Lídři EU vykročili podle Michela ke shodě na fondu

Brusel - Mezi vrcholnými představiteli zemí Evropské unie se rýsuje shoda na principu budoucího fondu obnovy ekonomik, v některých bodech však přetrvávají spory. Po dnešní videokonferenci šéfů států a vlád to řekl předseda Evropské rady Charles Michel. Dodal, že chce se s prezidenty a premiéry ihned zahájit separátní jednání a v půli července je do Bruselu pozvat na osobní schůzku. Český premiér Andrej Babiš zopakoval svůj nesouhlas s tím, aby se peníze z fondu obnovy rozdělovaly podle nezaměstnanosti z minulých let. Lídři EU schválili půlroční prodloužení protiruských sankcí.

"Jsem odhodlán okamžitě zahájit skutečná vyjednávání s členskými zeměmi a naším záměrem je uspořádat okolo poloviny července v Bruselu osobní vrcholné jednání," řekl novinářům Michel. Jednání podle něho ukázalo vůli vedoucích představitelů dohodnout se na záchranném plánu, avšak také některé rozdíly v pohledech na jeho základní parametry.

Evropská komise chce ekonomikám pro zotavení z koronavirové krize nad úroveň běžného unijního rozpočtu poskytnout 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Podle její šéfky Ursuly von der Leyenové dnes proti tomu, aby si EK tyto peníze bezprecedentně vypůjčila, nevystoupil žádný z vrcholných politiků bloku. Rozdílné názory naproti tomu dali najevo na celkový objem fondu, poměr mezi přímými granty a půjčkami nebo na nové příjmy rozpočtu, jimiž chce Brusel financovat splácení dluhu.

Komise plánuje rozdělit celkem 500 miliard eur grantů a 250 miliard úvěrů tak, aby více než třetina peněz připadla Itálii a Španělsku, tedy zemím, které pandemie covidu-19 zasáhla nejvíce. Jejich představitelé stejně jako političtí vůdci Francie a Německa dnes návrh v zásadě podpořili a hovořili o nutnosti rychlé dohody.

Naproti tomu skupina takzvaných šetrných států představovaná Rakouskem, Nizozemskem či skandinávskými zeměmi však trvá na výrazně větším zastoupení úvěrů, což dnes na videokonferenci rovněž zaznělo.

Babiš lídrům EU zopakoval nesouhlas s plánem na rozdělování peněz

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na videokonferenci lídrů Evropské unie zopakoval český nesouhlas s tím, aby se peníze z připravovaného fondu obnovy rozdělovaly podle míry nezaměstnanosti z minulých let. Tento ukazatel nesouvisí s pandemií koronaviru, uvedl v projevu, který zveřejnil úřad vlády. Babiš se vyslovil pro to, aby se víceletý finanční rámec EU na roky 2021 až 2027 projednával odděleně od fondu obnovy a aby se o rozdělení peněz z fondu rozhodlo, až budou známé celkové ekonomické dopady pandemie.

Babiš uvedl, že hospodářské dopady pandemie zatím nejsou známy. "Co ale vím s jistotou, je, že výpočet podílů jednotlivých států podle údajů o míře nezaměstnanosti za minulých pět let určitě nemá nic společného se skutečným dopadem koronavirové krize a je zcela nesprávný. V tomto ohledu by bylo mnohem praktičtější diskutovat nyní pouze o víceletém finančním rámci a o plánu obnovy, až budeme mít konečný účet za koronavirus," uvedl v projevu.

Babiš zopakoval, že by za vhodnější kritérium než nezaměstnanost z minulých let považoval meziroční pokles HDP, nebo míru hrubého národního důchodu. Zmínil také možnost rozdělovat peníze z fondu postupně podle hospodářského vývoje jednotlivých zemí.

"Vzhledem k pozici ČR v EU nedojde bez obnovy v Evropě k nastartování české ekonomiky. Důležitější než přesná kritéria pomoci a klíč jejího rozdělení je skutečnost, že musí přijít okamžitě," uvedli ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20. Současný plán je k ČR podle nich finančně neutrální a odmítnutí plánu obnovy vůči zemím, které v posledních 16 letech přispívaly na sbližování úrovně ekonomik v rámci EU, by mělo hluboce negativní ekonomické i politické dopady.

Ekonomové dále upozornili na to, že Česko od svého vstupu do EU doposud čerpala větší objem peněz, než do rozpočtu Evropské unie platila. "Je na místě, aby i ona byla solidární, stejně tak jako solidární byly doteď ostatní členské státy, které odváděly více, aby se kvalita života východoevropských zemí přiblížila těm západoevropským," uvedli.

Český premiér se v projevu postavil odmítavě i k možnému zavedení nových vlastních příjmů EU v podobě společné daně, která by zatížila chudší unijní země. Vyslovil se i pro zrušení všech rabatů, které využívají někteří čistí plátci, aby získali zpět část svých příspěvků do evropských fondů.

Evropští lídři dnes prostřednictvím videokonference poprvé jednali o podobě fondu obnovy, pro který by si Evropská komise měla půjčit na finančních trzích 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Pro schválení fondu je nutný jednomyslný souhlas, každá země ho tedy může sama vetovat.

Se vznikem fondu a půjčením peněz Babiš vyslovil zdrženlivý souhlas. "Nebyla by to moje první volba, ale nebudu tomu bránit," uvedl. Při využití peněz na zvýšení odolnosti EU, což je podle Evropské komise jeden z cílů fondu, je ale podle něj nutné si předem stanovit, jakých konkrétních cílů chce unie dosáhnout. "Odolnost by neměla znamenat bianko šek pro nepřiměřené utrácení," uvedl premiér.

Lídři EU schválili půlroční prodloužení protiruských sankcí

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se dnes jednomyslně shodli na dalším prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku o půl roku. Po videokonferenci unijních lídrů to řekl předseda Evropské rady Charles Michel. Podle EU Moskva stále nedodržuje mírové dohody z Minsku, které se týkají východu Ukrajiny ovládaného od roku 2014 separatisty a jejichž naplnění je podmínkou pro zrušení postihů.

Podle Michela informovala německá kancléřka Angela Merkelová své kolegy o tom, jak Moskva v plnění mírových dohod pokračuje. Lídři Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny tvoří takzvanou normandskou čtyřku, která naplňování úmluv z Minsku monitoruje.

"Nyní může Rada EU přistoupit k prodloužení sankcí," konstatoval po jednání Michel s odkazem na to, že pokračování postihů ještě formálně schválí členské státy. Sankce by po prodloužení měly platit do konce ledna.

V oblasti Donbasu za více než pět let bojů mezi vojsky prozápadní vlády v Kyjevě a separatisty podporovanými Kremlem zemřelo na 13.000 lidí.

Postihy, které Brusel prodlužuje v půlročních intervalech již pojedenácté, jsou zaměřeny na bankovní, finanční a energetické sektory. Znamená to, že některé ruské firmy budou mít nadále ztížený přístup k mezinárodním financím nebo ani nadále nebude možné vyvážet do Ruska určitá zařízení na těžbu ropy.