožto zpravodaj navrhovat, aby vystoupili zprvu premiér Andrej Babiš (ANO) a pět pozvaných hostů - ředitelé všech tří tajných služeb Jan Beroun, Marek Šimandl a Michal Koudelka, šéf žalobců Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar. Až poté by podle Jurečky měla být debata. Série faktických poznámek v úterý zbořila konstruktivní debatu, řekl.