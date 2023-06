Lídři koalice hodnotí Pavlův start jako pozitivní změnu, opozice je kritičtější

Praha - Jako velmi příjemnou změnu, dobrý start či kulturní zlom po předchozí éře prezidentování Miloše Zemana hodnotí první tři měsíce fungování jeho nástupce Petra Pavla politici vládních stran. V anketě ČTK ocenili jeho aktivitu směrem k zákonodárcům i občanské společnosti, nadstranickost, se kterou přistupuje k diskusi na různá témata, a také snahu o vybudování profesionálně fungujícího úřadu hlavy státu. Opozice kritizuje to, že Pavel nevetoval zkrácení valorizace důchodů. Hlava státu podle ní nedostatečně využila nedávnou návštěvu Sněmovny k vyjádření se k ekonomickým krokům vlády.

Opoziční SPD prezidentovi vyčítá to, že nevetoval zkrácení valorizací důchodů a nesnaží se vládu nutit ke krokům ke snížení inflace. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury Pavel nenaplnil své sliby jednat s opozicí tím, že ho dosud nepozval na schůzku. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka se hlava státu snaží spojovat společnost, má i snahu spojovat vládu s opozicí, což se odrazilo v nedávném společném jednání prezidenta s premiérem Petrem Fialou a předsedou ANO Andrejem Babišem. Jednoznačnou nezávislost ale Pavel v očích ANO podle Havlíčka ztratil rozhodnutím o valorizaci důchodů. "Mnohem lépe mohl využít šanci v rámci návštěvy Sněmovny," řekl Havlíček novinářům. Prezident se podle něj mohl na plénu vyjádřit k vývoji rozpočtu či konsolidačnímu balíčku, který opozice kritizuje.

"Slíbil, že bude aktivně pracovat na zlepšení vzájemné komunikace mezi vládou, Senátem a Poslaneckou sněmovnou. A tento úkol už v prvních sto dnech plní. Pozitivně hodnotím, že se pravidelně scházíme jako nejvyšší ústavní činitelé. Efektivně tak koordinujeme své aktivity týkající se zejména zahraniční politiky. V neposlední řadě oceňuji, že Petr Pavel během prvních měsíců ve funkci navštívil nejen Poslaneckou sněmovnu, ale také Senát, který jeho předchůdce dlouhodobě ignoroval. Ve složitém období, kterým prochází celá Evropa, Česko nevyjímaje, je nutná spolupráce místo soupeření," uvedla předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

"Na rozdíl od svého předchůdce buduje profesionálně fungující úřad, získává zpět úctu k hlavě našeho státu v zahraničí, spolupracuje s oběma komorami Parlamentu, s veřejností, obecními či krajskými samosprávami. Vybral kompetentní nové soudce Ústavního soudu a lze věřit jeho snaze o zmírnění vážných rozkolů v naší společnosti," uvedla senátorka ODS Miroslava Němcová. Dodala, že v době války na Ukrajině považuje za mimořádně cenné jeho kontakty a zkušenosti z působení v čele Vojenského výboru NATO. Rozhodně jde o dobrý start, míní.

Předseda lidovců a vicepremiér Marian Jurečka označil první sto dnů Pavla ve funkci za velmi příjemnou změnu. "Aktivně komunikuje s lidmi i se zákonodárci v Parlamentu, důstojně Českou republiku reprezentuje doma i v zahraničí a snaží se spojovat, ne rozdělovat. Konkrétně oceňuji, že dokáže spolupracovat na tvorbě důchodové reformy a záchraně penzijního systému. Také mě potěšilo jeho úterní prohlášení, že se zúčastní projednávání změn v mimořádných valorizacích a předčasných důchodech," uvedl s ohledem na svou funkci ministra práce a sociálních věcí.

Za "bez přehánění kulturní zlom po předchozí éře Miloše Zemana, a to co do formy i obsahu" označil začátek Pavlova prezidentského období šéf STAN a vicepremiér Vít Rakušan. "Naplňuje, co v prezidentské kampani sliboval. Je prezidentem nadstranickým, naslouchajícím, aktivním, ale ne povýšeně mentorujícím. Oceňuji, že na Miloše Zemana navázal cestami do regionů, že nás velmi dobře reprezentuje v zahraničí i to, že se při mnoha příležitostech bez velké okázalosti potkává s lidmi. Jeho vztahy se stranami koalice i opozicí vnímám jako korektní a takové by podle mě měly vztahy prezidenta s politickými stranami být," uvedl.

Pro Piráty je podle místopředsedkyně Olgy Richterové nejdůležitější to, že Pavel vrátil prezidentské funkci důstojnost. "Ctí ústavu i naše zákony a odpovídajícím způsobem reprezentuje naši zemi v zahraničí. To byla po předchozích deseti hubených letech éry Miloše Zemana příjemná změna a naše země a lidé si ji zaslouží. Myslím si také, že současný prezident dobře zvládá svou roli v komunikaci uvnitř státu, nedělí občany do kategorií na horší a lepší podle svých zájmů a snaží se českou společnost spojovat, ne rozeštvávat. Co se týče politické spolupráce, pan prezident je nadstranický, snaží se jednat jak s vládou, tak opozicí, hovořit s lidmi a vyjíždět do regionů," sdělila. Jako velké plus vnímají Piráti podle ní také jeho aktivní a kladný postoj k tématům, jimž se jejich strana věnuje.

Za SPD odpověděl na dotaz člen předsednictva a poslanec Radovan Vích. Hnutí podle něj hodnotí prvních sto dní prezidenta republiky ve funkci spíše s rozpaky, a to i s ohledem na jeho první rozhodnutí nevetovat snížení valorizace důchodů. "Oproti předcházejícím dvěma prezidentům se jedná o člověka bez politické minulosti, který v zásadních ekonomicko-hospodářských a politických otázkách nemá vlastní názor a musí se radit s odborníky. Pozici prezidenta republiky si plete s pozicí generála NATO," uvedl. Pavlům projev ve Sněmovně byl podle něj bezobsažný a nejslabší ze všech projevů prezidentů k poslancům v novodobé historii. Předseda hnutí Tomio Okamura novinářům řekl, že mu vadí nečinnost prezidenta vůči vládě, která nedostatečně dbá o ekonomické zajištění občanů.