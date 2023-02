Lídři EU vyjádří při setkání se Zelenským další podporu Ukrajině, řekl Scholz

Brusel - Dnešní setkání lídrů zemí Evropské unie s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským bude příležitostí, jak potvrdit další podporu unijních států Ukrajině, která se už téměř rok brání ruské agresi. Před začátkem mimořádného unijního summitu to v Bruselu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Estonská premiérka Kaja Kallasová při příchodu apelovala na co nejrychlejší dodávky dalších zbraní, které Kyjev potřebuje kvůli očekávané ruské ofenzivě. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se Ukrajina dalších zbraní dočká. Polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval k rychlému schválení nových protiruských sankcí.

Zelenskyj do Bruselu zamířil poprvé od vypuknutí války a podle unijních činitelů bude na summitu chtít evropské vůdce přesvědčit k dalším dodávkám zbraní, munice či ke stupňování tlaku na Rusko.

Do belgického hlavního města Zelenskyj dopoledne přiletěl společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ve středu večer se totiž v Paříži setkal nejen s ním, ale také s německým kancléřem. První zastávkou nynější evropské cesty ukrajinského prezidenta byl Londýn.

Jeho dnešní program v Bruselu však provázejí dohady a nejistota, což je způsobeno i snahou utajit podrobnosti návštěvy z bezpečnostních důvodů. Zatímco jeho první kroky mají podle všeobecného očekávání vést mezi europoslance shromážděné na mimořádném plenárním zasedání, některé zdroje hovoří o tom, že bude mít nejprve bilaterální jednání s unijními lídry. Na letišti jej podle zveřejněných fotografií vítali i předseda Evropské rady Charles Michel a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

"Znovu můžeme vyslat signál jednoty a solidarity a ukázat, že jsme schopni podporovat Ukrajinu v její obraně nezávislosti a územní celistvosti," řekl dnes Scholz novinářům. Dodal, že Německo, které v minulých dnech schválilo dodávku tanků Leopard 2, bude dále stát v popředí této snahy.

Zejména Polsko a pobaltské země však tlačí na to, aby unijní státy urychlily dodávky zbraní a pomohly Ukrajině odrazit očekávanou ruskou ofenzivu. "Je velmi důležité, abychom urychlili vojenskou podporu Ukrajině," prohlásila estonská premiérka. EU by podle ní měla dát jasný signál svému obrannému průmyslu, že je potřeba rychle produkovat více zbraní. Kallasová dodala, že by unie mohla postupovat společně podobně jako u nákupů vakcín proti covidu-19, jejichž produkci se jí také podařilo urychlit.

Nizozemský premiér Mark Rutte nevyloučil, že jeho země bude poskytovat jakoukoli vojenskou podporu zemi, která v současnosti usiluje o dodávky stíhacích letounů. S těmi však spojenci zatím váhají.

ČR podpoří další pomoc Ukrajině na její cestě do EU

Česko na mimořádném summitu EU podpoří Ukrajinu na cestě k členství v EU. Premiéři členských zemí budou jednat o podmínkách pro vstup Ukrajiny na vnitřní trh společenství. Fiala před odletem z Prahy novinářům také řekl, že pro obranu Ukrajiny a celé Evropy před obrovskou přesilou ruských vojsk je naprosto nutné pokračovat ve zbrojní podpoře země.

Zelenského osobní účast na jednání považuje Fiala za symbol a signál o vývoji konfliktu, který začal invazí ruských vojsk na Ukrajinu téměř před rokem. Zelenskyj, který dosud komunikoval s radou pravidelnými videokonferencemi, přiletí do Bruselu z Paříže, ve středu navštívil Londýn.

Ukrajina se podle Fialy snaží pracovat na vnitřních změnách, posiluje boj s korupcí, upravuje legislativu. Její zapojení do některých evropských programů je podle něj cestou, kterou by se EU měla vydat. Česko bude při jednáních také trvat na zřízení zvláštního tribunálu pro zločiny spáchané na Ukrajině, u sankcí podpoří další kroky proti Rusku a Bělorusku, které pomáhá konflikt vést.

