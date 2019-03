Brusel - O několika variantách délky odkladu britského odchodu z Evropské unie diskutují nyní podle informací ČTK na summitu v Bruselu prezidenti a premiéři 27 ostatních zemí evropského bloku. Živá debata se rozproudila nad první verzí návrhu závěrů schůzky, která předpokládala odklad brexitu do 22. května pod podmínkou, že britský parlament příští týden potvrdí už předjednaný text dohody o spořádaném odchodu země z EU.

Podle Prebena Aamana, mluvčího předsedy summitů Donalda Tuska, asi ve 20:45 SEČ lídři jednání na krátkou chvíli přerušili. Pokračovat budou ve stejné sestavě - tedy bez premiérky Theresy Mayové - v debatě o odkladu brexitu i u pracovní večeře. Té se původně měla šéfka britské vlády účastnit, protože se na ní měla probírat strategická budoucnost vztahů mezi Evropou a Čínou.

Nyní se podle diplomatických zdrojů hovoří i o brexitu 7. květnu, ale také o delších termínech, podmíněných ovšem tím, že by Británie do 11. dubna dala najevo záměr uspořádat v květnu volby do Evropského parlamentu. Debata se podle několika informovaných činitelů k závěru zatím nechýlí.

Jiné země se vracejí k možnosti posunu brexitu na 30. červen, tedy na termín, o který ve středu předsedu Evropské rady Donalda Tuska v dopise požádala Mayová.

Babiš: Summit čeká otázka, jak dlouhý by měl odklad brexitu být

Před prezidenty a premiéry 27 zemí Evropské unie stojí po žádosti Mayové o odložení brexitu otázka, jak dlouho by měl takový odklad trvat. Novinářům to při příchodu na summit řekl premiér Babiš.

Video: Vyjádření Babiše po příchod na summit EU

21.03.2019, 18:56, autor: ČTK, zdroj: EbS

"Většina s tím (odkladem) souhlasí, ale musíme mít jistotu, že to už konečně rozsekne," poznamenal Babiš osm dní před původně předpokládaným datem britského odchodu z unie.

Mayová ve středu požádala o přeložení brexitu z 29. března na 30. června. Toto datum je ale kvůli konání eurovoleb na konci května pro mnohé členské státy, ale i pro právníky unijních institucí kontroverzní.

Předseda unijních schůzek Donald Tusk už ve středu potvrzení "krátkého odkladu" brexitu podmínil tím, že britská sněmovna příští týden na třetí pokus schválí od prosince dojednaný text o spořádaném odchodu Británie z EU.

Pokud se smlouvu Mayové ani tentokrát prosadit nepodaří, nevyloučil Tusk svolání mimořádného summitu EU za týden. Podle Babiše je takový vývoj teoreticky možný, on sám však předpokládá, že summit svolán nebude.