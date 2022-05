Lídři EU zahájili summit za neshod kolem embarga na ruskou ropu

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie zahájili dnes odpoledne v Bruselu mimořádný summit, na němž se pokusí shodnout na dalších sankcích proti Rusku a možnostech další finanční či vojenské pomoci Ukrajině. Mluvčí šéfa Evropské rady Charlese Michela oznámil, že se později k debatě na dálku připojí také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Nejvýbušnějším tématem dvoudenního jednání je embargo na dovoz ruské ropy, které Evropská komise navrhla už téměř před měsícem a které zůstává předmětem sporů mezi členskými státy bloku. Proti opatření se od počátku staví Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán vyjadřuje výhrady i přes nabídky výjimek týkajících se středoevropských zemí.

V posledních dnech vzhledem k trvající patové situaci nebylo jasné, zda vůbec budou lídři o tomto bodu jednat, Michel dnes ovšem řekl médiím, že v posledních hodinách došlo k pokroku a že doufá v rozhodnutí ještě na summitu.

Po ukončení odběru ruských fosilních paliv neustále volá vláda v Kyjevě. Ukrajinský prezident, který o víkendu kritizoval zdlouhavé dojednávání nového sankčního balíčku unie, se dnes virtuálně připojí k jednání prezidentů a premiérů, které se odehrává za zavřenými dveřmi a bez elektronických zařízení.

Kromě protiruských sankcí má mimořádný summit EU na programu debaty o humanitární, vojenské a finanční pomoci Ukrajině a o podpoře poválečné obnovy země. Sedmadvacítka od začátku invaze v podobě makroekonomické, krizové či humanitární pomoci poskytla Kyjevu zhruba 4,1 miliardy eur, další dvě miliardy vyčlenila na vojenskou pomoc.

Evropská komise nyní navrhuje dalších devět miliard na okamžité potřeby ukrajinského státu, přičemž není zcela jasné, zda má jít o půjčku nebo dotaci.

Maďarsko má výhrady k nejnovějšímu návrhu podoby embarga Evropské unie na ruskou ropu, nezohledňuje prý energetickou bezpečnost země. Při příchodu na jednání unijních lídrů to v Bruselu novinářům řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Budapešť podle něj podporuje Evropskou komisí navrženou výjimku pro ropu přepravovanou ropovody, chce však mít zajištěný přístup k této surovině také v případě jejich poškození či výpadku.

Orbán dodal, že se ještě před začátkem summitu sejde se svým slovenským kolegou Eduardem Hegerem, jehož země měla rovněž k předloženému návrhu připomínky.

Německý kancléř Olaf Scholz při příchodu na jednání řekl, že se EU "dříve či později" shodne na podmínkách embarga a apeloval na jednotu unijních zemí ve vztahu k Rusku. Předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová prohlásila, že nečeká uzavření konečné dohody během dvoudenního jednání prezidentů a premiérů, ale až v následujících dnech.

Šestý soubor sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu komise navrhla už začátkem května. Jeho zásadní částí měl být úplný zákaz dovozu ruské ropy od začátku příštího roku. Proti se však postavila Budapešť, která se nespokojila s dočasným odkladem, který mělo Maďarsko kvůli své závislosti na ruském importu dostat stejně jako Česko a Slovensko.

Šéfové unijních států se proto budou bavit o upraveném návrhu, který počítá se zákazem dovozu ruské ropy tankery, ale ponechává dočasnou výjimku pro přepravu ropovody. Na detailech návrhu se dnes diplomaté členských zemí, kteří připravují jednání summitu, už poněkolikáté neshodli, mimo jiné kvůli trvajícím maďarským námitkám.

"Jsme připraveni podpořit šestý balík, pokud bude řešit zabezpečení maďarských dodávek energie. To se dosud nestalo," zdůraznil Orbán.

Spolu s ostatními lídry bude mít na stole návrh závěrů summitu, který obecně schvaluje ropné embargo s dočasnou výjimkou pro ropovody. Lídři se v něm také chystají vyzvat Radu EU zastupující členské země, aby bezodkladně dojednala finální podobu embarga zajišťující "férovou konkurenci a rovné podmínky na jednotném trhu EU" stejně jako "solidaritu mezi členskými státy v případě náhlých přerušení dodávek".