"Jsem rád, že se posouvá mínění řady zemí, kam až jsou připraveny jít v podpoře Ukrajiny, to se týká i těžké techniky," uvedl Fiala na dotaz ohledně další zbrojní podpory Ukrajiny. Je podle něj naprosto nutné pro bezpečnost Evropy, aby se Ukrajina ubránila velké ruské přesile. "A to půjde jen tehdy, když obrovská statečnost ukrajinského národa bude doplněna naší technikou," řekl premér.

Program Zelenského v Bruselu se podle Fialy stále dotváří, počítá s účastí ukrajinského prezidenta na zasedání všech premiérů i bilaterálních jednáních v užších skupinách zemí.

Během dvoudenního summitu se evropští lídři budou věnovat také hospodářské situaci v Evropě a migraci. Fiala předpokládá, že premiéři pouze otevřou jednání o možnostech podpory průmyslu, s jejím uzavřením počítá až na řádném summitu v březnu. Česko přitom trvá na otevřeném vnitřním trhu bez velkých bariér a nechce opatření, která by ztížila rovné podmínky pro všechny, což se týká i veřejné podpory. V oblasti migrace bude ČR podporovat posílení dohod o navracení uprchlíků, posilování vnějších hranic a boj proti převaděčům.

Lídři EU budou debatovat o Ukrajině či migraci, zavítá mezi ně Zelenskyj

Setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dnes dopoledne lídři států Evropské unie zahájí mimořádný summit, jehož tématem je mimo jiné další pomoc zemi, která už téměř rok čelí ruské agresi. Kromě toho budou prezidenti a premiéři debatovat o možnostech omezení rostoucího počtu migrantů mířících do Evropy nebo o podpoře unijní ekonomiky v době masivních státních subvencí ve Spojených státech a Číně. Českou republiku bude na summitu zastupovat premiér Petr Fiala.

Zelenskyj do Bruselu zavítá poprvé od vypuknutí války a podle unijních činitelů bude chtít evropské vůdce přesvědčit k dalším dodávkám zbraní, munice či ke stupňování tlaku na Rusko. Lídři by se měli shodnout na tom, že budou Kyjev podporovat bez ohledu na délku trvání války. Podle navrženého textu závěrů summitu podpoří i Zelenského mírový plán či zřízení mezinárodního centra pro vyšetřování zločinů na Ukrajině. Ocení také reformy Ukrajiny na cestě do EU, avšak nevyjádří se ke konkrétnímu časovému horizontu možného vstupu země do evropského bloku.

Další dvě témata summitu názorově rozdělují členské země výrazně více, než postoje ke konfliktu na Ukrajině. Podle diplomatů se nedá očekávat zásadní shoda v otázce státních subvencí pro firmy tvořící takzvanou zelenou ekonomiku či případném dalším společném zadlužování EU. Plán Evropské komise (EK) počítá s dočasným povolením státní podpory a zřízením nového "fondu suverenity". Lídři jsou ale v pohledu na tyto věci rozděleni a dnes patrně pouze vytyčí směr pro další debaty, které zřejmě potrvají dlouhé měsíce.

Zásadní posun nečekají diplomaté ani u tématu migrace, které unie řeší v souvislosti s rychle rostoucím počtem lidí mířících z Afriky a z Asie do Evropy. Summit se patrně shodne na tom, že by EU měla rychleji a efektivněji navracet odmítnuté žadatele o azyl a k tlaku na mimounijní země využívat například potenciální zpřísnění vízové politiky. V klíčové otázce vzájemné solidarity v přijímání migrantů či vyřizování azylových žádostí, která rozděluje EU již dlouhá léta, však patrně na podstatnou debatu nedojde.