Česko a Slovensko, které jsou rovněž závislé na surovině z ropovodu Družba, mají podle diplomatů po zohlednění některých svých námitek k novému návrhu embarga vstřícnější přístup než Budapešť. Obě země chtěly zajistit výjimky z ustanovení, podle něhož nebude možné upravené ropné produkty dovezené ropovody prodávat do dalších zemí, což by zejména Česku znemožňovalo nákup z rafinerií v sousedních státech.

Lídři dalších zemí v čele s Polskem a pobaltskými státy dávali před summitem najevo, že se chtějí na embargu dohodnout co nejrychleji. Lotyšský premiér Krišjánis Kariňš dnes podotkl, že unie podle něj příliš zabředla do detailů a zapomněla, co je hlavní příčinou přijímání sankcí.

"Teď neděláme normální politiku, kdy každá země hájí své zájmy. Jsme v situaci, kdy je napadena evropská země," vzkázal kolegům, aby jednání o embargu dotáhli urychleně k závěru.

Premiér Petr Fiala (ODS) před odletem na dnešní summit lídrů zemí Evropské unie kritizoval jednání o šestém sankčním balíčku vůči Rusku. Nemělo by se podle něj opakovat, aby byl zveřejněn cíl, aniž byl předem detailně domluven. Zmínil, že při jednáních o doposud přijatých sankcích byla důležitá jednota přístupu všech zemí. V případě šestého balíčku nebyla zohledněna vysoká závislost některých zemí na dodávkách z Ruska, míní premiér. Doufá, že jednání summit dovede k úspěšnému konci. Česko podle něj potřebuje v některých případech lhůtu na přípravu přechodu.

"Tady se mluví o životně důležitých jistotách pro obyvatelstvo. Nemůžeme dovolit, aby chyběly některé z ropných produktů," uvedl.

Šestý soubor sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu Evropská komise navrhla začátkem května. Jeho zásadní částí měl být úplný zákaz dovozu ruské ropy od začátku příštího roku. Proti se však postavila Budapešť, která se nespokojila s odkladem, který mělo Maďarsko dostat stejně jako Česko a Slovensko.

Snaha zástupců zemí EU dojednat v posledních hodinách před summitem podrobnosti téměř měsíc domlouvaného embarga na ruskou ropu byla dnes neúspěšná. Zákaz jejího dovozu s dočasnou výjimkou pro přepravu ropovody by podle navrhovaných závěrů vrcholné schůzky měli večer podpořit prezidenti a premiéři, na finální podobě sankčního balíku obsahujícího embargo se však shoda očekává až po summitu. ČTK to sdělily diplomatické zdroje. Námitky vůči postupnému ukončení importu ropy z Ruska má stále Maďarsko. Fiala nechtěl podrobnosti posledních jednání komentovat.

Aby Česko mělo zajištěnu dostatečnou kapacitu pro případ, že by nemohlo využívat ropu z Ruska, jedná o rozšíření kapacity ropovodu TAL (Transalpinský ropovod). Fiala dnes uvedl, že vyjednávání se posunulo do více pracovní úrovně. Požadavek na rozšíření kapacity připomínkují akcionáři ropovodu. "V těchto dnech probíhá ze strany akcionářů připomínkovací proces, na základě kterého potom budeme pracovat dál," konstatoval.

Brusel nyní navrhl zakázat pouze dovoz ruské ropy tankery, jimiž do Evropy proudí kolem tří čtvrtin dovozu z Ruska. Na ropovod Družba zásobující zejména trio zmíněných zemí se embargo prozatím vztahovat nemá. Ani na tento návrh, který vyšel vstříc dalšímu maďarskému požadavku, však zatím vláda premiéra Viktora Orbána není s odkazem na vlastní ekonomické zájmy ochotna kývnout. Naproti tomu Česko a Slovensko se k němu podle diplomatů po zohlednění některých svých námitek stavějí kladně. Obě země měly problém s tím, že upravené ropné produkty dovezené ropovody nebude možné prodávat do dalších zemí, což by zejména Česku znemožňovalo nákup z rafinerií v sousedních státech.

